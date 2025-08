MRV coloca mais 843 apartamentos no Morar Bem Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com atualização do Morar Bem, construtora tem novos empreendimentos elegíveis para a população. Expectativa é ultrapassar mil até o final do ano

Operando em Pernambuco há 16 anos, a MRV, passou, neste semestre, a enquadrar todos os seus sete empreendimentos no Estado no Morar Bem. O programa estadual, que aumentou para R$ 255 mil o teto do valor dos apartamentos, ganhou mais opções para a população que anseia pela compra de moradia. Agora, a empresa conta com 843 unidades elegíveis para o subsídio.

A medida, anunciada no último mês de junho, potencializa e aquece o setor. A partir dessa mudança, a MRV percebeu o aumento de 75% nas vendas no mês de junho, já como reflexo do facilitador o programa estadual. “Estamos desde o lançamento da iniciativa atuando forte com produtos que prezam pela qualidade, localização e diversidade de lazer, itens que comprovam a acessibilidade a moradias completas. Chegamos, inclusive, a ser a maior empresa a ofertar oportunidades pelo programa”, comenta Bruno Malheiros, gestor Comercial da MRV em Pernambuco.

Neste ano, a empresa lançou o Candeias Garden, em Jaboatão dos Guararapes, com 280 novas unidades, que também já se enquadram na faixa do subsídio local. Além disso, diante do aquecimento do setor e o aumento da demanda, vai antecipar para o segundo semestre deste ano o anúncio de mais 394 unidades, no Recife.

“Além de realizar o sonho das pessoas com condições confortáveis para que comprem seu imóvel dentro de sua realidade, nós levamos bem-estar para o entorno dos empreendimentos, com melhorias urbanas e de infraestrutura”, conta o gestor. Desde o início da operação em Pernambuco, em 2009, a MRV já investiu mais de R$ 51 milhões nesse tipo de intervenção.

Sobre a MRV

Com 45 anos de mercado, a MRV é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. É considerada a maior construtora e incorporadora da América Latina, tendo como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV.