Contrato de aluguel: saiba o valor de reajuste no mês de agosto

O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados para reajustes contratuais, sobretudo pela divulgação dentro do mês de referência

Por JC Publicado em 07/08/2025 às 16:34
No mês de julho, o indicador registrou variação negativa de 0,77%
No mês de julho, o indicador registrou variação negativa de 0,77% - ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Os contratos de locação residencial com vencimento em agosto de 2025 e correção pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) poderão ter reajuste de 2,96%. O índice foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e corresponde à variação acumulada nos últimos 12 meses (agosto de 2024 a julho de 2025). No mês de julho, o indicador registrou variação negativa de 0,77%.

REAJUSTE IGP-M

O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados no mercado imobiliário para reajustes contratuais, principalmente por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Para facilitar a atualização dos valores, o Secovi-SP informa que o fator de correção para contratos com aniversário em agosto é de 1,0296.

Por exemplo, um aluguel de R$ 2.000,00, vigente até julho de 2025, deve ser atualizado da seguinte forma: R$ 2.000,00 x 1,0296 = R$ 2.059,20. Esse será o valor a ser pago no final de agosto ou início de setembro.

O Secovi-SP disponibiliza os fatores de atualização aplicados nos últimos meses:

  • Contrato com aniversário em agosto 2025 e pagamento em setembro/2025: 1,0296
  • Contrato com aniversário em julho 2025 e pagamento em agosto/2025: 1,0439
  • Contrato com aniversário em junho 2025 e pagamento em julho/2025: 1,0702
  • Contrato com aniversário em maio 2025 e pagamento em junho/2025: 1,0850
  • Contrato com aniversário em abril 2025 e pagamento em maio/2025: 1,0858
  • Contrato com aniversário em março 2025 e pagamento em abril/2025: 1,0844
  • Contrato com aniversário em fevereiro 2025 e pagamento em março/2025: 1,0675
  • Contrato com aniversário em janeiro 2025 e pagamento em fevereiro/2025: 1,0654
  • Contrato com aniversário em dezembro/2024 e pagamento em janeiro/2025: 1,0633
  • Contrato com aniversário em novembro/2024 e pagamento em dezembro/2024: 1,0559
  • Contrato com aniversário em outubro/2024 e pagamento em novembro/2024: 1,0453
  • Contrato com aniversário em setembro/2024 e pagamento em outubro/2024: 1,0426

