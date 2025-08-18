Palestra gratuita apresenta Método Kusum Modak no Recife
Técnica que combina massagem ayurvédica e yoga terá apresentação introdutória no Jardim Luz Yoga, em Casa Amarela, e prepara imersão em setembro
Na próxima terça-feira (19), o Espaço Jardim Luz Yoga, em Casa Amarela, no Recife, recebe uma palestra gratuita sobre o Método Kusum Modak – Terapia Yoga Massagem Ayurvédica.
A atividade será conduzida pela terapeuta Vivianne Lins, a partir das 19h, e pretende apresentar ao público os fundamentos dessa técnica que une práticas da massagem ayurvédica com alongamentos do yoga.
Demonstração prática e sorteios
Durante o encontro, haverá demonstração de algumas manobras utilizadas no método, além do sorteio de duas bolsas com 50% de desconto para a formação profissional e dois atendimentos terapêuticos individuais.
A proposta é oferecer uma introdução para quem deseja conhecer ou aprofundar-se na prática.
Imersão intensiva em setembro
A palestra faz parte da preparação para a Imersão Intensiva em Recife, programada para o período de 12 a 21 de setembro.
Serão dez dias de formação no método, conduzidos pela educadora física e professora sênior Prem Shunya, considerada referência nacional na área. O curso combina conteúdos teóricos e práticos, em ambiente voltado ao contato com a natureza.
Benefícios da técnica
O Método Kusum Modak utiliza óleos naturais, pó medicinal de cálamo, toques profundos, alongamentos e trações. Entre os efeitos atribuídos à prática estão:
- Maior flexibilidade corporal;
- Redução de tensões musculares;
- Equilíbrio emocional;
- Melhora da respiração e da energia vital.
Segundo Prem Shunya, a formação é indicada tanto para profissionais da saúde — como fisioterapeutas, terapeutas e educadores físicos — quanto para pessoas em busca de autoconhecimento e bem-estar.
Depoimento de quem já vivenciou
A terapeuta Vivianne Lins, responsável pela palestra, relata que conheceu o método antes mesmo de se profissionalizar. Diagnosticada com fibromialgia, encontrou na prática um caminho para lidar com dores físicas e emocionais.
“O corpo vai se abrindo pouco a pouco. O método foi um divisor de águas para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente”, afirma.