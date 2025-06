Depoimento de Bolsonaro é pontuado por brincadeiras e negativas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CHAPA IMBATÍVEL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quebrou o gelo, durante o depoimento do chamado inquérito golpe, ao convidar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para compor uma chapa nas eleições presidenciais. “Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026”. Na bucha, Moraes encerrou o assunto: “eu declino”.

NEM TANTO

Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse lido - e ele já me disse que não leu - qualquer obra do pernambucano Nelson Rodrigues (1912-1980), certamente ele se recordaria do grande dramaturgo “As vaias são os aplausos dos desanimados”.

AS VAIAS E A FAIXA

Questionado por que não compareceu à cerimônia de transmissão de cargo para entregar a faixa presidencial a Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro de 2023, Bolsonaro se esquivou: “"Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Não passei porque não ia me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário do Brasil”.

ENTRE A CRUZ E A ESPADA

Na segunda-feira (9), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), agradou ao ministro Alexandre de Moraes ao afirmar que “quando há uma conclusão de julgamento no STF, não cabe mais ao presidente [ele próprio] colocar isso em votação”, referindo-se à perda de mandato da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

‘PEQUENO EQUÍVOCO’

No plenário, na noite desta terça-feira, jogou para a platéia e agradou ao PL, afirmando que “houve um confusão”, em sua declaração. “Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que vamos fazer (…) O plenário é que tem a legitimidade dessa Casa, é quem decide para essa Casa vai, ele é soberano”. Com a medida, Zambelli ganha sobrevida e o PL suspende a obstrução nas votações.

EFEITO FRANÇA

Os gastos nababescos do governo brasileiro com a turnê do presidente Lula da Silva (PT) e sua comitiva à França chamaram a atenção do Tribunal de Contas da União (TCU). Foi aberto procedimento de investigação sobre o uso de verba pública para pagar o cachê no valor de R$ 168 mil à cantora potiguar Roberta Sá, além de despesas de deslocamento e hospedagem de sua equipe.

FRANCAMENTE

A intérprete de “Amanhã é Sábado” se apresentou durante jantar oferecido pelo governo francês à comitiva de Lula, em Paris, em 5 de junho.

PENSE NISSO!

Das duas, uma: ou o ministro Alexandre de Moraes não é essa fera toda que aparentava ser no início do julgamento do chamado inquérito do golpe, ou, ontem, ele relaxou e ligou o “dane-se”. A sentença já está pronta.

Das duas, uma: ou a ficha do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não caiu, ou ele acredita mesmo em milagre.

De um lado, o que se viu foi um ministro menos carrancudo e até admitindo brincadeiras no “seu” tribunal.

Já Bolsonaro soltou a verve e chegou a brincar com o juiz, convidando-o para ser seu vice nas eleições do ano que vem.

Encenações recíprocas.

Pense nisso!