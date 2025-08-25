fechar
Política em Brasília | Notícia

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, compara Bolsonaro a 'Che' Guevara e irrita direita

Planalto alerta governistas: presidente Lula não quer ouvir falar na convocação do irmão, Frei Chico, à CPMI do INSS Sindicalista é o alvo da oposição

Por Romoaldo de Souza Publicado em 25/08/2025 às 20:54 | Atualizado em 25/08/2025 às 20:56
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro - PL/ Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

AQUI NÃO, VIOLÃO
O PT abriu os olhos e constatou que a oposição "quer fazer o governo Lula sangrar", convocando ministros, ex-ministros, sindicalistas e, principalmente, José Ferreira da Silva, vice-presidente do Sinap, entidade que se apresenta como defensora de aposentados e pensionistas.

FECHANDO QUESTÃO
Do Planalto vem o alerta: nada de cometer as barbeiragens da semana passada, quando a oposição elegeu presidente e relator da CPMI do INSS. "Convocar Frei Chico é questão de honra". O sindicalista é irmão do presidente Lula da Silva (PT).

'HAY QUE ENDURECER'
Valdemar Costa Neto, presidente do PL, cometeu um escorregão tão grande que provocou alvoroço no ninho bolsonarista. O ex-deputado estava dando uma palestra quando afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um carisma comparado ao do guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara (1928-1967).

TE CUIDA, VALDEMAR!
Os bolsonaristas não gostaram da comparação nem os argentinos do deslize. Valdemar correu às redes sociais: "Nunca comparei Bolsonaro a 'Che' Guevara, até porque o cubano (sic) era de esquerda". Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, região central da Argentina.

'THE ROBOT'
R$ 400 mil é quanto o Partido dos Trabalhadores (PT) vai gastar com a aquisição de softwares apropriados para disparo de mensagens nas redes sociais.

PODE PIORAR
O governo brasileiro está preocupado com o fluxo migratório de venezuelanos na fronteira. O alerta foi acionado logo após o governo norte-americano enviar embarcações para a costa do país vizinho. Nos últimos dez anos, mais de 1 milhão de venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil.

PENSE NISSO!
Nada desprezível para quem perdeu para Lula da Silva uma nesga de votos, o bolsonarismo continua sendo o sonho de consumo de cinco entre os cinco candidatos da direita na disputa presidencial.

O mais atordoado deles é Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos). O governador de São Paulo que, vira e mexe, sustenta não estar na disputa pela Presidência, mas agora acena para o espólio eleitoral de Bolsonaro.

Já está mais do que claro que qualquer candidato que sonhe em derrotar Lula vai necessitar do apoio do ex-presidente, esteja ele onde estiver.

Isso tem deixado a pré-campanha morna. Só Lula, que tem "esquentado o tamborins" faz um bom tempo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Pense nisso!

 

 

Leia também

Valdemar diz que PL vai acatar qualquer nome escolhido por Bolsonaro à Presidência
Eleições

Valdemar diz que PL vai acatar qualquer nome escolhido por Bolsonaro à Presidência
Valdemar Costa Neto diz que Michelle seria a única, além de Bolsonaro, que venceria Lula em 2026
DIREITA

Valdemar Costa Neto diz que Michelle seria a única, além de Bolsonaro, que venceria Lula em 2026

Compartilhe

Tags