Alcolumbre afirma que aumento do número de deputados será promulgado caso Lula não assine a lei

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Bancada evangélica coloca gosto ruim e projeto dos cassinos continua empacado no Senado. A CPMI do INSS vai, mesmo, ficar para ser instalada em agosto

Clique aqui e escute a matéria



VAPT-VUPT

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse que caso o presidente Lula da Silva (PT) não sancione o projeto que aumenta o número de deputados, será imediatamente promulgado: “Se chegar às 10 [horas] da manhã, vai ser promulgado às 10h01”.

DIZ QUE NÃO SABIA

O presidente Lula vai alegar que não sabia que a favela do Moinho — em São Paulo (SP) — era controlada por uma organização criminosa, mas o seu ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, não tinha como não desconhecer que a ONG com a qual ele articulou a visita da comitiva presidencial tem ligação direta com o PCC.

LIVRE DO INCÔMODO

No PL, o clima ontem (8) era de alívio após a Polícia Federal fazer um baculejo no gabinete 807, do cearense Júnior Mano (PSB). Ex-bolsonarista raiz, o deputado — investigado por fraude em licitações — foi expulso do partido depois de ter organizado uma carreata na periferia de Fortaleza (CE), durante a campanha municipal, em apoio a Evandro Leitão (PT). “Foi ele (Jair Bolsonaro]. Eu tenho certeza de que foi ele quem solicitou minha expulsão do PL”.

‘BONITONA’

O deputado João Leão (PP-BA) deixou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, sem graça quando disse que votou nela, nas eleições presidenciais: “por incrível que pareça eu quero confessar — eu você em você, viu, bonitona!”

‘AMPLA DEFESA’

Em nota encaminhada à coluna, o líder do PSB, deputado Pedro Campos (PE), afirmou que a expectativa no partido é de que “todos os fatos sejam investigados o mais breve possível”.

‘FAÇAM SUAS APOSTAS’

Mais uma vez, a bancada evangélica conseguiu brecar a votação do projeto que legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos. Integrante da bancada, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse à coluna que, o projeto vindo a ser aprovado, “trará enormes problemas para as famílias como endividamento, suicídio e lavagem de dinheiro”.

COMO SERÁ?

Pela proposta — já aprovada na Câmara — cada estado poderá ter um cassino. A exceção é São Paulo (três), e Minas Gerais, Pará, Amazonas, e Rio de Janeiro que, em razão da população, teriam duas casas cada.

‘BORBOLETA 16’

O jogo do bicho será liberado “nas modalidades de cartela, eletrônica e vídeobingo”.

DEVAGAR ALÉM DA CONTA

O esquema que saqueou as contas de aposentados e pensionistas do INSS já poderia estar sendo investigada na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), mas a [má] vontade do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é [in]visível. Agora, ele quer deixar a instalação da comissão para depois do recesso parlamentar.

PENSE NISSO!

Eu não disse? Aqui, mesmo, nesta coluna, eu adverti que os governos municipal, estadual e federal preparavam uma operação para passar “blanche” em áreas movimentadas de Belém, onde ocorrerá a COP30.

Lembro que em outubro de 1991, o papa João Paulo 2º(1920-2005) esteve em Goiânia (GO), e nas adjacências do Estádio Serra Dourada, onde foi celebrada uma missa, as ruas passaram por uma “limpeza”: retiram tudo quando é menino de rua.

Recentemente, o Ministério Público Federal acusou a prefeitura de Belém de fazer uma “higienização social” nas imediações do local onde ocorrerá o evento sobre fatores climáticos.

Uma ação já anunciada.

Pense nisso!