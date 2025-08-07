Contrato de aluguel: saiba o valor de reajuste no mês de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados para reajustes contratuais, sobretudo pela divulgação dentro do mês de referência

Os contratos de locação residencial com vencimento em agosto de 2025 e correção pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) poderão ter reajuste de 2,96%. O índice foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e corresponde à variação acumulada nos últimos 12 meses (agosto de 2024 a julho de 2025). No mês de julho, o indicador registrou variação negativa de 0,77%.

REAJUSTE IGP-M

O IGP-M é um dos principais indicadores utilizados no mercado imobiliário para reajustes contratuais, principalmente por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Para facilitar a atualização dos valores, o Secovi-SP informa que o fator de correção para contratos com aniversário em agosto é de 1,0296.

Por exemplo, um aluguel de R$ 2.000,00, vigente até julho de 2025, deve ser atualizado da seguinte forma: R$ 2.000,00 x 1,0296 = R$ 2.059,20. Esse será o valor a ser pago no final de agosto ou início de setembro.

O Secovi-SP disponibiliza os fatores de atualização aplicados nos últimos meses:



