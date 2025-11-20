Irritado com indicação de Messias para o STF, Alcolumbre arma pauta-bomba para terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Negócios do BRB com o Banco Master deixam servidores em alerta; na CPI do Crime Organizado, diretor afirma que Polícia Penal está no osso

Clique aqui e escute a matéria

JORGE MESSIAS…

…mais um ministro, mais um, para o presidente Lula da Silva (PT) chamar de seu; e isso não é novidade. Não há nada de novo porque, quando o seu partido foi condenado por corrupção no “mensalão do PT”, boa parte dos votos mais incisivos veio de ministros “seus”. Lula se irritou.

NO PETROLÃO…

…aconteceu o mesmo. Quando Lula foi para a cadeia, no esquema de corrupção apurado pela Operação Lava Jato, muitos de seus algozes chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelas mãos do PT.

TUDO SOB CONTROLE…

…analisando bem, se toda vez que um presidente da República fizer uma indicação para tribunais superiores optar por colocar advogados e juristas de sua “estrita confiança”, estará atuando para neutralizar o Poder Judiciário.

‘QUALIDADE JURÍDICA’

A coluna Política em Brasília ouviu dois dos três senadores de Pernambuco. É no Senado que ocorre a sabatina e a votação secreta. A senadora Teresa Leitão (PT-PE) comemorou a indicação do advogado pernambucano Jorge Messias para a cadeira que, até o mês passado, era ocupada pelo ministro Luís Roberto Barroso. Para ela, o nome de Messias “é uma indicação de muita qualidade jurídica”. A senadora acredita que ele “será um ganho para o STF”.

‘EXTREMAMENTE CAPACITADO’

O 2º vice-presidente do Senado, Humberto Costa (PT-PE), também considera Jorge Messias “uma excelente escolha e um quadro técnico extremamente capacitado” para a vaga no STF. “Ele é uma pessoa com grande conhecimento de leis e, ao mesmo tempo, alguém que tem uma sensibilidade política importante, uma sensibilidade social”, afirmou. A sabatina ainda não tem data confirmada para ocorrer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

ALCOLUMBRE DÁ O TROCO

Tão logo ficou confirmado que seu afilhado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não seria indicado para o STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pautou para terça-feira (25) a votação do projeto de lei que regulamenta a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. O impacto inicial da pauta-bomba está estimado em R$ 25 bilhões, segundo cálculos do Ministério da Previdência. Alcolumbre afirmou que os beneficiários são “homens e mulheres que, todos os dias, enfrentam sol e chuva para assegurar saúde, prevenção e orientação às famílias em cada canto do país”.

TUDO DOMINADO

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que “não haverá prejuízos aos clientes do BRB”, banco público envolvido na crise do Banco Master. “A normalidade das atividades do BRB está sob controle”.

NA PINDAÍBA

Ou “a pão e água”, como se diz na linguagem popular, é como se encontra a situação da Polícia Penal, vinculada ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que, por sua vez, pertence ao Ministério da Justiça. Em depoimento na CPI do Crime Organizado, no Senado, Antônio Glautter, diretor de Inteligência Penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais, disse que o setor atua com recursos insuficientes “diante da complexidade dos problemas que enfrenta”, com estimativa de déficit estrutural de 200 mil vagas. O rombo no caixa do Depen está calculado em R$ 14 bilhões.

PENSE NISSO!

O atual presidente da República pode ser acusado de tudo, menos de cumprir alguns de seus autoritários rompantes: encher o Supremo Tribunal Federal de pessoas de estrita confiança.

Na sua primeira indicação nesta gestão 3.0, Lula nomeou seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, a quem confidenciou toda a sua vida de traquinagens.

Em seguida, chamou um “companheiro de longas datas”, Flávio Dino, comemorando por ter conseguido “colocar um ministro comunista no STF, com a qualidade de Dino”.



Como se não bastasse, para que o “álbum de família” estivesse completo, indicou um “parceiro de longa data”, Jorge Messias.

Se em apenas um mandato Lula fez isso, imagine o que poderá fazer caso o eleitor lhe confie a chave do Planalto por mais quatro anos. Terá margem para avançar ainda mais na desmoralização da “Suprema Corte”, como o próprio Lula costuma se referir ao STF.

Pense nisso!

