Especialistas não se surpreendem com apoio do Brasil ao Irã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Debates no PT pela escolha do presidente expõem avanço das alas mais radicais. Na Câmara, deputado quer viajar à Jordânia para acompanhar repatriações

NA HORA ERRADA…

…no programa “Passando a Limpo”, da Rádio Jornal, o professor Antonio Lucena foi certeiro ao tratar do conflito no Oriente Médio. Segundo ele, ao ficar do lado do Irã, o governo do presidente Lula da Silva (PT) erra ao escolher “aliados incondicionais e inimigos declarados”.

NO LUGAR ERRADO…

… assessores do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliam que o chefe errou ao virar uma garrafa de uísque no meio da rua, em plena festa junina paraibana.

‘FAIXA DE GAZA’

Quem vê o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), fazendo intransigentes defesas de seus argumentos, vai se surpreender com a beligerância dos debates para escolha do comando da legenda.

PARA TODOS OS GOSTOS

O mais moderado deles é o ex-ministro Edinho Silva, que tem apoio do presidente Lula da Silva. Também estão na disputa Rui Falcão (deputado federal), o historiador Valter Pomar e o secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira. O clima é acirrado.

MORTE NO VESÚVIO

Enquanto o país acompanha as notícias do resgate da fluminense Juliana Marins, às margens do

vulcão Rinjani, na Indonésia, a coluna volta no tempo para 2 de outubro de 1890. O professor Silva Jardim fazia uma viagem de turismo com a família e amigos e, chegando em Pompeia, na Itália, foi ver de perto o Vesúvio, adormecido havia 13 anos. Silva Jardim estava nas proximidades da cratera, a terra tremeu, o solo de abriu e o Brasil perdeu um dos seus abolicionistas.

GASOLINA BATIZADA

A tesoura dos cortes orçamentários não poupou nem a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que teve bloqueio de R$ 7,1 milhões e contingenciamento de R$ 27,7 milhões. Como consequência a agência comunicou “imediata suspensão de monitoramento de combustíveis”.

MURO DAS LAMENTAÇÕES

Como se diz na linguagem popular: “o mundo pegando fogo e esse povo perdendo o juízo.” O deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) quer ir à Jordânia, “para acompanhar de perto os esforços logísticos e diplomáticos de repatriação de brasileiros”.

NEM PENSAR

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, não quis pagar para ver e liberou a retirada da tornozeleira de Rieny Marçula, ré no quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023. A defesa alegou gravidez de risco e a necessidade de “repouso absoluto”.

PENSE NISSO!

O presidente Lula tem dois importantes desafios ao sediar, em julho, o encontro dos países do Brics.

Seu parceiro de longa data, o Irã, está no fogo cruzado e pode ser um desfalque no encontro no Rio de Janeiro.

Outro problemático aliado de Lula é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Ele é um dos criadores dos Brics. Ele pode participar ou não. Ele está condenado por um tribunal internacional, ele sabe que ele corre risco, mas a decisão é dele”, disse Lula, em recente viagem a Paris.

Já pensou no que pode acontecer? Tudo ou nada!

Pense nisso!