Lula acusa o deputado Nikolas Ferreira — mesmo sem citar nomes — de que o vídeo do parlamentar mineiro era ‘para defender o crime organizado’
Empresários avaliam que não é o momento para enfrentamento com os Estados Unidos e que a aplicação da Lei das Reciprocidades pode prejudicar o diálogo
SINCERICÍDIO
O presidente Lula da Silva (PT) está para seu governo como o telemarketing está para a telefonia: não há quem não pense duas vezes antes de aceitar uma ligação, com receio de ser mais uma daquelas promoções enganosas. À Rádio Itatiaia, Lula afirmou — embora sem citar nomes — que um vídeo divulgado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) tinha o objetivo de “defender o crime organizado”.
NA DEFESA
Nas redes sociais, o deputado chamou de “mentira torpe, criminosa e irresponsável” as declarações de Lula indicando que vai “à Justiça”, contra o presidente a fim de que “responda por essa difamação”.
A LEI DO RETORNO
Contando, ninguém acredita. Quando fui advertido de uma portaria no Diário Oficial, fiquei de queixo caído. O governo Lula autorizou o servidor Jackson da Silva Ázara a viajar à Itália, mais precisamente à cidade de Nápoles, “para compor a comitiva como conselheiro na ‘Missão Técnica de Aprendizagem à Verdadeira Pizza Napoletana’”.
RECEITA DA VERDADEIRA NAPOLITANA
Segundo a associação, “a pizza napolitana precisa ser arredondada, ter diâmetro máximo de 35cm, ter borda elevada e inchada, sem queimaduras, e ser macia e cheirosa quando sai do forno”. Um detalhe: todos os ingredientes devem ter origem italiana.
AINDA BEM!
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, lamentou que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não tenha acatado o pedido da corporação para “garantir 100% a efetividade da prisão domiciliar” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
NÃO FOI DESSA VEZ
A PF queria colocar agentes dentro da casa onde Bolsonaro reside com a família. Gonet achou melhor não. O chefe da PF lamentou, embora tenha reconhecido que “é assim que o sistema funciona”. Ainda bem.
PREOCUPAÇÃO FUNCIONAL
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) não vê com bons olhos a aplicação da Lei das Reciprocidades pelo governo brasileiro contra os Estados Unidos. Em nota, o presidente Ricardo Alban recomendou “cautela” e “mais discussões técnicas”. Segundo ele, o propósito dos empresários “é abrir caminhos para contribuir com uma negociação que possa levar à reversão” do tarifaço aplicado pelo governo norte-americano às exportações brasileiras.
PENSE NISSO!
Carregou nas tintas. Fosse em um país onde não houvesse a famigerada reeleição e, possivelmente, o presidente Lula não teria reagido com tanta virulência contra o tarifaço de Donald Trump e com tão pouca vontade para negociar.
Nesta sexta-feira (29), Lula disse que “Lulinha paz e amor estará de volta” e que está disposto a negociar com os Estados Unidos.
Ora, quem acompanhou de perto toda essa novela vai lembrar que, já nos primeiros capítulos, Lula fechou-se em copas e jamais levantou o telefone para fazer uma chamada para o lado de Washington.
Agora, fala em negociar como se houvesse sido tomada alguma medida favorável ao Brasil. Ao contrário, basta acompanhar a nota da CNI para perceber que o presidente tomou o rumo errado. Era para ter negociado desde o princípio.
Pense nisso!