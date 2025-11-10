fechar
Mundo | Notícia

Trump ameaça processar BBC por edição de discurso

Em cerimônia de posse para o novo embaixador da Índia, Trump ainda comentou que reduzirá as tarifas do país asiático "em algum momento"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/11/2025 às 19:14 | Atualizado em 10/11/2025 às 19:19
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tomar medidas legais contra a BBC devido à forma como um discurso que ele fez foi editado em um documentário exibido pela emissora nacional britânica.

O presidente da BBC, Samir Shah, pediu desculpas na segunda-feira (10), pelo "erro de julgamento", que desencadeou as demissões do principal executivo da emissora e de seu chefe de notícias.

O Diretor-Geral Tim Davie e a chefe de notícias Deborah Turness renunciaram no domingo, 09, devido a acusações de parcialidade e edição enganosa de um discurso que Trump proferiu em 6 de janeiro de 2021, antes de uma multidão de seus apoiadores invadir o Capitólio, em Washington.

Uma carta do advogado de Trump, Alejandro Brito, exige que a BBC "retraia as declarações falsas, difamatórias, depreciativas e inflamadas", peça desculpas e "compense adequadamente o presidente pelo dano causado", ou enfrente uma ação legal de US$ 1 bilhão em danos.

A BBC disse que revisaria a carta "e responderia diretamente no devido tempo".

REABERTURA DO GOVERNO

O presidente dos EUA ainda disse, nesta segunda-feira (10), que está confiante de que o governo federal irá reabrir muito em breve e "rapidamente".

Sobre os subsídios para a Lei de Assistência Médica Acessível (ACA, na sigla em inglês), o republicano afirmou que "queremos sistema de saúde onde pagamos diretamente às pessoas, não às empresas de saúde".

Em cerimônia de posse para o novo embaixador da Índia, Trump ainda comentou que reduzirá as tarifas do país asiático "em algum momento", já que a Índia está "parando de comprar petróleo russo".

"Estamos fazendo um acordo com a Índia, diferente do que tivemos no passado. Estamos chegando perto", pontuou o presidente americano no Salão Oval aos repórteres.

TARIFAS

Segundo Trump, o governo também está trabalhando para diminuir tarifas da Suíça e está fazendo o possível para a Síria ter sucesso. Mais cedo, o presidente sírio, Ahmed al-Shara, fez sua primeira visita oficial à Casa Branca.

Trump também voltou a dizer que seria um desastre econômico e de segurança se a Suprema Corte decidisse contra as tarifas e que em breve os EUA atingirão uma inflação de 1,5%.

 
 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Lula critica "velhas retóricas" que justificam intervenção em países
Política

Lula critica "velhas retóricas" que justificam intervenção em países
Trump diz um dia antes da COP30 que Amazônia foi destruída para construção de rodovia
meio ambiente

Trump diz um dia antes da COP30 que Amazônia foi destruída para construção de rodovia

Compartilhe

Tags