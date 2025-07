Taxação de Trump de 50% dos produtos brasileiros pega Bolsonaros de surpresa que desejam apenas uma crítica ao processo no STF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A música Súplica Cearense, gravada por Luiz Gonzaga, em 1984, pode ilustrar o sentimento de uma grande parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que o presidente Donald Trump, anunciou uma taxação de todos os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (9).



No verso, Gonzaga diz: Senhor, eu pedi para o Sol se esconder um tiquinho/ Pedi pra chover, mas chover de mansinho/ Pra ver se nascia uma planta no chão.



Não era isso tudo



O tiquinho pedido pelos Bolsonaro era apenas uma condenação pública do presidente americano o que do ponto de vista político ajudaria muito a manter o nível de mobilização dos seus apoiadores, que é o objetivo do ex-presidente enquanto aguarda o julgamento do STF do processo relacionado ao 8/1 que pode lhe levar a prisão.



O problema é que, com o tarifaço de 50% sobre as exportações, a súplica do ex-presidente virou o trecho que diz: “E por isso o Sol se arretirou/Fazendo cair toda chuva que há.”



Medida drástica



Os Bolsonaro, evidentemente, jamais desejavam uma medida tão drástica pelo simples fato de saberem que isso faria com que, a partir de agora, todas as dificuldades do governo Lula passariam a ser atribuídas à taxação e, automaticamente, aos Bolsonaro.



Esqueça as demonstrações de apoio ao presidente americano de uma parte dos apoiadores. Esqueça as tentativas de justificativa na linha de que foi Lula quem escalou o conflito com suas declarações no final da Cúpula do Brics. Esqueça as tentativas de culpar o fato de o Brasil não se aproximar do governo americano. O que pegou até agora foi a idéia de que Trump afronta a soberania nacional, permitindo que Lula se enrola na bandeira para defender o Brasil.



Efeito Lula



De fato, essa guerra política Lula já ganhou ao menos até agora. Mas o problema é que no mundo real da economia se o Brasil não conseguir ajuda de seus parceiros lá nos Estados Unidos para, ao menos, abrir um caminho, o bicho vai pegar. E se for mantido, o segundo semestre vai ter números muito ruins.



A CNI estima que, em 2024, a cada R$1 bilhão exportado ao mercado americano foram gerados 24,3 mil empregos, R$531,8 milhões em massa salarial e R$3,2 bilhões em produção no Brasil. E cita os casos de melhor performance nas exportações como a carne bovina (196%), sucos de frutas (96,2%), café (42,1%) e aeronaves (27%).



Brasil é o maior expórtadr mundial de sucos de laranja. - Divulgação

Suco de laranja



O caso do suco de laranja é um bom exemplo. O Brasil é hoje o maior produtor e exportador de suco de laranja do planeta e vende 95% de sua produção para o Exterior, sendo 42% dos Estados Unidos. Na safra 2024/25, encerrada em 30 de junho, eles pagaram US$1,31 bilhão.



Uma tonelada de suco de laranja concentrado custa lá US$3.600. Mas com as tarifas, o peso tributário subiria 72% chegando a US$2.600 a mais. Com esse preço, as empresas americanas que envasam o suco saem do mercado.



Carne bovina



No caso da carne bovina, o preço médio praticado é de US$5.732 por tonelada. Uma tarifa adicional implicaria um custo extra de cerca de US$2.866 por tonelada, o que levaria o custo total para algo próximo de US$8.600 toneladas.



Nesta quinta-feira, os bancos começaram a distribuir cenários. O BTG Pactual, num relatório assinado pela equipe do economista-chefe Mansueto Almeida, calculou em 20 bilhões as perdas com exportação.

Pelas contas de Almeida a tarifa efetiva média dos EUA sobre produtos brasileiros passará de 1,3%, em 2024 para 37,2%, em 2025.



Nem tanto assim



Já o pessoal da XP Investimentos distribuiu um relatório para clientes e investidores afirmando que o "impacto macro" da sobretaxa de 50% imposta por Donald Trump ao Brasil "não é tão significativo".

Porque, segundo a corretora, os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tanto em exportações (12% do total) quanto em importações (15%).

