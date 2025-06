Volta do São João com trânsito lento e engavetamento na BR-232

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A volta para casa após o feriadão de São João, nesta terça-feira (24). teve o registro de congestionamentos e um engavetamento na rodovia BR-232, principal rodovia a ligar o Recife às cidades do interior do Estado. Desde o início da tarde, no sentido Recife, o tráfego na estrada era considerado lento pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em pontos como Gravatá, Vitória, Moreno e Jaboatão dos Guararapes.

Imagens compartilhadas pela corporação mostravam longas filas de veículos nas pistas da BR-232, com os carros e caminhões trafegando lentamente, sobretudo na saída da cidade de Gravatá. Na cidade foi registrado um engavetamento de três carros, na altura do km 72, ainda no sentido Recife. Segundo a PRF, não houve feridos, e os veículos foram retirados da pista o mais rápido possível.

LOMBADA ELETRÔNICA

Para garantir maior fluidez no tráfego, a lombada eletrônica instalada no km 10,7 da BR-232, próxima ao Atacado dos Presentes de Jaboatão, foi desligada na última sexta-feira (20) e será religada às 5h desta quarta-feira (25).

A BR-232 dá acesso a diversos polos juninos do estado, como Gravatá, Bezerros, Pesqueira, Arcoverde e Serra Talhada. A lentidão no trânsito da rodovia é costumeira, apesar do alargamento realizado no trecho entre Jaboatão e o Recife, nos períodos de feriadão como este de São João, uma vez que muitos turistas que foram aproveitar as festas no interior retornam para a capital e Grande Recife no mesmo dia.