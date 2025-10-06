Telefone de Trump para Lula pode ser o início do fim da beligerante relação de Brasília com Washington

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Senado presta homenagem às vítimas do ataque do Hamas no Festival Nova, e Lula intercede por Moraes em telefonema de Donald Trump ao petista

BRASIL, PRESENTE!

O brasileiro Rafael Zimerman — sobrevivente dos ataques do Hamas, durante o Festival Nova, em 7 de outubro de 2023 — será um dos homenageados nesta terça-feira (7), em sessão solene no Senado Federal. Mais de 1,3 mil pessoas morreram em Israel. Autor do requerimento da homenagem, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) destaca que “a lembrança do episódio serve como aprendizado à sociedade e à comunidade internacional, criando pressão para que atrocidades semelhantes não voltem a ocorrer.”

TEM MEDO DO QUÊ?

Na conversa entre o presidente Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o tom foi descrito pelo Planalto como “amistoso”. Já o republicano afirmou que, além de discutirem “muitas coisas”, a conversa “foi principalmente focada em economia e comércio entre os dois países”.

LULA, O ADVOGADO DO STF

Além de pedir a revogação do tarifaço norte-americano contra produtos brasileiros, o petista relembrou a “boa química” entre os dois países e solicitou a retirada das sanções impostas a autoridades brasileiras — entre elas, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atingido em cheio pela Lei Magnitsky.

O OMISSO

Uma vez que o então deputado federal Lula da Silva não assinou a Constituição Federal “como forma de protesto político”, hoje ele bem que poderia recorrer à Carta Magna para dizer ao afilhado do STF que, em nenhum momento o texto constitucional impede anistia contra crime relacionados ao Estado Democrático de Direito. O resto é falácia e interpretação conveniente.

PENDURADO NAS TETAS…

…do Estado, o ministro dos Esportes, André Fufuca, deu um ultimato ao seu partido, o Progressistas: “Eu tô com Lula”. O PP havia pedido que Fufuca entregasse o cargo. “Meu coração, minha alta e minha força de vontade é (sic) para brigar e ajudar Lula em 2026”.

O CHORO [É] LIVRE

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcanti (RJ), elogiou Trump, dizendo que o norte-americano fez “uma jogada de craque” ao tomar a iniciativa da conversa com Lula. “Isso porque ele dizia que Trump não queria conversar”.

FALTA DE CONTROLE

Entidades ligadas aos setores de bares, restaurantes e hotelaria encaminharam uma nota ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto, alertando que a desativação, em 2016, do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas) “facilitou o mercado da adulteração de bebidas no país”.

NO CALCANHAR

A ministra do STF, Cármen Lúcia, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deu cinco dias de prazo para que os chefes do Legislativo e do Executivo apresentem explicações sobre alterações na Lei da Ficha Limpa e na Lei Eleitoral, “com relação à redução do prazo de inelegibilidade de políticos que tenham sido condenados”.

PENSE NISSO!

E se fosse do outro lado? E se, em vez de ser a vítima, Israel tivesse cometido ataques ao Hamas? Qual seria a vestimenta decorativa da primeira-dama do Brasil? Qual a cor da estola do padre Júlio?

Os esquerdistas de todo o mundo marchariam protestando com a violência praticada pelo Hamas contra Israel?

No filme Etz Limon — conhecido no Ocidente como Lemon Tree, dirigido por Eran Riklis — a viúva Salma Zidane (Hiam Abbass) vê sua plantação de limões ameaçada quando o ministro da Defesa de Israel se muda para a casa ao lado. Houve, com razão, comoção internacional pela rigidez da segurança de Israel em relação aos palestinos.

Hoje, a memória dos dois anos do ataque ao Festival Nova deve ser recordada com a mesma compaixão com que o mundo se compadece do povo palestino.

Mas a coluna diz e repete: a paz só poderá ser verdadeiramente comemorada quando os palestinos deixarem de ser reféns do Hamas.

Pense nisso!



