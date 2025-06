Governo não tem como arcar com despesa de translado do corpo da turista morta na Indonésia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ITAMARATY NÃO AJUDA

As redes sociais “bombaram” com a informação sobre o traslado do corpo da turista Juliana Marins, morta quando fazia uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. Uma nota do Ministério das Relações Exteriores diz que “não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido no exterior”.

POLITIZANDO

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados vota, na próxima semana, requerimento com pedido de informações à Embaixada da Indonésia no Brasil para esclarecer a morte da turista brasileira.

BRICS ESVAZIADO

Sem as presenças dos presidentes da China e da Rússia, a Cúpula do Brics — 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro — tende a ser um encontro para discutir amenidades. Xi Jinping alega a escalada de conflito no Irã. Vladimir Putin teme que o governo brasileiro cumpra um mandado de prisão expedido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional — por crimes de guerra na Ucrânia.

OMISSÃO DE LULA…

…levou o Congresso Nacional a promulgar a lei que institui 12 de abril como o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel. O presidente tinha até a última sexta-feira (20) para assinar ou vetar. Nem um coisa nem outra. O Congresso assumiu as rédeas e referendou a criação da data.

VAI FALTAR CADEIRA

Hoje já não há lugar para todos, imagine em 2027, quando a Câmara passará a ter 531 deputados! O plenário da Casa conta com apenas 396 assentos — já incluindo os que estão reservados a cadeirantes.

EU CONTO OU VOCÊ CONTA?

Em meio a um discurso em São Paulo, nesta quarta-feira (25), do nada, o presidente Lula da Silva (PT) saiu-se com esta: “No meu governo, ministro não decide o que faz! (…) quem decide o que vai fazer ou não, sou eu”. Os ministros que estavam na solenidade se entreolharam como quem diz: “oxi!”.

PENSE NISSO!

Que o governo Lula é frágil — quando o assunto é uma base de sustentação política no Congresso Nacional — isso todo mundo sabe. A reação, ainda que tardia, ocorre pelas redes sociais com o intuito de se justificar com seus eleitores.

Além dos blogs e perfis “palacianos”, deputados e senadores passaram o dia jogando nas costas do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), qualquer responsabilidade judicial relacionada à derrubada do decreto do IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).

Chantagem e ranger de dentes não foram suficientes — O tema foi pautado, e nem a liberação de emendas parlamentares deu jeito.

O governo Lula vai mal das pernas.

Pense nisso!