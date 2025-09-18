STF reage à PEC da Blindagem; Gilmar Mendes dá o tom

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

CPMI tem bate-boca por causa da irmã da senadora; Paulinho da Força vira "o cara"; e, para variar, União Brasil manda filiados devolver cargo

ARTILHEIRO

De um líder bolsonarista na Câmara dos Deputados sobre o prestígio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diante das pesquisas de intenção de votos: mesmo preso, incomunicável, sem poder dar nem um bom dia para sua massa, mesmo assim ele é um craque. Mesmo fora de campo, marca mais gols que muito ‘artilheiro’ em jogo”.

NÃO RETROAGE

Do ministro Gilmar Mendes, que além de decano é uma espécie de porta-voz do Supremo Tribunal Federal (STF): “os processos [contra parlamentares] que já estão em curso seguirão o seu curso”. Colocando um balde de água fria no chope de alguns parlamentares que estão na mira da Justiça.

AVANTE MERCOSUL!

Do senador Humberto Costa (PT-PE), após tomar posse como presidente do ParlaSul: “chegou a hora de fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o acordo com a União Europeia seja destravado”.

TIC, TAC!

Termina nesta sexta-feira o prazo para que filiados ao União Brasil entreguem os cargos que ocupam no governo Lula (PT). O mais afetado de todos eles é o ministro do Turismo, Celso Sabino, “bastante envolvido na organização da COP30 em minha Belém (PA)”. Sabino, aliás, é o autor da PEC da Blindagem

COBRANDO A FATURA

O Centrão, que sabe o tamanho do governo Lula na Câmara, não gostou da interferência do Planalto ao articular para rejeição da PEC da Blindagem. O colegiado não pestanejou em arregimentar 311 votos em favor da urgência da anistia.

LIPOASPIRAÇÃO

No toma lá, dá cá para fazer andar o projeto de lei da anistia, já tem deputado articulando no Senado uma “pequena lipo”: “cortar a gordura, como a parte do voto secreto para processar um colega”, disse o deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), autor do projeto original.

MANTERRUPTING NA CPMI

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) partiu para cima do relator, Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), acusando-o de ser “tigrão” quando quem está prestando depoimento são mulheres. “Já quando é um homem o depoente, Vossa Excelência é todo mansinho”.

BOTANDO A IRMÃ NO MEIO

Gaspar se defendeu dizendo que o receio da senadora é de que ele convoque sua irmã, Elisvane Gama, superintendente da Pesca no Maranhão – citada numa investigação por inflar número de pescadores que recebem o Seguro Defeso.

PENSE NISSO!

De estratégia em estratégia, o país ruma a passos lentos, embora firmes, para o buraco da desconstituição das instituições [seja lá o que isso signifique].

“Passos lentos escrevem vontade de chegar

Andar como que já chegou

Chega de chegar de pressa

É muito devagar” [Paulo Leminski (1944-1989)].

O PSB – tão à esquerda quando lhe interessa - vota em peso para aprovar a PEC da Blindagem e ainda vai ao STF contra uma filigrana.

O Centrão - tão à direita - que retalia o país com o projeto da anistia, alegando que o governo não deveria ter se metido em assuntos congressuais.

É como diz um jurista tão em voga por esses dias: “não tem nada tão interna corporis como a vontade de se fazer justiça dentro das linhas constitucionais”.

Esse Brasil ainda tem jeito, mas caminha a passos muito lentos.

Pense nisso!