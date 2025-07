Aliados de Bolsonaro preveem que o embate entre o Brasil e Trump está apenas começando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

EITA, TURMA UNIDA!

Após as sanções impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os cinco ministros que integram a Primeira Turma na Corte referendaram as decisões de Moraes.

TRUMP RELOAD

O ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) considerou “desproporcionais” as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mourão avaliou como “muito provável que surjam novas retaliações por parte dos EUA o que, em última análise, irão prejudicar ainda mais o povo brasileiro”.

‘ORÉMUS’

Assim que soube da operação da Polícia Federal, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) correu para acudir a amiga Michelle Bolsonaro (PL). Ao chegar à casa da ex-primeira, Damares disse ter encontrado “uma mulher triste, porém tranquila. A casa estava organizada, não havia sinais de reviravolta. Oremos juntas”.

NÃO HÁ MOTIVO

O senador Humberto Costa (PT-PE), 2º vice-presidente do Senado, disse ao videocast “Cena Política”, do Sistema Jornal do Commercio, que não vê necessidade de convocação extra do Congresso Nacional para debater a crise gerada pelas medidas tarifárias anunciadas pelo presidente do Estados Unidos, Donald Trump. “O importante agora é o esforço que está sendo feito pelo governo e pelo empresariado — inclusive junto a empresários americanos — para que isso não comece a vigorar no começo de agosto, ou até mesmo seja suspenso e, em seu lugar, se abra uma negociação”.

NOVA JUDICIALIZAÇÃO

O veto do presidente Lula da Silva (PT) ao projeto que aumentava em 18 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados terá pouca chance de ser derrubado no Senado Federal, onde a votação foi apertada: 41 votos favoráveis e 33 contrários — apenas um voto além do necessário. Para que ocorra a derrubada do veto, é necessária uma votação em cada Casa Legislativa, com apoio da maioria absoluta dos votos.

RUIM PARA PERNAMBUCO

Pelos números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estados como Pernambuco teriam de reduzir sua bancada na Câmara — no caso, em um deputado — para compensar outros estados que estão com a representação defasada. Em outras palavras, caso o veto não seja derrubado, a redistribuição das vagas terá de ser realizada pelo TSE até 1º de outubro. No passado, a Justiça havia determinado a redução de 25 para 24 deputados federais de Pernambuco.

APAGOU, MAS HÁ PROVAS

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, apagou um post nas redes sociais em que ironiza a operação da Polícia Federal na casa do casal Bolsonaro. “Bom dia, PF! Sextou com busca e apreensão na casa do golpista. Grande dia!” Com receio da repercussão, ela foi lá e delegou a publicação. Em junho de 2016, ela e o seu então marido, Paulo Bernardo, foram acordados pelo PF. A operação Custo Brasil prendeu Paulo Bernardo, acusado de receber R$ 7,6 milhões em propina.

PENSE NISSO!

Eu custo a acreditar que o chefe de governo de uma das nações mais poderosas do mundo tome decisões jurídicas e financeiras contra quem quer que seja, agindo sob influência de um deputado de outro país.

Dos 513 parlamentares da Câmara, Eduardo Bolsonaro (PL) — hoje licenciado — nunca foi do chamado “alto clero”, no sentido de fazer um discurso político em defesa de um projeto ou de uma medida relevante. Muito menos se destacou por apresentar iniciativas dignas de aplausos.

Além de andar “escoltado” por um grupo de apoiadores — sendo generoso no coletivo — sua presença no Parlamento não chamou a atenção.

Pois é esse deputado que — como ele mesmo conta — mantém uma linha direta com o presidente Donald Trump.

Ou o sonho americano não passa de um pesadelo de superlatividades ou o 03 estava escondendo o jogo desde 1º de fevereiro de 2015, quando assumiu seu primeiro mandado.

Pense nisso!