Enquanto costura acordos, presidente da Câmara já se sente o ‘alfaiate do Congresso’
Na CPMI, o 'careca do INSS' passou um pitu em deputados e senadores; no STF, Alexandre de Moraes quer saber por onde andou a escolta de Bolsonaro
MOTTA, O ALFAIATE
De tanto ouvir falar nas propostas sobre o projeto de lei da anistia ¬– que ora excluem os envolvidos na chamada “trama golpista”, ora incluem todo mundo - o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), já está sendo tratado como o alfaiate de Brasília.
PERUCA INÚTIL
Parlamentares da base governista tramaram, mas logo desistiram, chegar à CPMI do INSS usando peruca. Foram orientados a não provocar a testemunha, que sabe de muita gente graúda que se envolveu no esquema de roubo a aposentados e pensionistas da Previdência. Antonio Carlos Antunes, o “Careca” desistiu de prestar depoimento. Por enquanto.
AQUI, NÃO, VIOLÃO
A pré-campanha do governador Ratinho Jr. (PSD-PR) segue o mesmo mote de Ronaldo Caiado (União Brasil-GO): os números positivos no enfrentamento ao crime organizado. “Goiânia é mais perto de Brasília do que Curitiba”.
ONDE CÊ TAVA?
A tradicional frase da mãe, querendo saber por onde o filho andou, ganhou versão jurídica. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique os motivos da demora no retorno com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à sua residência.
NOS MÍNIMOS DETALHES
Alexandre de Moraes quer explicações nos mínimos detalhes:
- qual foi o veículo que transportou o ex-presidente;
- quais os nomes dos agentes, inclusive os que acompanharam Bolsonaro dentro do hospital; e,
- por qual “motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica”.
‘AGENTE SECRETO’ NO OSCAR
O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho foi escolhido para representar o Brasil no Oscar – a mais importante premiação do cinema mundial.
ALVOROÇO
Antes da exibição do filme, no Festival de Cinema de Brasília, o mestre de cerimônias anunciou a indicação feita pela Academia Brasileira de Cinema. Muita gente aplaudiu, mas aí o rapaz se empolgou e soltou um “anistia p**** nenhuma”. O cinema veio abaixo.
PENSE NISSO!
Não é a primeira vez - e certamente não será a última - que o STF manda um recado ao Poder Legislativo, ameaçando vetar um projeto – como a anistia.
É que essa gente anda tão assanhada que, qualquer coisa, já impõe a censura. Um simples projeto de lei vira motivo de alvoroço sem fim.
Você vai se lembrar das propostas de emendas constitucionais que estão tramitando na Câmara, tentando garantir ao Legislativo a última palavra sobre decisões aprovadas pelo Congresso e que venham a ser judicializadas.
Ou cada um se limita a agir no seu quadrado ou o país continuará mergulhado nessa constante insegurança jurídica.
Pense nisso!