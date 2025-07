Moura Dubeux terá apartamentos de até R$ 19 milhões em novo edifício de 50 andares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um prédio de 50 andares, com 170 metros de altura, e unidades residenciais com 350 m² (duas por andar), além de oito lajes maiores, de 661 m², com vista para o mar. Essa é a descrição do novo Mansão Seara, que virá a ser um dos edifícios mais altos de Fortaleza, sob a construção da incorporadora pernambucana Moura Dubeux, onde funcionou o icônico Hotel Seara, na Avenida Beira-mar da capital cearense.

Alguns detalhes do empreendimento foram divulgados pela Moura Dubeux, que projeta o lançamento oficial para até o início do mês de agosto. A previsão da incorporadora é de que o valor dos apartamentos fique entre R$ 7 milhões e R$ 19 milhões, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 350 milhões.

Em 31 de janeiro deste ano, o Seara Praia Hotel anunciou o encerramento de suas atividades comerciais. A demolição do atual prédio será iniciada no mês que vem, para dar lugar ao empreendimento de luxo, com 74 unidades dos apartamentos de 350 m², que terão vista de 180º, além das lajes exclusivas de 661 m², com vista de 360º, além da construção de um heliponto.

Na área de lazer, um andar inteiro será dedicado ao spa de águas, academia com vista para o mar, salas de massagem, espaço de yoga e uma inédita quadra de tênis de tamanho oficial.

MOURA DUBEUX NO NORDESTE

Ao fim do segundo trimestre de 2025, a Moura Dubeux alcançou R$ 1,2 bilhão em vendas e adesões, representando um crescimento de 142,5% em relação ao mesmo período de 2024, além de 116,5% superior ao primeiro trimestre deste ano.

O resultado contou com seis novos lançamentos no período, que somaram R$ 2,5 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) bruto e R$ 1,8 bilhão em VGV líquido, alta de 192,4% na comparação anual, com destaque para empreendimentos de alto padrão.

Pernambuco concentrou a maior parte do VGV líquido lançado (63%), seguido por Ceará (19%) e pela Bahia (7%).

RESULTADOS NO ALTO PADRÃO

No mercado de alto padrão, o Lucena Plaza, que marca o início do desenvolvimento imobiliário do Novo Cais, no bairro de São José, Centro do Recife, é a aposta da Moura Dubeux em Pernambuco, assim como o Mansão Seara, empreendimento em parceria com o Studio Arthur Casas.

No Recife, a incorporadora lançou o Lucena Plaza, empreendimento composto por duas torres independentes de 43 andares. Serão 112 unidades distribuídas entre a Torre Sul, com apartamentos de 446,18 m² — um por andar — e uma cobertura com 749,65 m²; e a Torre Norte, com apartamentos de 299,89 m² — dois por andar — além de uma cobertura de 605,71 m². Todas as unidades contam com quatro ou cinco suítes e até oito vagas de garagem, totalizando 500 vagas no empreendimento, que tem Valor Geral de Vendas (VGV) aproximado de R$ 500 milhões. Os imóveis partem da média de R$ 4 milhões.