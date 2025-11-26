Expresso Guanabara é eleita a melhor empresa de transporte rodoviário do Brasil
A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo nesta terça (25). A empresa atende mais de dois mil destinos nas cinco regiões do Brasil.
Publicado em 26/11/2025 às 16:25
A Expresso Guanabara foi eleita, nesta terça-feira (25), a melhor empresa do país na categoria “Transporte Rodoviário de Passageiros”. O reconhecimento foi concedido durante o Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte.
A premiação é outorgada pela revista Transporte Moderno, em parceria com a revista Technibus, consideradas referências no setor. A cerimônia de entrega ocorreu no Hotel Unique, em São Paulo.
Esta é a quarta vez que a Guanabara conquista o título. Segundo os organizadores, o prêmio destaca as companhias que demonstram excelência operacional, inovação e contribuição para o desenvolvimento do transporte no Brasil.
Liderança nacional
A empresa opera atualmente em mais de dois mil destinos, cobrindo as cinco regiões do país. O prêmio foi recebido por executivos da companhia, incluindo o CEO Paulo Porto.
Para o gerente de Marketing da Guanabara, Rodrigo Mont’Alverne, o troféu valida o esforço em modernização e segurança.
“Ser reconhecida mais uma vez entre as melhores do país reforça nosso compromisso com a inovação e com a experiência dos nossos clientes. Esse resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e investimentos constantes em tecnologia e segurança”, afirmou Mont’Alverne.