fechar
Política em Brasília | Notícia

Telefone de Trump para Lula pode ser o início do fim da beligerante relação de Brasília com Washington

Senado presta homenagem às vítimas do ataque do Hamas no Festival Nova, e Lula intercede por Moraes em telefonema de Donald Trump ao petista

Por Romoaldo de Souza Publicado em 06/10/2025 às 20:28
Lula conversa com Trump. A química voltou
Lula conversa com Trump. A química voltou - Roberto Stuckd/PR

Clique aqui e escute a matéria

BRASIL, PRESENTE!
O brasileiro Rafael Zimerman — sobrevivente dos ataques do Hamas, durante o Festival Nova, em 7 de outubro de 2023 — será um dos homenageados nesta terça-feira (7), em sessão solene no Senado Federal. Mais de 1,3 mil pessoas morreram em Israel. Autor do requerimento da homenagem, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) destaca que “a lembrança do episódio serve como aprendizado à sociedade e à comunidade internacional, criando pressão para que atrocidades semelhantes não voltem a ocorrer.”

TEM MEDO DO QUÊ?
Na conversa entre o presidente Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o tom foi descrito pelo Planalto como “amistoso”. Já o republicano afirmou que, além de discutirem “muitas coisas”, a conversa “foi principalmente focada em economia e comércio entre os dois países”.

LULA, O ADVOGADO DO STF
Além de pedir a revogação do tarifaço norte-americano contra produtos brasileiros, o petista relembrou a “boa química” entre os dois países e solicitou a retirada das sanções impostas a autoridades brasileiras — entre elas, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atingido em cheio pela Lei Magnitsky.

O OMISSO
Uma vez que o então deputado federal Lula da Silva não assinou a Constituição Federal “como forma de protesto político”, hoje ele bem que poderia recorrer à Carta Magna para dizer ao afilhado do STF que, em nenhum momento o texto constitucional impede anistia contra crime relacionados ao Estado Democrático de Direito. O resto é falácia e interpretação conveniente.

PENDURADO NAS TETAS…
…do Estado, o ministro dos Esportes, André Fufuca, deu um ultimato ao seu partido, o Progressistas: “Eu tô com Lula”. O PP havia pedido que Fufuca entregasse o cargo. “Meu coração, minha alta e minha força de vontade é (sic) para brigar e ajudar Lula em 2026”.

O CHORO [É] LIVRE
O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcanti (RJ), elogiou Trump, dizendo que o norte-americano fez “uma jogada de craque” ao tomar a iniciativa da conversa com Lula. “Isso porque ele dizia que Trump não queria conversar”.

FALTA DE CONTROLE
Entidades ligadas aos setores de bares, restaurantes e hotelaria encaminharam uma nota ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto, alertando que a desativação, em 2016, do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas) “facilitou o mercado da adulteração de bebidas no país”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

NO CALCANHAR
A ministra do STF, Cármen Lúcia, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu cinco dias de prazo para que os chefes do Legislativo e do Executivo apresentem explicações sobre alterações na Lei da Ficha Limpa e na Lei Eleitoral, “com relação à redução do prazo de inelegibilidade de políticos que tenham sido condenados”.

PENSE NISSO!

E se fosse do outro lado? E se, em vez de ser a vítima, Israel tivesse cometido ataques ao Hamas? Qual seria a vestimenta decorativa da primeira-dama do Brasil? Qual a cor da estola do padre Júlio?
Os esquerdistas de todo o mundo marchariam protestando com a violência praticada pelo Hamas contra Israel?

No filme Etz Limon — conhecido no Ocidente como Lemon Tree, dirigido por Eran Riklis — a viúva Salma Zidane (Hiam Abbass) vê sua plantação de limões ameaçada quando o ministro da Defesa de Israel se muda para a casa ao lado. Houve, com razão, comoção internacional pela rigidez da segurança de Israel em relação aos palestinos.

Hoje, a memória dos dois anos do ataque ao Festival Nova deve ser recordada com a mesma compaixão com que o mundo se compadece do povo palestino.

Mas a coluna diz e repete: a paz só poderá ser verdadeiramente comemorada quando os palestinos deixarem de ser reféns do Hamas.

Pense nisso!


Leia também

Lula e Trump conversam por telefone sobre tarifaço e relação bilateral
Governo Federal

Lula e Trump conversam por telefone sobre tarifaço e relação bilateral
Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'
Trump

Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'

Compartilhe

Tags