Fórum Imobi 2025: maior evento imobiliário do Nordeste começa nesta quinta-feira (13)

Expectativa é reunir mais de dois mil profissionais de 20 estados. As inscrições estão nas etapas finais; ingressos arquibancada e Sócio VIP esgotaram

O Fórum Imobi 2025, o maior evento imobiliário do Nordeste e o terceiro do Brasil, tem início nesta quinta-feira, dia 13 de novembro, e vai até a sexta-feira (14). A 13ª edição será realizada na Arena Pernambuco.

A organização espera reunir mais de dois mil profissionais de 20 estados. As inscrições estão nas etapas finais; os ingressos arquibancada e Sócio VIP já esgotaram, mas o ingresso Geral segue disponível para compra.

"Serão dois dias de conhecimento, estratégias de alta performance, liderança e formação de equipes. É um evento que proporciona experiência e networking, voltado para profissionais do mercado imobiliário", afirma Igor Santos, co-fundador e diretor da PSIU Educação, a realizadora do evento.

Conteúdo e palestrantes



A programação inclui 16 horas de conteúdo em três palcos simultâneos, com 32 palestrantes e mais de 30 expositores.

Entre os nomes confirmados estão:

Martha Gabriel: Falará sobre tecnologia e inteligência artificial.

Murilo Gun: Abordará criatividade e inovação.

Camila Farani: Líder e investidora do Shark Tank.

Guilherme Machado: Educador do mercado imobiliário no Brasil.

Outros: Edgar Ueda, Paola Brescianini, Sophia Martins e Felipi Adauto.

Os temas incluem gestão de locações, locação por temporada, tendências urbanas, investimentos imobiliários, técnicas de vendas, liderança, cultura, comportamento e marketing.

Programação por palco



O conteúdo está dividido em três ambientes temáticos:

Dia 13/11 (Quinta-feira)

Teatro HSM: Foco em Gestão de Locações, Locação por Temporada e modelos de renda.

Auditório SETAI: Foco em Estratégias e Técnicas de Vendas.

Arena LocarMais: Foco em Liderança, Cultura, Estratégia e Comportamento.

Dia 14/11 (Sexta-feira)

Teatro HSM: Foco em Marketing e Comercial: Posicionamento, Geração de Leads e Redes Sociais.

Auditório SETAI: Foco em Visão de Longo Prazo: Tendências Urbanas e Investimento Imobiliário.

Arena LocarMais: Foco em Liderança, Cultura, Estratégia e Comportamento.

Ney Lins, também diretor da PSIU Educação, comenta: "Profissionais se encontram no Fórum Imobi para debater com os principais players do setor. É uma oportunidade de antecipar tendências e posicionar-se de forma estratégica."

Serviço



Evento: Fórum Imobi 2025

Datas: 13 e 14 de novembro

Local: Arena Pernambuco

Inscrições: Pelo site forumimobi.com. O ingresso "Geral" está disponível.