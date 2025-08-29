fechar
Política em Brasília | Notícia

Lula acusa o deputado Nikolas Ferreira — mesmo sem citar nomes — de que o vídeo do parlamentar mineiro era ‘para defender o crime organizado’

Empresários avaliam que não é o momento para enfrentamento com os Estados Unidos e que a aplicação da Lei das Reciprocidades pode prejudicar o diálogo

Por Romoaldo de Souza Publicado em 29/08/2025 às 19:00
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert / PR

Clique aqui e escute a matéria

SINCERICÍDIO
O presidente Lula da Silva (PT) está para seu governo como o telemarketing está para a telefonia: não há quem não pense duas vezes antes de aceitar uma ligação, com receio de ser mais uma daquelas promoções enganosas. À Rádio Itatiaia, Lula afirmou — embora sem citar nomes — que um vídeo divulgado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) tinha o objetivo de “defender o crime organizado”.

NA DEFESA
Nas redes sociais, o deputado chamou de “mentira torpe, criminosa e irresponsável” as declarações de Lula indicando que vai “à Justiça”, contra o presidente a fim de que “responda por essa difamação”.

A LEI DO RETORNO
Contando, ninguém acredita. Quando fui advertido de uma portaria no Diário Oficial, fiquei de queixo caído. O governo Lula autorizou o servidor Jackson da Silva Ázara a viajar à Itália, mais precisamente à cidade de Nápoles, “para compor a comitiva como conselheiro na ‘Missão Técnica de Aprendizagem à Verdadeira Pizza Napoletana’”.

RECEITA DA VERDADEIRA NAPOLITANA
Segundo a associação, “a pizza napolitana precisa ser arredondada, ter diâmetro máximo de 35cm, ter borda elevada e inchada, sem queimaduras, e ser macia e cheirosa quando sai do forno”. Um detalhe: todos os ingredientes devem ter origem italiana.

AINDA BEM!
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, lamentou que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não tenha acatado o pedido da corporação para “garantir 100% a efetividade da prisão domiciliar” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

NÃO FOI DESSA VEZ
A PF queria colocar agentes dentro da casa onde Bolsonaro reside com a família. Gonet achou melhor não. O chefe da PF lamentou, embora tenha reconhecido que “é assim que o sistema funciona”. Ainda bem.

PREOCUPAÇÃO FUNCIONAL
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) não vê com bons olhos a aplicação da Lei das Reciprocidades pelo governo brasileiro contra os Estados Unidos. Em nota, o presidente Ricardo Alban recomendou “cautela” e “mais discussões técnicas”. Segundo ele, o propósito dos empresários “é abrir caminhos para contribuir com uma negociação que possa levar à reversão” do tarifaço aplicado pelo governo norte-americano às exportações brasileiras.

PENSE NISSO!
Carregou nas tintas. Fosse em um país onde não houvesse a famigerada reeleição e, possivelmente, o presidente Lula não teria reagido com tanta virulência contra o tarifaço de Donald Trump e com tão pouca vontade para negociar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nesta sexta-feira (29), Lula disse que “Lulinha paz e amor estará de volta” e que está disposto a negociar com os Estados Unidos.

Ora, quem acompanhou de perto toda essa novela vai lembrar que, já nos primeiros capítulos, Lula fechou-se em copas e jamais levantou o telefone para fazer uma chamada para o lado de Washington.

Agora, fala em negociar como se houvesse sido tomada alguma medida favorável ao Brasil. Ao contrário, basta acompanhar a nota da CNI para perceber que o presidente tomou o rumo errado. Era para ter negociado desde o princípio.

Pense nisso!

Leia também

Lula diz apoiar autonomia integral do Panamá sobre canal, alvo de ameaça de Trump
NEUTRALIDADE

Lula diz apoiar autonomia integral do Panamá sobre canal, alvo de ameaça de Trump
Frase de Lula sobre homem negro sem dentes em revista foi tirada de contexto
VERIFICAÇÃO

Frase de Lula sobre homem negro sem dentes em revista foi tirada de contexto

Compartilhe

Tags