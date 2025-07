Boa Viagem recebe o Icon Design Living, novo empreendimento residencial e comercial da Zona Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A construtora Gabriel Bacelar inaugura, com eventos nesta quarta (30), às 19 horas, e quinta (31), às 17 horas, o Icon Design Living, empreendimento de uso misto localizado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, zona sul do Recife. O edifício se destaca por adotar o conceito de “design living”, que une arquitetura autoral, localização privilegiada e uma estrutura ampla de lazer e serviços voltada à vida urbana contemporânea.

Para Durval Bacelar, diretor Comercial e de Marketing da Gabriel Bacelar, o Icon consolida uma nova fase da empresa. “Este projeto representa uma resposta à evolução do modo de morar. Mais do que um prédio, o Icon é um estilo de vida, e reforça nossa vocação para inovação e qualidade. Pensamos em cada detalhe para oferecer funcionalidade, beleza e conforto em uma das regiões mais valorizadas do Recife”, afirma.

Com 21 andares, mais três pavimentos de garagem, o Icon Design Living abriga apartamentos compactos e versáteis, com metragens entre 30,75 m² a 61,50 m². A proposta do projeto é atender ao público que valoriza praticidade, design e uma experiência de moradia completa — em especial jovens profissionais, investidores e pequenos núcleos familiares. O empreendimento é de uso misto - uma unidade comercial no térreo oferece versatilidade para diferentes tipos de negócio e alta visibilidade frente à Avenida Domingos Ferreira.

Assinado pelo escritório Rangel Moreira Arquitetos, o projeto arquitetônico aposta em linhas modernas. O empreendimento conta ainda com três elevadores, hall social decorado, portaria e sistema de segurança integrado. Um dos destaques é uma expressiva fachada de pele de vidro, combinada com painéis de ACM, conferindo ao edifício um visual contemporâneo, elegante e altamente iluminado.

Entre os principais atrativos estão as áreas comuns distribuídas em diferentes pavimentos, com foco em lazer, bem-estar e convivência. O edifício oferece rooftop com piscina panorâmica, deck solarium e garden lounge, além de wine bar, lounge café, espaço gourmet, pub, salão de jogos, churrasqueira e gazebo. Para quem prioriza saúde e produtividade, há academia, coworking, sala de reuniões, lavanderia compartilhada, bicicletário e horta coletiva. O Icon dispõe ainda de pet place com dog wash e espaço para delivery.

Situado a cerca de 300 metros da orla de Boa Viagem, o edifício está próximo a shoppings, supermercados, farmácias, bares, restaurantes e aos principais corredores de mobilidade urbana da cidade.

Com 50 anos de atuação no mercado, a Gabriel Bacelar Construções reforça com o Icon Design Living seu compromisso com soluções imobiliárias alinhadas aos novos estilos de vida. O empreendimento integra o portfólio de alto padrão da empresa, que mantém presença em várias cidades do Nordeste e uma trajetória reconhecida pela solidez e excelência construtiva.