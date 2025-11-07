fechar
Política em Brasília | Notícia

Fundo defendido por Lula ainda está longe de alcançar a meta estabelecida pelo governo

Michelle adoça o café de "Carluxo", Lula vai à Colômbia falar mal de Trump, enquanto, no Brasil, ministro pede para não ser expulso do partido

Por Romoaldo de Souza Publicado em 07/11/2025 às 17:02
Brasil estima arrecadar US$ 25 bilhões para o Fundo das Florestas Tropicais
Brasil estima arrecadar US$ 25 bilhões para o Fundo das Florestas Tropicais - Ricardo Stuckert/Secom-PR

Clique aqui e escute a matéria

CASA DE FERREIRO

Combate ao crime organizado com a proteção aos direitos humanos é a proposta que o presidente Lula da Silva (PT) leva na papelada de anotação para a reunião de cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) juntamente com a União Europeia, na cidade de Santa Marta, na Colômbia nos dias 9 e 10 de novembro.

ESPETO DE PAU

“Só terá sentido essa reunião se for para discutir a presença de navios de guerra norte-americanos nos mares da América Latina.” Pelo que afirmou à imprensa internacional, o presidente Lula parece disposto a abrir mais uma linha de diálogo com o abismo, e a fechar, ainda mais, as portas para o governo de Donald Trump (Republicano).

JÁ QUE…
… a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manifestou o apoio do PL Mulher à candidatura de Caroline de Toni (PL-SC) ao Senado Federal, Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o “Zero Dois” do clã, agora tenta a disputa pelo Mato Grosso do Sul.

CAFÉ COM LEITE CONDENSADO
Se o clima azedou o café da manhã dos Bolsonaros, no Jardim Botânico, em Brasília, no PL sul-mato-grossense a situação também não é nada confortável. A direção local do partido havia anunciado o nome do ex-governador Reinaldo Azambuja, que conta com o apoio do agronegócio. Mas Carlos Bolsonaro tem o aval do pai, e isso, convenhamos, não é pouco.

MODUS SPERNIANDI

A situação do ministro do Turismo, Celso Sabino, é uma dessas lorotas do cenário político que só rindo, mesmo. O episódio reúne a falta de vontade do União Brasil em expulsá-lo e o desejo do deputado licenciado de permanecer no partido e no governo Lula, ao mesmo tempo, o que contraria a decisão da legenda. Pré-candidato ao Senado, pelo Estado do Pará, Sabino fez um apelo para que o partido “faça uma reflexão antes de decidir pela expulsão”.

QUETCHUPE NO CHUCRUTE

O Brasil começou mal os primeiros encontros temáticos da cúpula dos chefes de Estado na COP30. A estimativa de arrecadar US$ 25 bilhões (cerca de R$ 134 bilhões) para o fundo “Florestas Tropicais para Sempre” não chegou nem a um terço do esperado. Na conversa do presidente Lula com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, o alemão anunciou que o país vai adiar o aporte ao fundo. Antes, o governo alemão pretende realizar uma análise técnica do projeto, para depois decidir se aderirá à iniciativa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

PENSE NISSO!

Parece contraditório que, em um encontro mundial destinado a reduzir os impactos da ação humana sobre a temperatura do planeta, o país-sede da cúpula defenda que “é preciso reduzir os combustíveis fósseis”, mas acrescente que as medidas não devem ser adotadas já, não.

Dias antes do início da COP30, o presidente Lula terceirizou o comando do governo e o entregou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que, convenhamos, com todo o respeito, nunca galgou um degrau sequer além da plataforma do baixo clero, mesmo estando em seu segundo mandato como chefe do Congresso Nacional. Em troca, o governo autorizou a exploração da Margem Equatorial, como queria Alcolumbre.

A política brasileira tem dessas coisas. O senador não é de ter defendido um projeto relevante, a não ser os próprios interesses, e nunca fez um discurso capaz de parar o plenário para ouvi-lo. Ainda assim, é o chefe do Legislativo.

Voltando a Belém (PA): Lula diz querer reduzir os combustíveis fósseis, embora tenha movido mundos e, literalmente, fundos para aprovar a exploração de petróleo na Margem Equatorial.

Ou seja, é como se o anfitrião da COP30 dissesse: “Oh, minha gente, precisamos reduzir o uso de óleo diesel, mas as regras só entrarão em vigor depois que o Brasil tirar todo o petróleo daquela faixa, na foz do Amazonas.”

Em bom alemão, como diria Friedrich Nietzsche (1844–1900): seine worte sind reine heuchelei: “Suas palavras são pura hipocrisia.”

Pense nisso!

Leia também

Editorial JC: Falta coragem para decidir
COP30 EM BELÉM

Editorial JC: Falta coragem para decidir
COP 30 e o risco de cassação do governador do Rio, Cláudio Castro

COP 30 e o risco de cassação do governador do Rio, Cláudio Castro

Compartilhe

Tags