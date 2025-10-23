Pois não é que o senador Rodrigo Pacheco ainda sonha com uma cadeira no STF?
Governistas encontraram uma fórmula para atrair a oposição: destinar parte dos recursos arrecadados com as bets para a segurança pública
Clique aqui e escute a matéria
NEM QUÍMICA, NEM FÍSICA
Ou o presidente Lula da Silva (PT) tem informações tão privilegiadas e quentes, ou ele “pirou geral”, como disse um interlocutor. Às vésperas de um possível encontro com o presidente Donald Trump (Republicano), o brasileiro cutucou a onça norte-americana com o cajado curto de um penggembala kambing - pastores de cabra nas ilhas indonésias. O petista voltou a defender negócios para além do dólar. Vale esperar para ver o que o domingo nos reserva.
COMO É QUE VOTA CONTRA?
As reclamações que têm chegado aos ouvidos de governistas, vindas da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), indicam que, ao dobrar a alíquota atualmente cobrada sobre as apostas, os negócios das casas de aposta poderão ser enfraquecidos.
JUSTIFICATIVA
A proposta do líder do PT, deputado Lindberg Farias (RJ), é aumentar dos atuais 12% para 24% a carga de impostos que incide sobre jogos e loterias das bets. O petista indica que parte desses tributos será destinada ao Fundo Nacional de Segurança Pública. “Aí, até a bancada da bala não votaria contra”, disse um integrante da área de segurança pública.
SUBIU NO TELHADO
Pode até não ter o menor fundamento o alerta que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), teria feito chegar ao Planalto: “No plenário do Senado, o nome de Jorge Messias [para o Supremo Tribunal Federal] pode correr risco de não ser aprovado”. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) reagiu com entusiasmo. “Uma honra ser lembrado para um cargo tão importante”.
DOBRANDO O OITÃO DA RUA
Um dos primeiros discursos do presidente Lula, recém-empossado em 1º de janeiro de 2023, foi criticar, com todo o vernáculo que lhe é próprio, “a herança maldita” deixada pelo governo Jair Bolsonaro (PL): “Pegamos este país com 1,23 milhão de segurados aguardando atendimento. Nós vamos zerar a fila do INSS”, prometeu Lula. Em 1º de setembro deste ano, estimava-se que a fila tivesse dobrado, atingindo mais 2 milhões de pessoas que aguardam atendimento.
UMA CHOUPANA
Na CPMI do INSS, o relator, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), ironizou a resposta da médica Thaisa Hoffmann quando ela foi questionada sobre a reserva de compra de um apartamento de luxo em Balneário Camboriú (SC). “Nós juntamos todas as nossas economias, dinheiro que eu ganhei trabalhando duro, deputado”.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
ELO DE LIGAÇÃO
O marido da médica, Virgílio Filho, ex-procurador do INSS, é investigado por ter recebido cerca de R$ 12 milhões de empresas ligadas a associações suspeitas de desviar benefícios previdenciários.
LIBEROU GERAL
A relação entre a CPMI do INSS e o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, desde o início, foi marcada por um certo distanciamento, mas começou a azedar depois que ele chamou de “pirotecnia da oposição” o desempenho de alguns parlamentares. “Abrem os trabalhos, e o que vemos é uma pirotecnia de alguns membros da CPI, principalmente os da oposição. Aqueles que deveriam comandar a CPI com isenção não o fazem. Procuram fazer um palco, um teatro, para conseguir votos e angariar likes”, disse Wolney.
PENSE NISSO!
Não faz sentido imaginar que a idade avançada de Lula seria um empecilho para ele fazer um governo pior do que está fazendo agora, nesta terceira oportunidade.
Lula é teimoso e do ponto de vista do uso abusivo dos recursos públicos, o presidente é irresponsável. Ele sabe que está gastando mais do que deveria.
Lula tem assessores sérios que tentam puxá-lo para o plano do “pisar no chão”, mas, feito um obstinado, não dá a mínima para as consequência, inclusive, se vier a ser eleito, para um eventual quarto mandato.
Pense nisso!