Conteúdo das planilhas do crime organizado encontradas pela polícia faz subir a venda de Rivotril no Rio

Por que GLO (Garantia da Lei e da Ordem) será assinada pelo presidente Lula durante COP30? Planalto teme manifestações violentas e ataques coordenados

Clique aqui e escute a matéria

OS RISCOS EXCEL

Ainda que alguns militantes de direitos humanos questionem a letalidade da Operação Contenção, realizada nos morros do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, o receio de muita gente graúda é outro: as anotações encontradas pela polícia. São planilhas recheadas de nomes, cargos e valores.

SÓ FALTAVA ESSA…

…a vereadora de Porto Alegre (RS), Karen Santos (PSOL), saiu-se com essa ao fazer uma “análise sociológica” sobre a situação dos traficantes mortos em confronto com a polícia do Rio de Janeiro:

“Droga é uma mercadoria. Assim como a gente tem o açúcar e café (…) As pessoas que fazem chegar na biqueira são trabalhadores mega-explorados, sem seus direitos.”

ROUBANDO A CENA

Entre os organizadores da COP30 já há quem comemore a possível ausência dos presidentes Donald Trump (Republicano), dos Estados Unidos, e Javier Milei (La Libertad Avanza), da Argentina. Os mandatários poderiam usar a vitrine da conferência para bloquear negociações em torno de temas climáticos globais.

TUDO AO MESMO TEMPO

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem se metido em temas que poderiam muito bem ser analisados por outras instâncias de poder. Mas, de repente, quer estar em todas, ao mesmo tempo.

ARROZ DE FESTA

O STF abraçou o tema da pejotização, mesmo com a existência da Justiça do Trabalho; a tese de que os envolvidos numa suposta tentativa de golpe de Estado deveriam ser julgados por sua Primeira Turma, ainda que apenas um dos réus, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), seja o único com foro privilegiado. Agora, o mesmo STF quer assumir o papel do governo do Rio para apurar responsabilidades sobre a recente operação. E ninguém diz nada em contrário.

UM BÁLSAMO PARA A MEMÓRIA

O pianista fluminense Antonio Adolfo reuniu um time de primeira, juntou arranjos primorosos e revisita sucessos mais recentes, como “Vai Passar” (Chico Buarque e Francis Hime, 1984), e temas inesquecíveis, como “Vassourinhas”(Joana Batista Ramos e Matias da Rocha, 1909) e “Pastorinhas” (Noel Rosa e Braguinha, 1934). “Carnaval – The Songs Were So Beautiful” é a dica da coluna para este fim de semana. Divirta-se! PS: a belíssima capa é do artista gráfico Elifas Andreato, referência na arte de discos da MPB.

PENSE NISSO!

Enquanto escrevia essas “mal traçadas linhas”, botei para tocar na vitrola o maravilhoso grupo pernambucano Quinteto Violado, de repente:

“Se oriente, rapaz / Pela constelação / Do Cruzeiro do Sul”. Os versos de Gilberto Gil eram tudo o que eu precisava para concluir este comentário.

O sempre elegante e sedutor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perdeu a linha ao abrir a palheta de cores mortas para comentar a operação da polícia no Rio de Janeiro, sugerindo que os cabeças do crime organizado estão “na praia de Miami”, não na Penha.

Oh, professor, cuidar das contas públicas Vossa Excelência não dá conta, haja vista o rombo, que, elegantemente, o senhor chama de déficit; mas comentar um tema complexo como a segurança pública, o senhor se mostra à vontade.

As cabeças, ministro, estão por toda parte, principalmente onde estão os compradores e consumidores dos “produtos” vendidos e não taxados pelo crime organizado.

Pense nisso!









