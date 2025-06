IMIP celebra 65 anos com programação especial ao longo de junho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) celebra 65 anos de atuação em 2025 com uma série de ações que reforçam seu legado como uma das instituições de saúde filantrópicas mais importantes do País. As comemorações têm como destaque o lançamento da nova identidade visual da marca e o resgate da trajetória do fundador com a reedição de sua biografia.

A nova marca será oficialmente apresentada no dia 11 de junho, às 10h, no Espaço Ciência e Cultura do IMIP, no Recife. A identidade visual representa a evolução da instituição desde sua fundação em 1960, quando atuava exclusivamente com saúde infantil, até sua consolidação como um instituto voltado à medicina integral.

Lançamento de livro

Antes disso, no dia 10 de junho, a programação começa com o lançamento da segunda edição do livro Fernando Figueira: O Homem que Arrastou Rochedos, do jornalista e escritor Cícero Belmar. O evento acontece das 14h às 17h, no Restaurante Dom, no próprio IMIP, com sessão de autógrafos.

A obra conta com fotografias inéditas e é apresentada por Fernando Augusto Figueira, filho do fundador e atual superintendente de Ensino, Pesquisa e Inovação da instituição.

Ainda no dia 10, o IMIP será homenageado em uma sessão solene na Câmara Municipal do Recife, às 18h, pelo trabalho prestado à saúde pública em Pernambuco e no Brasil. No dia seguinte, 12 de junho, será realizada uma cerimônia em reconhecimento aos colaboradores da instituição, às 14h, no Espaço Ciência e Cultura.

O encerramento das celebrações ocorre no próprio dia do aniversário, 13 de junho, com uma missa às 10h e o tradicional corte de bolo comemorativo.

Programação do aniversário de 65 anos do IMIP

10/6 (14h às 17h): sessão de autógrafos do livro Fernando Figueira: O Homem que Arrastou Rochedos, no Restaurante Dom (IMIP);

sessão de autógrafos do livro Fernando Figueira: O Homem que Arrastou Rochedos, no Restaurante Dom (IMIP); 10/6 (18h): sessão solene em homenagem ao IMIP na Câmara Municipal do Recife;

sessão solene em homenagem ao IMIP na Câmara Municipal do Recife; 11/6 (10h): apresentação da nova identidade visual da instituição, no Espaço Ciência e Cultura;

apresentação da nova identidade visual da instituição, no Espaço Ciência e Cultura; 12/6 (14h) : homenagem aos colaboradores do IMIP;

: homenagem aos colaboradores do IMIP; 13/6 (10h): missa e corte do bolo de aniversário.

Fundado em 1960 pelo médico e professor Fernando Figueira, o IMIP é 100% SUS e atua nas áreas de assistência, ensino e pesquisa.