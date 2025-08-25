Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, compara Bolsonaro a 'Che' Guevara e irrita direita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Planalto alerta governistas: presidente Lula não quer ouvir falar na convocação do irmão, Frei Chico, à CPMI do INSS Sindicalista é o alvo da oposição

AQUI NÃO, VIOLÃO

O PT abriu os olhos e constatou que a oposição "quer fazer o governo Lula sangrar", convocando ministros, ex-ministros, sindicalistas e, principalmente, José Ferreira da Silva, vice-presidente do Sinap, entidade que se apresenta como defensora de aposentados e pensionistas.

FECHANDO QUESTÃO

Do Planalto vem o alerta: nada de cometer as barbeiragens da semana passada, quando a oposição elegeu presidente e relator da CPMI do INSS. "Convocar Frei Chico é questão de honra". O sindicalista é irmão do presidente Lula da Silva (PT).

'HAY QUE ENDURECER'

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, cometeu um escorregão tão grande que provocou alvoroço no ninho bolsonarista. O ex-deputado estava dando uma palestra quando afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um carisma comparado ao do guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara (1928-1967).

TE CUIDA, VALDEMAR!

Os bolsonaristas não gostaram da comparação nem os argentinos do deslize. Valdemar correu às redes sociais: "Nunca comparei Bolsonaro a 'Che' Guevara, até porque o cubano (sic) era de esquerda". Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, região central da Argentina.

'THE ROBOT'

R$ 400 mil é quanto o Partido dos Trabalhadores (PT) vai gastar com a aquisição de softwares apropriados para disparo de mensagens nas redes sociais.

PODE PIORAR

O governo brasileiro está preocupado com o fluxo migratório de venezuelanos na fronteira. O alerta foi acionado logo após o governo norte-americano enviar embarcações para a costa do país vizinho. Nos últimos dez anos, mais de 1 milhão de venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil.

PENSE NISSO!

Nada desprezível para quem perdeu para Lula da Silva uma nesga de votos, o bolsonarismo continua sendo o sonho de consumo de cinco entre os cinco candidatos da direita na disputa presidencial.

O mais atordoado deles é Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). O governador de São Paulo que, vira e mexe, sustenta não estar na disputa pela Presidência, mas agora acena para o espólio eleitoral de Bolsonaro.

Já está mais do que claro que qualquer candidato que sonhe em derrotar Lula vai necessitar do apoio do ex-presidente, esteja ele onde estiver.

Isso tem deixado a pré-campanha morna. Só Lula, que tem "esquentado o tamborins" faz um bom tempo.

Pense nisso!