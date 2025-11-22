Com prisão decretada pelo STF, começa o ocaso do ex-presidente Jair Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dois argumentos chamaram atenção: o irmão, Renato Bolsonaro, afirmou que a prisão foi "de propósito; já José Dirceu não escondeu a comemoração

UMA [IN]FELIZ COINCIDÊNCIA

Aos oito minutos do sábado (22), a polícia detectou que um dos seus “tornezelados” havia “saído do ar”. Era Jair Bolsonaro (PL). Menos de seis horas depois, o ex-presidente era acordado por agentes da Polícia Federal, que chegaram para cumprir um mandado de prisão preventiva determinado pelo Supremo Tribunal Federal.

NÚMERO DA URNA

Renato Bolsonaro, irmão mais novo de Jair, afirmou que a prisão “é uma coisa sem sentido, sem qualquer base ou motivo”. Para ele, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, “planejou tudo. Foi tudo orquestrado para prender o Jair no dia 22”, disse. Na urna eletrônica, o número do ex-presidente era justamente 22.

UMA DÚVIDA INQUESTIONÁVEL

Se um dos fundamentos para o decreto de prisão foi a “eventual tentativa de fuga”, decorrente da violação da tornozeleira eletrônica, por que às 21h da sexta-feira (21) a operação para prender Bolsonaro já estava em andamento?

DO OUTRO LADO DA CIDADE

Um caminhoneiro que participaria de um protesto recebeu mensagem para “cancelar a operação”. Uma vigília estava marcada para as proximidades do condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde moram os Bolsonaros. O ato ecumênico “pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil” foi rapidamente riscado da agenda.

PF LIGA PARA LULA, NA MADRUGADA…

…só que em Joanesburgo, na África do Sul, já passava das 11h30. A coluna apurou que, por volta das 6h30, horário de Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, telefonou para informar o presidente Lula sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Lula está na África do Sul, onde participa do encontro das 20 maiores economias do mundo.

ME ENGANA QUE EU GOSTO

O ditado popular, esse patrimônio da oralidade brasileira, ganha nova força nas lendas políticas de um governo comandado por um presidente que não desperdiça oportunidades de humilhar adversários e aliados. Lula da Silva (PT) sempre soube que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) mandou ajustar o terno para ser ministro do STF, não para disputar o governo de Minas.

VETADO PELO PT…

…o senador jamais teria as bênçãos petistas para o Supremo. A birra vem de 2018, quando Pacheco (20,49%) derrotou a ex-presidente Dilma Rousseff (15,21%) na disputa pelo Senado, justamente no momento em que ela ainda tentava se levantar do tombo do impeachment.

DIA DO MÚSICO — VAI UMA DICA?

Recentemente, em razão de análises acadêmicas, li “João Gilberto”, organizado por Walter Garcia, a mais completa investigação sobre a obra musical do baiano de Juazeiro. O livro é extremamente relevante: percorre desde os primeiros acordes às margens do São Francisco até os concertos mais emblemáticos do artista pelo mundo. João Gilberto (1931–2019) teve uma trajetória “que repete a do herói mítico, no combate à banalidade e na procura da pureza”, como escreveu a professora Edna Maria Diniz, da Universidade Federal da Bahia.

Recomendo!

PENSE NISSO!

Não se faz justiça praticando a vingança. Dito isso, é evidente que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve responder às sanções previstas em lei, inclusive para proteção da própria sociedade. Mas não considero prudente quem tripudia sobre o sentimento alheio. Seja de quem for.

Causou-me náusea ver uma educadora da rede pública do Distrito Federal ir à porta da Superintendência da Polícia Federal para abrir um espumante, de procedência duvidosa, e entrar em êxtase aos gritos de “Bolsonaro na cadeia!”.

Em sã consciência, com as informações de que disponho e desprovido de qualquer paixão, não é possível admitir que a pane na tornozeleira tenha sido a real motivação da prisão preventiva decretada contra o ex-presidente.

Esperemos!

Pense nisso!