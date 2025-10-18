Líder do MST defende formação de militantes para apoiar soldados venezuelanos
Gilson Machado diz que Bolsonaro "está morrendo aos poucos"; Lula pede apoio ao Congresso - que xingou recentemente - para ajudar a equilibrar contas
[DE NOVO] NA MÃO DO CONGRESSO
Vai depender da boa vontade dos presidentes da Câmara e do Senado para colocar em votação projetos que poderão compensar a perda de arrecadação com a derrubada do projeto do IOF.
SORRISO DE QUEM PEDE
O presidente Lula da Silva (PT) conversou pessoalmente com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, pedindo que acelerem a tramitação de medidas que reduzem benefícios fiscais.
‘BOLSONARO ESTÁ MORRENDO AOS POUCOS’
O tom alarmista — tão comum em seus comentários — não é uma inquietação apenas do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, quando comenta sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): “as pessoas que se elegeram por sua causa deveria parar de lutar por seu espólio”.
É TUDO OU NADA
O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra já tem cadastrados mais de uma centena de “brigadistas” voluntários dispostos a ir à Venezuela para defender o governo de Nicolás Maduro (PSUV), diante da iminência de uma ação armada das tropas norte-americanas.
‘BRIGADAS INTERNACIONALISTAS’
Ele mesmo não vai, mas o líder do MST, João Pedro Stédile, defende que os militantes poderão “fazer mil e uma coisas, desde plantar feijão até fazer comida para os soldados”, afirmou em entrevista à rádio Brasil de Fato.
SILVINHO, O GROOVE DE LULA COM O CENTRÃO
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), tem defendido que está “mais que na hora” de o presidente Lula expandir o diálogo com o Centrão. Silvinho, como Lula o trata, escreveu no seu perfil no “X” que é hora de “trabalhar pela pacificação e pela construção de uma agenda de unidade nacional”.
PS: e o que diabo é Groove? Um sulco, minúsculos riscos no asfalto das pistas de pouso que ajudam a escoar a água e evitar acidentes.
ADERÊNCIA
Esse sulco seria, simbolicamente, claro, um pouco da aderência de que presidente Lula vai precisar para não deslizar.
CIRO GOMES TUCANOU…
…o ex-governador do Ceará está de volta ao ninho tucano. Ciro Gomes já esteve filiado à legenda entre 1990 e 1997. Retorna agora para disputar o governo do estado, segundo confirmou nas redes sociais Ozires Pontes, presidente do tucano cearense.
PENSE NISSO!
Qualquer que seja o método educacional que utilize o conceito de doutrina deve deixar qualquer educador atento: o resultado tende a ser desastroso. Manipulador.
Em nome de um certo “fortalecimento da integração e autonomia do continente”, o presidente Lula pregou a criação de uma “doutrina de educação latino-americana”.
- Nós queremos formar uma doutrina própria, para que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil.
É nisso que dá um país eleger um presidente que ignora fatores que vão além das fronteiras territoriais e culturais de um continente.
Se Lula tivesse dito que está na hora de termos uma formação fundamentada no holos — do grego: todo, inteiro, amplo — a coluna Política em Brasília teria aplaudido, porque precisamos de interconexões, e não de abordagens reducionistas.
Pense nisso!