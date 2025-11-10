Governo se une contra o "relatório Derrite", que pode equiparar organizações criminosas ao terrorismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para ser contra a iniciativa do ex-chefe do Bope, governo alega risco de fragilizar o Brasil, tornando o país vulnerável a intervenções internacionais

ENTRE O SER E O ESTAR

A escolha do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar o projeto antifacção irritou o Planalto e deixou os aliados em uma “sinuca de bico”.

IR OU NÃO IR

A questão, toda, é que, se os governistas forem para o enfrentamento contra o relatório do deputado simpatizante das teses do bolsonarismo, serão, certamente, chamados de omissos. Caso estejam presentes, poderão ganhar o rótulo de perdedores.

CHÁ DE FLOR DE LARANJEIRA

Na acanhada bula do pacotinho de chá, o receituário afirma que “é recomendável como calmante natural, ajuda a aliviar o estresse, a ansiedade e o nervosismo”. Foi visto um estoque da mezinha sobre a mesa do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP). O assunto que tira o sono do pastor é uma possível transferência do governador Tarcísio Gomes de Freitas para o PL bolsonarista.

SOY [DO]CONTRA

O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, que é contra toda e qualquer iniciativa que não seja do seu agrado, chamou de “traição à pátria” o “consórcio” de governadores de direita. O grupo defende a classificação das facções como organizações terroristas, mas o ministro argumento que “isso pode abrir uma brecha para a interferência estrangeira”.

IGUALDADE DE GÊNERO²

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender “a igualdade de gênero” nos organismos multilaterais, incluindo a presença de uma mulher latino-americana na Organização das Nações Unidas (ONU).



NÃO FOSSE POR UM DETALHE

A maioria de seus ministérios não cumpre essa “cota” e, até aqui, dos dois nomes que indicou para o Supremo Tribunal Federal (STF), ambos são homens: Cristiano Zanin e Flávio Dino.



TRUMP, O SOFISTA

Não vamos à Grécia antiga, mas a Washington, nos dias atuais, para ouvir os argumentos do presidente Donald Trump (Republicano), que resolveu falar mal da COP30. “Eles [os brasileiros] devastaram a floresta amazônica para construir uma rodovia de quatro faixas, só para que ambientalistas pudessem viajar”. E, classificou a estrada como sendo “um grande escândalo”.

COPO PELA METADE

Em parte, o republicano tem razão. A estrada foi feita e ganhou até o emblemático nome de avenida da Liberdade. Mas não se constrói nem mesmo uma maloca para os Yanomami sem derrubar árvores. O que deveria chamar a atenção das autoridades brasileiras é que Trump nunca foi disso. E, de repente, virou ambientalista como exercício de sofística. Como diz o brilhante filósofo espanhol Jesús Hortal, “isso é que chamamos de pegadinha lógica”. E não é que o governo Lula escorregou na “casca de banana” de Trump.

PENSE NISSO!

Pense comigo: será que, se o Congresso Nacional aumentar as penas e enquadrar o PCC e Comando Vermelho na categoria de organizações terroristas, o crime organizado vai recuar?

Perceba! O “Zé Ruela”, “avião” do crime organizado, o “bucha de canhão” do PCC ou do CV, ele só está pensando em ter um cordão de ouro para pendurar no pescoço, nem que seja por algumas horas. Um sujeito desses está pouco se lixando para o Derrite, para a Gleisi Hoffmann ou o Hugo Motta. Ele quer o cordão e vai fazer tudo pela joia. O resto é tese mal organizada da sociologia.

E os “capas pretas” do crime? Esses ninguém consegue pôr a mão…

Pense nisso!



