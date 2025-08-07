Contrato de aluguel: saiba o valor de reajuste no mês de agosto
O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados para reajustes contratuais, sobretudo pela divulgação dentro do mês de referência
Os contratos de locação residencial com vencimento em agosto de 2025 e correção pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) poderão ter reajuste de 2,96%. O índice foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e corresponde à variação acumulada nos últimos 12 meses (agosto de 2024 a julho de 2025). No mês de julho, o indicador registrou variação negativa de 0,77%.
REAJUSTE IGP-M
O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados no mercado imobiliário para reajustes contratuais, principalmente por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Para facilitar a atualização dos valores, o Secovi-SP informa que o fator de correção para contratos com aniversário em agosto é de 1,0296.
Por exemplo, um aluguel de R$ 2.000,00, vigente até julho de 2025, deve ser atualizado da seguinte forma: R$ 2.000,00 x 1,0296 = R$ 2.059,20. Esse será o valor a ser pago no final de agosto ou início de setembro.
O Secovi-SP disponibiliza os fatores de atualização aplicados nos últimos meses:
- Contrato com aniversário em agosto 2025 e pagamento em setembro/2025: 1,0296
- Contrato com aniversário em julho 2025 e pagamento em agosto/2025: 1,0439
- Contrato com aniversário em junho 2025 e pagamento em julho/2025: 1,0702
- Contrato com aniversário em maio 2025 e pagamento em junho/2025: 1,0850
- Contrato com aniversário em abril 2025 e pagamento em maio/2025: 1,0858
- Contrato com aniversário em março 2025 e pagamento em abril/2025: 1,0844
- Contrato com aniversário em fevereiro 2025 e pagamento em março/2025: 1,0675
- Contrato com aniversário em janeiro 2025 e pagamento em fevereiro/2025: 1,0654
- Contrato com aniversário em dezembro/2024 e pagamento em janeiro/2025: 1,0633
- Contrato com aniversário em novembro/2024 e pagamento em dezembro/2024: 1,0559
- Contrato com aniversário em outubro/2024 e pagamento em novembro/2024: 1,0453
- Contrato com aniversário em setembro/2024 e pagamento em outubro/2024: 1,0426