E listou a Embraer, Suzano, WEG, CBA, Alpargatas, Minerva, Jalles e Tupy como as empresas que mais perdem em termos de volume. Mas tem também café e calçados.



Muitas empresas



Mas tem um efeito que assusta mais gente. É que exportar para os Estados Unidos dá uma espécie de ISO 9001 de classe mundial para qualquer empresa que busca o mercado externo.



Segundo a Câmara de Comércio (AmCham) a diferença do parceiro Estados Unidos x China é que a relação se consolidou ao longo de dois séculos como um dos eixos mais dinâmicos do comércio exterior e dos investimentos brasileiros.



Dez mil empresas



Por exemplo, em 2024 um total de 9.553 empresas brasileiras exportaram para os EUA num aumento de 69% em relação a 2014. Elas geram cerca de 3,2 milhões de empregos no Brasil, o maior número gerado por um país individualmente.



Os EUA também são o principal parceiro do Brasil no setor de serviços. Em 2023, os serviços exportados para os EUA totalizaram US$11,2 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$15,0 bilhões.



China suspende compra de soja de 5 exportadoras brasileiras - Wenderson Araújo / Trilux

Poucas na China



O número de empresas brasileiras que exportam para a China (agora nosso maior parceiro comercial) é de apenas 2.930 empresas de médio e grande porte sendo que 144 são do setor frigorífico.



Em termos de empresas, o Brasil exporta mais para os Estados Unidos, União Européia, América Latina, Países da Ásia. E só depois para a China. Ou seja, quando Donald Trump taxa nossas exportações em 50% está punindo 10 mil empresas.



Reciprocidade



Esse quadro leva a um desafio bem interessante na hora que Lula diz que o Brasil adotará reciprocidade. Certo, mas a assimetria entre as economias é extraordinária. Então, talvez seja mais interessante focar em retaliações importantes para que a economia brasileira não seja mais prejudicada.



Uma das idéias é identificar áreas para dar uma resposta sem criar problemas para o Brasil. Outra sugestão seria focar na área de propriedade intelectual, o que poderia incluir, na prática, tanto patentes de medicamentos quanto direitos na área de produção cultural.



Foco nas bigtechs



E até mesmo as bigtechs. As gigantes de tecnologia são um alvo óbvio não apenas pelo peso que têm na economia americana quanto pelas suas lideranças com Trump. Recentemente Canadá e União Europeia, avançaram com planos para taxar as big techs por meio de impostos sobre serviços digitais, com o objetivo de garantir que essas empresas paguem uma parte dos lucros gerados localmente.



Direita ruidosa



E enquanto isso, se radicaliza contra os Bolsonaro, a direita ruidosa e contra os governadores que se atrevam a justificar o tarifaço acusando Lula de ter escalado a crise.



O primeiro a sofrer com a acusação foi Tarcisio de Freitas, de São Paulo. Mas a fúria pode vir para cima dos outros da região Sudeste. Exatamente os que tendem a perder mais com o tarifaço.

A Secretaria informou ainda que já encaminhou ao TCE-PE o termo de fomento pactuado, além de todas as informações solicitadas - TCE-PE / divulgação

Raquel Lyra recebeu 36 cautelares do TCE-PE



O TCE de Pernambuco responde a demanda da Coluna sobre o aumento de cautelares contra a contratação de obras e serviços do governo do estado. Informou que, até a última terça-feira (8), um total de 183 processos de medidas cautelares foram formalizados no TCE-PE este ano, onde 31% têm o governo estadual como parte demandada com apenas 7% foram deferidos.



Medida cautelar é uma decisão do TCE tomada antes do julgamento final de um processo, com o objetivo de evitar prejuízos irreparáveis ou garantir que a decisão final tenha efeito prático relacionada à contratação de um serviço ou obra pública.



Provocações externas

Segundo o TCE, 90% das cautelares analisadas tiveram origem em provocações externas. Ou seja, foram fruto de demandas da sociedade civil, de cidadãos e de outros órgãos e não de iniciativas do Tribunal de Contas. O aumento das demandas externas por medidas cautelares passou de 98, em 2012, para 154 em 2022; 165 em 2023 e 263 em 2024. Em 2025, até agora, já foram 130 processos cautelares formalizados a partir de demandas externas.



