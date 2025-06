Evento gratuito no Recife promove brincadeiras, acolhimento e informação sobre cardiopatias congênitas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Encontro acontece no Parque da Tamarineira neste domingo (29) e reúne famílias, médicos e crianças com condições associadas à saúde do coração

Crianças com cardiopatias congênitas e outras condições crônicas terão um dia de lazer, informação e acolhimento no próximo domingo (29), a partir das 9h, durante a segunda edição do CardioPed no Parque, evento gratuito no Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

A ação tem como objetivo ampliar a conscientização sobre as malformações cardíacas que atingem milhares de recém-nascidos no país e fortalecer a rede de apoio entre famílias e profissionais de saúde.

Diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 mil bebês nascem todos os anos com alguma malformação no coração. Muitos desses casos podem ser identificados ainda na gestação, com o uso do ecocardiograma fetal, exame que detecta até 90% das anomalias cardíacas entre a 24ª e a 28ª semana.

O diagnóstico precoce é essencial para garantir o planejamento adequado do parto, suporte neonatal imediato e aumento nas chances de sobrevida da criança. Além disso, um acompanhamento contínuo ao longo da infância pode permitir que crianças cardiopatas levem uma vida saudável e ativa.

Acolhimento para crianças e familiares

O evento CardioPed no Parque contará com oficinas lúdicas, atividades inclusivas, atrações musicais e espaço de escuta para famílias, criando um ambiente de acolhimento e troca de experiências. Os shows de Mariane Bigio e Tio Bruninho estão confirmados, além de uma atração surpresa prevista para o encerramento.

A programação é aberta ao público, e as famílias são orientadas a levar roupa de banho e toalha. Também estará presente uma equipe multidisciplinar especializada em saúde da criança com foco em cardiologia, síndromes genéticas, diabetes e outras comorbidades.