Trump ameaça processar BBC por edição de discurso
Em cerimônia de posse para o novo embaixador da Índia, Trump ainda comentou que reduzirá as tarifas do país asiático "em algum momento"
O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tomar medidas legais contra a BBC devido à forma como um discurso que ele fez foi editado em um documentário exibido pela emissora nacional britânica.
O presidente da BBC, Samir Shah, pediu desculpas na segunda-feira (10), pelo "erro de julgamento", que desencadeou as demissões do principal executivo da emissora e de seu chefe de notícias.
O Diretor-Geral Tim Davie e a chefe de notícias Deborah Turness renunciaram no domingo, 09, devido a acusações de parcialidade e edição enganosa de um discurso que Trump proferiu em 6 de janeiro de 2021, antes de uma multidão de seus apoiadores invadir o Capitólio, em Washington.
Uma carta do advogado de Trump, Alejandro Brito, exige que a BBC "retraia as declarações falsas, difamatórias, depreciativas e inflamadas", peça desculpas e "compense adequadamente o presidente pelo dano causado", ou enfrente uma ação legal de US$ 1 bilhão em danos.
A BBC disse que revisaria a carta "e responderia diretamente no devido tempo".
REABERTURA DO GOVERNO
O presidente dos EUA ainda disse, nesta segunda-feira (10), que está confiante de que o governo federal irá reabrir muito em breve e "rapidamente".
Sobre os subsídios para a Lei de Assistência Médica Acessível (ACA, na sigla em inglês), o republicano afirmou que "queremos sistema de saúde onde pagamos diretamente às pessoas, não às empresas de saúde".
Em cerimônia de posse para o novo embaixador da Índia, Trump ainda comentou que reduzirá as tarifas do país asiático "em algum momento", já que a Índia está "parando de comprar petróleo russo".
"Estamos fazendo um acordo com a Índia, diferente do que tivemos no passado. Estamos chegando perto", pontuou o presidente americano no Salão Oval aos repórteres.
TARIFAS
Segundo Trump, o governo também está trabalhando para diminuir tarifas da Suíça e está fazendo o possível para a Síria ter sucesso. Mais cedo, o presidente sírio, Ahmed al-Shara, fez sua primeira visita oficial à Casa Branca.
Trump também voltou a dizer que seria um desastre econômico e de segurança se a Suprema Corte decidisse contra as tarifas e que em breve os EUA atingirão uma inflação de 1,5%.