O TCE afirma que a tendência de alta não se verifica nos processos de cautelares formalizados a partir da iniciativa da instituição, tanto as dirigidas aos municípios quanto ao estado. No caso das cautelares relacionadas ao Governo do Estado os números foram de 12 em 2021; 20 em 2022; 7 em 2023 e 23 em 2024. Em 2025, até o momento foram seis processos formalizados.

Entretanto, o TCE adverte ser importante frisar que a formalização do processo não significa a concessão da cautelar.



Supercomputador Santos Dumont, supercomputador do LNCC, recebe ampliação quatro vezes maior - Divulgação

Supercomputador



Equipamento chave do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, uma iniciativa do Governo Federal que tem como foco assegurar a soberania tecnológica na área de IA, tornando o Brasil um pólo competitivo reconhecido globalmente, o supercomputador Santos Dumont instalado no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) em Petrópolis, Rio de Janeiro recebeu uma atualização desenvolvido pela Eviden (Grupo Atos) integrando a tecnologia da NVIDIA num um passo significativo em direção à sua transformação em um dos maiores do mundo.



O Santos Dumont agora conta com quatro CPUs Grace conectadas a quatro GPUs Hopper em cada nó acelerado nas blades BullSequana XH3515-H, tecnologia projetada para processar grandes volumes de dados em centros de dados dinâmicos, produzindo inteligência com máxima eficiência energética, essencial para trabalhos com IA.



Ele já foi utilizado em milhares de projetos de pesquisa conduzidos por pesquisadores brasileiros, entre eles o da Dra. Ana Teresa Vasconcelos, que sequenciou o genoma da COVID-19 em 2020.



A TAP teve em 2023 sua melhora performance financeira, com lucos de 177,3 milhões de euros - DIVULGAÇÃO

Privatizar a TAP



Aconteceu mais uma vez. O primeiro-ministro José Luís Carneiro anunciou na quinta-feira(10) a privatização de 49,9% da TAP visando a devolução dos 3 bilhões de euros investidos pelo governo, O seu partido (PS) considera que o gesto é o "pontapé de saída da primeira fase" de privatização integral da companhia aérea. Se efetivada, será a quarta vez que a TAP é privatizada e depois estatizada.



Teste simulado



A Justiça Federal rejeitou o pedido do Ministério Público Federal que buscava impedir a realização de um teste simulado de emergência da Petrobras na Margem Equatorial, no norte do litoral do Amapá.



O simulado, tecnicamente chamado de Avaliação Pré-Operacional (APO), é uma etapa prevista no processo de licenciamento ambiental e considerado pela Petrobrás como o passo final antes da definição do Ibama. Ele não é uma licença operacional definitiva, mas sim uma ferramenta de verificação, correção e aperfeiçoamento.



Satisfação



De acordo com a edição 2025 da Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito (PNCC), conduzida pela CardMonitor, o Sicredi conquistou o maior índice de recomendação entre as instituições financeiras avaliadas. O resultado, medido pelo Net Promoter Score (NPS), foi de 62,8%, indicando alto nível de satisfação e lealdade entre os associados.

Live marketing



A empresa PRO Live MKT comemora 20 anos de atuação no mercado brasileiro e 10 anos de atuação na região Nordeste. A empresa liderada pela produtora Mariana Rocha coleciona cerca de 15 mil eventos desenvolvidos no país e de forma internacional. O crescimento pós pandemia é estimado em torno de 20%, incluindo as sedes em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.



Credito consignando movimenta no Brasil R$ 670 bilhões - Divulgação

Vítimas de golpes



Uma pesquisa de fintech meutudo ouvindo mais de 5 mil aposentados e pensionistas do INSS revela que 31% dos entrevistados afirmam já ter sido vítimas de golpes envolvendo descontos indevidos em seus benefícios.



Mas a reação a possíveis golpes varia: 67% disseram que procuraram diretamente o INSS, 10% não saberiam o que fazer, outros 10% buscariam ajuda num banco e 7% recorreriam a familiares ou conhecidos. Entretanto 37% alegam nunca ter identificado movimentações estranhas em seus benefícios.