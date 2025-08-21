André Mendonça entra com pedido de vista, e Supremo adia decisão sobre devolução de dinheiro de aposentados do INSS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lula brinca de mal gosto ao mostrar suas meias e se referir à tornozeleira eletrônica de Bolsonaro. No STF, André Mendonça suspende processo do INSS

DEU RUIM

O Planalto já preparava um pronunciamento do presidente Lula da Silva (PT) anunciando o acordo que garantia a reposição imediata do dinheiro que entidades sindicais surrupiaram de aposentados e pensionistas do INSS, mas o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu mais tempo para analisar o acordo e o relatório do colega Dias Toffoli. Ele terá 90 dias para estudar toda a documentação.

PLACAR FOLGADO

Na votação virtual, o placar já está 5 a 0 a favor da validação do acordo. No Planalto, a orientação é não confrontar André Mendonça. “Deixa fluir, já celebramos milhares de acordos”, disse um assessor palaciano.

NÃO DUVIDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou o ministro Alexandre de Moraes de expor seu pai para "abafar as vitórias" da CPMI do INSS. "Ao invés (sic) de se falar na vitória da oposição, muda-se o assunto e dispara-se toda essa artilharia contra uma pessoa inocente".

POR FALAR NISSO...

...o procurador-geral da República, Paulo Gonet, recomendou ao presidente do STF, Luís Roberto Barroso, a troca da relatoria do processo sobre as investigações de fraudes no INSS. "O fato de o ministro Dias Toffoli ser relator da ação sobre ressarcimento às vítimas da fraude não implica que ele deva conduzir as investigações criminais".

BRINCANDO COM FOGO

Minha avó, Joana Francisca da Conceição (1901-1993), sempre dizia aos netos: “menino, tu num brinca com fogo pra não mijar na rede”. O MST parece desconhecer essa máxima nordestina. Nesta quinta-feira (21), a organização divulgou um manifesto de “solidariedade com o povo venezuelano”, ressaltando a importância da “revolução bolivariana” que, segundo o movimento, foi o principal motivo para o país vizinho deixar de ser “um quintal estadunidense" e passasse a ser "a casa na qual milhões de famílias constroem seu futuro”.

MENOS, LULA

No interior de São Paulo, Lula fez uma piada - sem citar nomes - se referindo à tornozeleira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está usando e suas próprias meias. "Tem gente que tem tornozeleira, e tem gente que tem meia bonita".

NA DÚVIDA

Alexandre Padilha está apelando à Organização Mundial da Saúde (OMS) para que interceda em seu favor junto ao governo norte-americano. O ministro da Saúde teve cancelado seu visto de entrada nos Estados Unidos.

PENSE NISSO!

É cedo para se falar no peso das pesquisas de opinião e sua influência no resultado das eleições presidenciais de 2026, mas um ponto é importante: o candidato que receber as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro já larga com "meia cabeça de vantagem".

Também é necessário considerar que, hoje, Lula está "montado na carne seca", com a chave do cofre nas mãos e a condescendência de boa parte da sociedade, entre eles jornalistas travestidos de blogueiros e um sem-número de agentes públicos pagos para esse fim.

Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Tarcisio de Freitas têm se apresentado como pré-candidatos. Está mais que na hora de assumirem esse papel de fato. Lula está a anos-luz de diferença - e me refiro ao discurso de candidato.

Pense nisso!