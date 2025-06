Lula vai a Buenos Aires afagar Cristina Kirchner, condenada por corrupção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DON’T CRY FOR ME, ARGENTINA!

O fantástico mundo do presidente Lula da Silva (PT) inclui, ainda neste primeiro semestre, mais uma viagem internacional. Dessa vez, para Buenos Aires, na Argentina, onde participará da cúpula do Mercosul.

FANTÁSTICO MUNDO DE BOBBY

Lula vai aproveitar a viagem à capital portenha para dar um abraço em sua “injustiçada” amiga, Cristina Kirchner, em prisão domiciliar após ser condenada a seis anos por corrupção. Depois de recente telefonema entre os dois, Lula disse que Cristina “chorou” ao receber a ligação do amigo brasileiro. Logo me vem à memória de quando os seriados ainda não estavam em voga, aquele menino de quatro anos com uma fértil imaginação, era uma “viagem”.

LAVANDO AS MÃOS

O sonho de consumo de dez entre dez parlamentares de oposição, que aos poucos vai perdendo a força, era o projeto de anistia aos envolvidos no quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023. Já não empolga tanto assim.

DAS DUAS UMA

A oposição avalia que é muito mais “rentável”, em termos de capital político, fechar questão em temas que desestabilizem o governo Lula do que insistir em assuntos quem não são prioridade para boa parte do eleitorado.

QUERO O MEU…

…o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), disse a integrantes do seu partido que o ditado popular — “melhor uma pomba na mão do que duas voando” — pode levá-lo a disputar uma das vagas ao Senado, em vez de seguir na atual toada como vice de Lula, com prestígio em queda livre.

‘VENDIDOS’

Deputados e senadores — incluindo o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP) — se sentiram “desorientados” quando viram a orientação de bancada para votar a favor da derrubada do veto presidencial que vai aumentar a conta de luz. “Faltou uma informação precisa. Muitos de nós ficamos vendidos”, confidencia um parlamentar que, vez ou outra, está nos gabinetes do Planalto.

LOROTA

Agora, fica difícil justificar o voto contra o cidadão — que verá a conta de luz subir — alegando que o Planalto promete editar medida provisória para impedir a alteração de valores na fatura do consumidor.

PENSE NISSO!

Longe de mim de usar este espaço de opinião para ser contra a iniciativa — que possivelmente, um dia, quem sabe, sairá do papel — dando incentivos para entregadores comprarem sua própria moto.

Acontece que, como todo programa de benefício, não se fala em um prazo de validade, muito menos nos efeitos pedagógicos que poderá trazer.

Um deles: os “motoqueiros” precisam ser chamados à “responsa”. Não é aceitável em qualquer trânsito civilizado mundo, que eles “costurem” pelas vias com seus faróis intermitentes, burlando o Código de Trânsito Brasileiro, como se fosses veículos de socorro.

Pense nisso!