Combate à sonegação e à falsificação poderia cobrir parte do rombo nas contas do governo

TAXA DE ROLHA

O governo Lula da Silva (PT) dispõe de um levantamento que aponta um prejuízo anual de R$ 88 bilhões em função da sonegação e da falsificação de bebidas. Os números da ABCF (Associação Brasileira de Combate à Falsificação) repousam sobre as mesas da equipe econômica.

‘CHAMA O LULA!’

Em crise com Israel - o alvo preferido do petista - Irã quer trazer o conflito com o governo de Benjamin Netanyahu para a cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro, 6 e 7 de junho.

VELA DE 7 DIAS

Do Campo das Princesas ao Palácio Joaquim Nabuco a hora é de acender uma vela pela aprovação do projeto que aumenta de 513 para 531 deputados federais. A votação ocorre no plenário do Senado.

PIOR DOS MUNDOS

Vindo a ser rejeitada medida, a bancada federais poderia um deputado - passando para 24 - em consequência, a Alepe teria de reduzir o seu tamanho de 49 para 47 deputados estaduais.

SERÃO E HORA EXTRA…

…ou, como se diz no sertão de Pernambuco, de “rabicho enfiado”. Assim, passa o fim de semana a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), analisando - com lupa - o depoimento do ex-ajudante de ordens, tenente coronel Mauro Cid. Os advogados do ex-presidente encontraram “uma porrada” de contradições entre aquilo que disse na delação e o que declarou ao depor diante do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

SANGUE NOS OLHOS

Bolsonaristas estão que não aguentam esperar para subir a “hashtag” #CadeOSenado”. Na sede do PL, em Brasília, dirigentes da legenda respiraram indignados com a decisão do STF e mandar para a cadeia - em regime fechado - a militante Débora Rodrigues. Ela foi condenada a 14 anos por ter pichado a estátua da Justiça com a frase “Perdeu, mané!”

BONS ENTENDEDORES…

…entenderão que tanto o PT do senador Humberto Costa (PE) com o PL de Valdemar Costa Neto tem por objetivo ter uma bancada forte no Senado Federal, a partir de janeiro de 2027. É por lá que passa o “impeachment” de ministros do STF.

DICA DO FIM DE SEMANA

Enquanto tomava um chá de cadeira em uma repartição pública, percebi que, sobre a mesa da autoridade que me receberia em seguida, estava o clássico “A Arte da Guerra”, do general Sun Tzu (544 a.C.-496 a.C.). O político é estrategista de uma “possível” [aspas dele] candidatura à presidência da República. Perguntei qual trecho ele estava debruçado naquele momento: "Planejamento cuidadoso e adaptação constante são essenciais para vencer qualquer confronto. A vitória pertence a quem se antecipa às mudanças e age com estratégia”, respondeu sem consultar a página. Está afiado! Recomendo a leitura!

PENSE NISSO!

Os anjos de candura que analisavam o mundo pós-pandemia da covid-19, de tanto fazer uso, deixaram surrados conceitos como “melhoria nas relações interpessoais”. Era o novo normal.

Fasten your seat belt — Recentemente, voltava do Recife para Brasília - na ida também não foi diferente - e mal a aeronave aterrissou, já tinha gente soltando o cinto de segurança e ficando de pé para pegar suas bagagens.

Logo, me recordei de quando os passageiros eram forçados a ser educados e só se levantavam por fileira, quando a aeromoça autorizava.

O que não quer dizer que estou defendendo o retorno da pandemia.

Pense nisso!