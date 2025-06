Agora, Lula fala em assumir traslado do corpo da turista morta na Indonésia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ministro Toffoli, do STF, chora ao ler a "regulação das mídias" sociais. "Muito me honra, senhor presidente [snif] fazer parte dessa Corte…[snif!]"

IN DUBIO

Após pressões nas redes sociais, na imprensa e no Parlamento, o presidente Lula da Silva (PT) se deu conta de que iria ficar marcado por não ter prestado assistência à família da turista brasileira Juliana Marins, morta quando fazia uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

A DÚVIDA…

…é que, em meio à pressão, o presidente anunciou a revogação de um decreto que impede a assistência, mas ainda não anunciou em que casos e em que período eleitoral ele poderá fazer uso da nova norma — nem de onde sairá o dinheiro para bancar as despesas. Em todo caso, disse Lula: “vou revogar o decreto e fazer outro para que o governo assuma a responsabilidade de custear as despesas da vinda do corpo dessa jovem para o Brasil.”

UM OLHO NO PEIXE…

Dois deputados de Pernambuco — Mendonça Filho (União Brasil) e Túlio Gadêlha (Rede Sustentabilidade) — não foram contrários nem a favor. Nem lá, nem cá. Ambos se abstiveram na votação do projeto da deputada Danielle Cunha (União Brasil-RJ), que ampliou para 531 o número de deputados federais.

¡NO LLORES!

O motivo ainda não está claro, mas o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), chorou ao ler a conclusão do julgamento sobre a constitucionalidade de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, tratando do que o ministro chamou de “regulação das mídias” sociais. ”Muito me honra, senhor presidente [snif] fazer parte dessa Corte…[snif!]”.

EU SOU A LEI. CUMPRA-SE!

Por 8 a 3, o STF decidiu responsabilizar plataformas digitais que não retirarem conteúdos considerados ofensivos a pedido da vítima — mesmo sem ordem judicial.

NÃO FOI FALTA DE AVISO

Quando Lula chamou a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para assumir a articulação política do governo com o Congresso, meio mundo disse que não daria certo. “Até aqui o governo perdeu todas”, avaliou um dos vice-líderes governistas.

NO OITÃO DE ARRAES

Nem bem a Câmara aprovou dar o nome do ex-deputado Miguel Arraes à sala de reunião de líderes, e já tem partidos de olho em uma fatia do acanhado auditório. Com a criação de 18 assentos, qualquer espaço será disputado.

PENSE NISSO!

Assistindo a algumas partidas da Copa do Mundo de Clubes, tenho escutado “comentaristas” dizerem que fulano “perdeu o tempo da bola”, que o goleiro “perdeu o tempo de jogo”. Aposto que eles estavam querendo dizer que os jogadores não chegaram a tempo — seja para defender, seja para atacar.

Na política também encontramos “atletas” mais perdidos que um policial sem colete à prova de balas em meio a um tiroteio.

Quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, informou que Lula obteve 50,90% dos votos e Jair Bolsonaro (PL), 49,10% aquela vantagem de 1,8% deveria ser convertida em sabedoria política.

Mas não. O petista “cantou de galo”, vez vista grossa para as articulações políticas e esnobou o Congresso Nacional.

Hoje, Lula — que não é de reconhecer os erros — deve estar pensando que foi pego no contrapé.

Não tem um dia que ele não leve bola nas costas.



Pense nisso!