OEA chama de "equívoco" a decisão do Brasil de deixar aliança para a memória do Holocausto

QUANTO VALE UM MILIONÁRIO?

Para o presidente Lula da Silva (PT), praticamente nada: “escolham outro para governar para os ricos. Aí eles ficam dizendo, ah, porque o Lula fica dizendo nós contra eles, nós contra eles’. Não tem nós contra eles, é eles contra nós”.

QUAL O PATRIMÔNIO DE UM RICO?

Não sei. Certamente na casa dos milhões. Lembremos que 2022, Lula declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, àquela época, seu patrimônio era de R$ 7,4 milhões. Nem precisa dizer mais nada.

MORAES, MEDALHA DE OURO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com mais pedidos de impeachment contra ele é Alexandre de Moraes, totalizando 29. Em segundo lugar, aparece o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, com 19. O terceiro lugar está com o ministro Gilmar Mendes, com sete. A lista é completada por Dias Toffoli e Edson Fachin com quatro, cada; Flávio Dino e Carmen Lúcia com três pedidos para cada um deles; e Luiz Fux, com dois. Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques não há pedidos contra eles.

TROCANDO AS BOLAS

A área das relações exteriores do governo brasileiro deu demonstração de desprezo pelo Holocausto e falta de visão humanitária. Informações do governo de Israel asseguram que o Brasil não faz mais parte da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Para um governo tapado como o do Brasil, evocar a memória dos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial significa apoiar a ação do governo de Israel em Gaza. Só pode.

‘INICIATIVA EQUIVOCADA’

O deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) pediu respeito ao povo judeu e à sua memória. “O governo coloca a ideologia partidária acima do consenso global contra o antissemitismo, o combate ao genocídio, à limpeza étnica, ao racismo e à xenofobia”.

ESTADO PALESTINO

O Itamaraty comemorou a decisão da França de reconhecer o Estado Palestino. “O reconhecimento do Estado Palestino por um crescente número de países contribui para responder aos anseios de paz na região, além de promover a liberdade e a autodeterminação do povo palestino”.

PENSE NISSO!

Constatei hoje, antes de sair de férias, que a inteligência artificial do ChatGPT não me conhece. Nem mesmo eu.

— Chat, estou saindo de férias — avisei.

— Que maravilha! Boas férias para você! Que sejam dias de descanso, leveza e, se possível, sem notificações de trabalho.

— Vou continuar antenado, retruquei!

E o ChatGPT resolveu me sugerir três passeios. Como nenhum deles tem a ver comigo, acho que a I.A. ainda tem muito o que aprender…

Terminei, mandei um abraço — e recebo a seguinte frase multinacional: "Férias ativadas. Café, cadê você?"

Nos vemos!

Pense nisso!