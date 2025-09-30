Fundo Eleitoral vai a R$ 4,9 bilhões; legendas ainda terão direito aos recursos do fundo partidário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministério da Justiça e governo de São Paulo em rota de colisão. De onde vem o metanol que causa intoxicação. A PF diz que é do PCC; o governador nega

QUASE 5 BI!

A Comissão Mista de Orçamento reservou R$ 4,9 bilhões para os partidos políticos gastarem nas eleições de 2026. Quatro anos atrás, o valor havia sido de R$ 1 bilhão. Além desse montante, as legendas terão direito a R$ 1,1 bilhão para a manutenção de suas estruturas.

METANOL: TARCÍSIO X LULA

A polarização chegou à esfera da direção da Polícia Federal, comandada pelo Ministério da Justiça. No caso da adulteração de bebidas, a equipe do ministro Ricardo Lewandowski aponta a participação do PCC, enquanto a investigação em São Paulo descarta ligação com a facção criminosa. O governo estadual apura cinco mortes suspeitas de intoxicações.

LULA X TRUMP

O presidente brasileiro, Lula da Silva (PT), tem duas pautas para um possível encontro com Donald Trump (Republicano). A primeira é o necessário diálogo em torno do tarifaço imposto pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. A segunda é tentar salvar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), das sanções aplicadas pelo governo Trump no âmbito da Lei Magnitsky.

CALOTE ANTECIPADO

Ao prestar depoimento no Senado Federal, o ministro da Defesa,José Múcio Monteiro, revelou que as Forças Armadas estão tão na pindaíba que, certa vez, ao se encontrar com uma autoridade francesa, ouviu “em tom bastante ríspido” uma cobrança sobre a compra de helicóptero pelo Brasil. Múcio respondeu: “Não compro porque, se para você me vender já está me tratando desse jeito, imagine quando eu não lhe pagar a primeira prestação”.

TRUMP ABRE O COFRE

Para socorrer a Argentina, Donald Trump anunciou ao presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) que os Estados Unidos reservaram US$ 20 bilhões com o objetivo de “reforçar as reservas e estabilizar a economia” do país vizinho.

FOI PARAR NO STF

A iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco de abrir curso de medicina com vagas exclusivas para integrantes de assentamentos da reforma agrária e quilombolas é tema de ação do deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE). “Um desrespeito àquele estudante que estuda o ano inteiro buscando uma vaga na universidade federal. Não podemos aceitar que a educação seja transformada em um palco de oportunismo político e ideológico”.

MAIS DO MESMO

Desta vez, o ministro Luiz Fux articulou cuidadosamente o seu voto. O STF já formou maioria para manter o número de 513 deputados na Câmara. “Diante da excepcional urgência caracterizada no caso e a necessidade de que a deliberação se conclua antes da incidência do prazo da anualidade eleitoral”, ficou mantida “a atual proporcionalidade da representação”. Pernambuco contará com 25 deputados federais e 49 estaduais.

SINDICALISTAS ORIÇADOS

O deputado Paulinho da Força [Sindical] (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da anistia, rebatizado de Dosimetria, recomendou aos colegas sindicalistas que “é hora de deixar a poeira baixar”, enquanto articula apoio ao projeto.

PENSE NISSO!

O português António Guterres, secretário-geral da ONU, defendeu que “todas as partes” devem “se comprometer com o plano de paz” apresentado por Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Likud).

A proposta prevê um cessar-fogo, a liberação de reféns e até um governo provisório, a ser comandado por uma “força de paz”, possivelmente chefiada pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Para que essa iniciativa de apoio internacional prospere, é preciso que governos como o brasileiro parem de usar números nunca comprovados de mortos e feriados como se fossem uma disputa para ver quem matou mais.

Da mesma forma, setores da imprensa devem se distanciar de tecer loas aos terroristas do grupo Hamas.

Não me venham falar de pacificação na Palestina sem que o grupo seja varrido do mapa.

Pense nisso!