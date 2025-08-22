Governo brasileiro admite não ter recursos para ajudar países pobres a participarem da COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo envia ao Congresso projetos de lei que obrigam plataformas a remover imediatamente conteúdos enquadrados como crimes contra a democracia

REMOÇÃO IMEDIATA

O governo do presidente Lula da Silva (PT) não decepciona aqueles que orbitam em torno do autoritarismo contra seus adversários. Um dos projetos de lei apresentados nesta sexta-feira (22) obriga as plataformas digitais a agirem "imediatamente" para remover "conteúdos enquadrados como crimes contra a democracia".

VERDADE SEJA DITA

Que outra medida prevê agilidade no combate a ataques contra crianças e adolescentes. Louvável!

TERRORISMO

Quando o assunto é terrorismo, é oportuno recordar com o lulismo resiste em tratar do tema, especialmente quando se trata de aliados, em ações violentas como as guerrilhas do campo.

COP30 - SEM SOCORRO

Com o preço das hospedagens em Belém (PA) beirando a extorsão, países pobres apelaram à ONU e ao governo brasileiro em busca de subsídios para as despesas. Receberam um sonoro não.

A TURMA DO TACACÁ

E pensar que um grupo de deputados e senadores esteve nesta semana "inspecionando" as acomodações e não se ouviu uma crítica sequer aos valores que chegam a R$ 3 mil por diária, mesmo com acomodações modestas. Só elogios ao almoço oferecido pelo governador Helder Barbalho (MDB).

BATENDO RECORDE

Já são mais de 800 requerimentos - a maioria de quebras de sigilos fiscal, bancário e telemático - apresentados na CPMI do INSS, que mal começou a funcionar. Grande parte é de convocação de autoridades do atual governo, embora os governistas também tenham seus alvos. "Para cada requerimento deles, nós metemos um nosso", disse um aliado do Planalto.

OTIMISMO

Mesmo admitindo que não será fácil manter a aprovação do projeto que elevou para 531 o número de deputados federais, o deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) afirmou ao videocast "Cena Política", do Sistema Jornal do Commercio, que a federação União Progressista deve eleger entre oito e dez deputados federais em Pernambuco, estado onde a bancada deverá ser reduzida de 25 para 24 parlamentares.

PENSE NISSO!

Gosto muito de um ditado típico do interior do Brasil - especialmente entre os manauaras. Quando um ribeirinho não suporta mais uma conversa, ele se vira para o interlocutor e dispara: "tás enchendo os pacová".

No bom português, sem precisar descer ao nível da linguagem de um certo pastor, o país já está com a paciência "por aqui" com as ingrisias da família Bolsonaro e adjacências. O Brasil quer olhar para a frente!

Da mesma forma, o palanque do presidente Lula, a um ano, um mês e alguns dias das eleições, também anda torrando o bom humor do eleitor. Essa fadiga de material, que todo dia leva o presidente a sair com uma lorota, é irritante.

Uma birra desnecessária.

Diga o que fez - e é possível que tenha o que mostrar. Prometa apenas o que será possível cumprir. E governe.

Chega de encher "os pacová" dos brasileiros.

Pense nisso!