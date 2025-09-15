Enquanto costura acordos, presidente da Câmara já se sente o ‘alfaiate do Congresso’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na CPMI, o 'careca do INSS' passou um pitu em deputados e senadores; no STF, Alexandre de Moraes quer saber por onde andou a escolta de Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

MOTTA, O ALFAIATE

De tanto ouvir falar nas propostas sobre o projeto de lei da anistia ¬– que ora excluem os envolvidos na chamada “trama golpista”, ora incluem todo mundo - o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), já está sendo tratado como o alfaiate de Brasília.

PERUCA INÚTIL

Parlamentares da base governista tramaram, mas logo desistiram, chegar à CPMI do INSS usando peruca. Foram orientados a não provocar a testemunha, que sabe de muita gente graúda que se envolveu no esquema de roubo a aposentados e pensionistas da Previdência. Antonio Carlos Antunes, o “Careca” desistiu de prestar depoimento. Por enquanto.

AQUI, NÃO, VIOLÃO

A pré-campanha do governador Ratinho Jr. (PSD-PR) segue o mesmo mote de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO): os números positivos no enfrentamento ao crime organizado. “Goiânia é mais perto de Brasília do que Curitiba”.

ONDE CÊ TAVA?

A tradicional frase da mãe, querendo saber por onde o filho andou, ganhou versão jurídica. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique os motivos da demora no retorno com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua residência.

NOS MÍNIMOS DETALHES

Alexandre de Moraes quer explicações nos mínimos detalhes:

- qual foi o veículo que transportou o ex-presidente;

- quais os nomes dos agentes, inclusive os que acompanharam Bolsonaro dentro do hospital; e,

- por qual “motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica”.

‘AGENTE SECRETO’ NO OSCAR

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho foi escolhido para representar o Brasil no Oscar – a mais importante premiação do cinema mundial.

ALVOROÇO

Antes da exibição do filme, no Festival de Cinema de Brasília, o mestre de cerimônias anunciou a indicação feita pela Academia Brasileira de Cinema. Muita gente aplaudiu, mas aí o rapaz se empolgou e soltou um “anistia p**** nenhuma”. O cinema veio abaixo.

PENSE NISSO!

Não é a primeira vez - e certamente não será a última - que o STF manda um recado ao Poder Legislativo, ameaçando vetar um projeto – como a anistia.

É que essa gente anda tão assanhada que, qualquer coisa, já impõe a censura. Um simples projeto de lei vira motivo de alvoroço sem fim.

Você vai se lembrar das propostas de emendas constitucionais que estão tramitando na Câmara, tentando garantir ao Legislativo a última palavra sobre decisões aprovadas pelo Congresso e que venham a ser judicializadas.

Ou cada um se limita a agir no seu quadrado ou o país continuará mergulhado nessa constante insegurança jurídica.



Pense nisso!