AGU sugeriu, Lula topou: ministros desfilam com boné 'O Brasil é dos brasileiros'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

ANISTIA, BYE, BYE!

Numa conversa considerada “franca e decisiva”, segundo apurou a coluna, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, “uma vez que a análise do projeto poderia interferir nas negociações com os Estados Unidos”, em função do tarifaço do presidente Donald Trump, o projeto de anistia aos envolvidos no quebra-quebra do 8 de Janeiro “está fora de cogitação”.

BOLSA FAMÍLIA PARA GRINGOS

É do jornalista Guilherme Waltenberg o levantamento que aponta um dos muitos furos no programa do governo federal, o Bolsa Família. Segundo o repórter do Poder 360, no ano passado, o governo Lula da Silva (PT) “pagou R$ 1,5 bilhão (…) a pessoas nascidas fora do Brasil”. Informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o programa “não registra a nacionalidade dos beneficiários –apenas se a pessoa é ou não nascida no Brasil”. Por esse motivo, conforme constatou a coluna, o governo não tem a mínima ideia de quantos estrangeiros estão “pendurados” no programa.

MEDIA TRAINING, NÃO!

Em recente entrevista ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, disse que “quem tem a experiência de anos de mandato como deputado”, não precisa se submeter a treinamento quando tiver de depor na CPMI do INSS.

A MORTE DOS SINDICATOS

Em encontro da Abraji — Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo — Wolney Queiroz (PDT), embora reconheça a existência de fraudes, assegurou que “o fim dos descontos associativos tem por objetivo enfraquecer o sindicalismo”.

AINDA PODE PIORAR

Se você já está de saco cheio dos bonés de Trump e dos bolsonaristas — “Make America Great Again”: “tornar a América grande novamente” — ainda não viu nada. No “balcão” do Planalto, o boné azul com as letras brancas é o “souvenir” que todo auxiliar quer usar: “O Brasil É dos Brasileiros”. Só para imitar o chefe.

NÃO LARGA O OSSO

Em reunião tensa com o comando do PP, o ministro do Esporte, André Fufuca, disse que só pretende se desincompatibilizar do cargo em 2026. Deputado federal licenciado, Fufuca (PP-MA) deixou claro que quanto mais tempo estiver à frente do ministério, mais poderá “alavancar a candidatura ao Senado”.

PENSE NISSO!

Na sala, enquanto o sinal não marcava o início da aula, uma estudante — que está fazendo inglês “ainda na fase mais elementar”, como ela mesma ressalta — soltou a provocação:



— Tu já pensasse se o Trump resolvesse caçoar da cara de Lula e aparecesse com um boné escrito assim: “Brazil belongs to the Brazilians”?



— Traduz, mulé, retrucou o colega.



Tem político de aqui e de além-Pacífico que entrou na fila dos bestas mais de uma vez.

Ou, como perguntou minha aluna: “No débito ou no crédito?”



Pense nisso!