STF reage à PEC da Blindagem; Gilmar Mendes dá o tom
CPMI tem bate-boca por causa da irmã da senadora; Paulinho da Força vira "o cara"; e, para variar, União Brasil manda filiados devolver cargo
Clique aqui e escute a matéria
ARTILHEIRO
De um líder bolsonarista na Câmara dos Deputados sobre o prestígio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diante das pesquisas de intenção de votos: mesmo preso, incomunicável, sem poder dar nem um bom dia para sua massa, mesmo assim ele é um craque. Mesmo fora de campo, marca mais gols que muito ‘artilheiro’ em jogo”.
NÃO RETROAGE
Do ministro Gilmar Mendes, que além de decano é uma espécie de porta-voz do Supremo Tribunal Federal (STF): “os processos [contra parlamentares] que já estão em curso seguirão o seu curso”. Colocando um balde de água fria no chope de alguns parlamentares que estão na mira da Justiça.
AVANTE MERCOSUL!
Do senador Humberto Costa (PT-PE), após tomar posse como presidente do ParlaSul: “chegou a hora de fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o acordo com a União Europeia seja destravado”.
TIC, TAC!
Termina nesta sexta-feira o prazo para que filiados ao União Brasil entreguem os cargos que ocupam no governo Lula (PT). O mais afetado de todos eles é o ministro do Turismo, Celso Sabino, “bastante envolvido na organização da COP30 em minha Belém (PA)”. Sabino, aliás, é o autor da PEC da Blindagem
COBRANDO A FATURA
O Centrão, que sabe o tamanho do governo Lula na Câmara, não gostou da interferência do Planalto ao articular para rejeição da PEC da Blindagem. O colegiado não pestanejou em arregimentar 311 votos em favor da urgência da anistia.
LIPOASPIRAÇÃO
No toma lá, dá cá para fazer andar o projeto de lei da anistia, já tem deputado articulando no Senado uma “pequena lipo”: “cortar a gordura, como a parte do voto secreto para processar um colega”, disse o deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), autor do projeto original.
MANTERRUPTING NA CPMI
A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) partiu para cima do relator, Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), acusando-o de ser “tigrão” quando quem está prestando depoimento são mulheres. “Já quando é um homem o depoente, Vossa Excelência é todo mansinho”.
BOTANDO A IRMÃ NO MEIO
Gaspar se defendeu dizendo que o receio da senadora é de que ele convoque sua irmã, Elisvane Gama, superintendente da Pesca no Maranhão – citada numa investigação por inflar número de pescadores que recebem o Seguro Defeso.
PENSE NISSO!
De estratégia em estratégia, o país ruma a passos lentos, embora firmes, para o buraco da desconstituição das instituições [seja lá o que isso signifique].
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Passos lentos escrevem vontade de chegar
Andar como que já chegou
Chega de chegar de pressa
É muito devagar” [Paulo Leminski (1944-1989)].
O PSB – tão à esquerda quando lhe interessa - vota em peso para aprovar a PEC da Blindagem e ainda vai ao STF contra uma filigrana.
O Centrão - tão à direita - que retalia o país com o projeto da anistia, alegando que o governo não deveria ter se metido em assuntos congressuais.
É como diz um jurista tão em voga por esses dias: “não tem nada tão interna corporis como a vontade de se fazer justiça dentro das linhas constitucionais”.
Esse Brasil ainda tem jeito, mas caminha a passos muito lentos.
Pense nisso!