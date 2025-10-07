Catraca livre: governo estuda mais uma medida do seu pacote de bondades para o transporte urbano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bate-boca de Renan Calheiros e Arthur Lira mostra que a briga política em Alagoas ganhou contornos nacionais. E, Milei se destaca: cantor e escritor

Clique aqui e escute a matéria

PLÁGIO LEGISLATIVO

Relator do projeto do Imposto de Renda, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) não poupou o desafeto alagoano, Arthur Lira (PP), acusando-o de copiar a iniciativa do Senado sobre a redução da tabela do IR. “Na Câmara dos Deputados, a tramitação foi atípica, lamentavelmente usada como instrumento de chantagem e de pressão contra o governo e até sobre a pauta do Poder Legislativo”. Lira foi o relator do projeto, quando tramitou na Câmara.

LIRA REBATE

O ex-presidente da Câmara lembrou que o projeto foi aprovado “pela a unanimidade dos votos” e advertiu que “não se faça politicagem com um projeto tão revelante”.

CATRACA LIVRE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, finalmente cedeu à pressão dos petistas no Congresso Nacional e na Esplanada dos Ministério, e admitiu estudos para zerar a tarifa de transporte urbano: “estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente Lula”. A coluna havia antecipado essas tratativas. O deputado Jilmar Tatto (PT-SP) sonha ser o pai da criança.

ENFIM, UMA CABEÇA PENSANTE

O judeu Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, defendeu ações para liquidar o grupo terrorista, radicado na Palestina. “O Hamas tem que ser exterminado”.

‘PANIC SHOW’

O presidente argentino, Javier Milei (La Liberdad Avanza), soltou a voz durante o lançamento de um livro de sua autoria em Buenos Aires: “La Construcción Del Milagro — El Caso Argentino”:

“Hola a todos, yo soy el león

Rugió la bestia en medio de la avenida

Todos corrieron, sin entender

Panic show a plena luz del día”.

ARRUDA NA MARCA DO CORNER

O PL decidiu escantear o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, recentemente habilitado após a modificação na Lei da Ficha Limpa. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, justificou a decisão dizendo que já havia “dado a palavra de prioridade à [vice-governadora] Celina Leão”. Diante disso, Arruda deve bater à porta do PSD.

CRÍTICAS AMAZÔNICAS A LULA

O deputado colombiano Juan Carlos Lozada (Partido Liberal) afirmou que, “ao contrário do que diz o presidente [Lula], a extração de petróleo na Amazônia está longe de trazer os benefícios prometidos”. O Congresso colombiano prepara uma proposta a ser apresentado na COP30, em Belém (PA), contra os projetos de exploração mineral na região.

A FALTA QUE O CAFÉ FAZ

Nem frutas nem carne. A cafeína brasileira é o que mais tem sido lembrado pelos norte-americanos. O presidente Donald Trump disse a Lula que “os Estados Unidos estão sentindo a falta do café do Brasil”.

AINDA FRASES

O deputado “exilado”, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou que o telefonema de Trump para Lula não deve ser comemorado: “a esquerda sabe que não foi uma vitória”. Já o governista e presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que “todos saem ganhando”.

PENSE NISSO!

Como disse o locutor: “o número não importa…” Talvez importe, sim! Se a direita tivesse colocado nas ruas de Brasília, os mesmos 41 mil que a esquerda mobilizou no mês passado, o Congresso Nacional poderia rever sua estratégia de esfriar o debate em torno do projeto da Anistia, rebatizado de “Dosimetria”. Logo, quanto mais gente melhor.

Por alto, cerca de 3 mil pessoas marcharam pela Esplanada dos Ministérios, neste terça-feira (7), na hora do expediente, em uma tarde das mais quentes do ano.

Agora, é preciso dizer que há uma má vontade impressionante quando o assunto é anistia. Mesmo por quem já foi anistiado um dia. E, falar em dosimetria antes mesmo da conclusão das articulações é chover no molhado.

Ou seja, anistia ampla, geral e irrestrita, como gritou a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é carta fora do baralho, mas é sempre bom não minimizar a importância das ruas.

Pense nisso!