Prêmio a autores de Pernambuco

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Academia Pernambucana de Letras abriu inscrições para premiar livros de ensaio, conto e poesia publicados de janeiro de 2025 até este mês de outubro

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A tradição se renova no reconhecimento do novo. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Literário da Academia Pernambucana de Letras (APL). Poderão participar obras de ensaio, conto e poesia, cuja primeira edição impressa tenha sido publicada entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de outubro de 2026. Os autores devem ser pernambucanos, ou radicados no estado há pelo menos dez anos. A premiação é de R$ 3 mil ao vencedor ou vencedora em cada categoria, com anúncio previsto para janeiro de 2027.

A presidente da APL, Margarida Cantarelli, diz que a retomada da premiação “contempla um dos propósitos da Academia de reconhecer e valorizar a literatura pernambucana, além de estimular a revelação de novos talentos”. Nesta edição, os homenageados que dão nome aos prêmios em cada categoria são: Antônio Brito Alves (ensaio), Vânia Souto Carvalho (conto) e Edmir Domingues (poesia).

Inscrições gratuitas até 14 de dezembro na sede da APL, no Recife, ou com envio pelo correio. Regulamento completo no site www.aplpernambuco.com.br.



Livros na ART.PE

A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco – ART.PE – promove arrecadação de livros neste domingo, 18, com desconto na entrada ao evento para quem levar pelo menos um livro novo ou em excelente estado de conservação. A obra deve ter conteúdo adequado ao público adolescente e jovem, de 13 a 25 anos. Além do apoio à campanha, o valor da entrada inteira cai de R$ 50 para R$ 30, apenas neste domingo, a partir da 1 da tarde. Os livros doados serão integrados à biblioteca em formação do Instituto MeMaker. A ART.PE está acontecendo no Recife Expo Center.



Palestra na APL

Professor titular do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Emanuel Sarinho faz palestra nesta segunda, 19, na Academia Pernambucana de Letras (APL). O tema será “A medicina, as doenças e o 'Grande Sertão: Veredas'”, com exposição sobre as intersecções entre as práticas médicas e a obra de Guimarães Rosa. A partir das 3 da tarde, na sede da APL, no Recife. Entrada gratuita e estacionamento no local, com acesso pela Av. Dr. Malaquias.



Encontro com a autora

A Biblioteca da Câmara dos Deputados, em Brasília, promove mais uma edição do Encontro com a autora, na sexta, 23. A convidada é a escritora Paulliny Tort, que irá conversar com o público sobre seu romance “Os imortais”, publicado pela Fósforo, em que narra o cotidiano de neandertais que recebem uma criança homo sapiens no clã. Para Caetano W. Galindo, no texto da orelha, “Pàulliny escreve pré-história e ficção científica ao mesmo tempo”. O encontro com Paulliny Tort será a partir das 11h da manhã, no Anexo II da Câmara, com entrada gratuita.



Entre cobras, leões e timbus

Sidney Niceas lança livro de crônicas que retratam o cotidiano do trabalho da equipe médica de Odi Veiga nas ambulâncias de estádios pernambucanos durante quase 30 anos. "Entre Cobras, Leões e Timbus - Narrativas de uma mulher, como uma Fênix, à frente das ambulâncias nos estádios de Futebol" será lançado na AABB do Recife no sábado, 24, a partir das 3 da tarde.



Grão de maldade

A Livraria Jaqueira do Recife Antigo recebeu o lançamento de Liny Douglas, “Um grão de maldade”, no sábado, 17. A publicação da Cabana Vermelha é uma romantasia sobre anjos e demônios. Segundo a autora, a obra surgiu “a partir da saudade dos anjos que antes tinham espaço nos livros de fantasia, mas que foram aos poucos sendo deixados de lado em favor dos feéricos, ou até dos dragões de hoje”. Além de escritora, Liny Douglas, que mora em Olinda, é Engenheira de Software.

Laura de Araújo e Ricardo Viveiros na Drummond - Divulgação



Um inferno em Mianmar

Ricardo Viveiros e Laura de Araújo Cordeiro lançaram na quinta, 15, “Um inferno em Mianmar – Os perigos da escravidão moderna”, pela editora Reflexão, livro que narra a trajetória real de um brasileiro que viaja ao Sudeste Asiático atraído por uma falsa oportunidade profissional. O evento foi na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A obra traz “depoimentos de pessoas relacionadas à história e de especialistas que contribuíram para contextualizar o fenômeno da escravidão contemporânea sob distintas perspectivas”, segundo a divulgação.



Vermelho delicado

A Tinta da China Brasil lançou a coletânea de contos finalista do Oceanos 2025, de Teresa Veiga, considerada uma das grandes contistas portuguesas contemporâneas. “Vermelho delicado” reúne “narrativas em que o mistério ganha corpo não apenas pelo enredo, mas pela própria forma de narrar o mundo e a experiência humana”, segundo a divulgação da editora. Para Veronica Stigger, no texto da orelha, “tudo é instável, movediço, duvidoso” na obra, passando ao leitor “a constante sensação de que algo está a ponto de acontecer”.



Dia sagrado

Está em pré-venda pelo selo Auroras da Litteralux o poema narrativo de Patrícia Rafael, “Dia sagrado”, 48º título do catálogo composto exclusivamente por mulheres. A autora é baiana e vive em Brasília, tendo lançado em 2024 o livro de contos “A curva que a água faz no meu corpo”, pela Patuá. Para saber mais e apoiar a publicação, acesse o Instagram @seloauroras. O lançamento na capital federal será no próximo dia 27, terça, no Rapport Bistrô e Café, a partir das 18h.



Tempo de pássara

Ao redor do instante que nos habita eternamente, ou da eternidade que nos vem de relance, um pequeno recorte de Nathalia Queiroz em seu livro “pássaras auroras”, publicado pela Tamuatá:

“eu sou o que já não se apaga mais

carrego comigo minhas ancestrais

e, como elas, sigo

elas me abrem caminhos na estrada

desperta, terna, sagaz e afiada

nem a morte, rainha ou algoz,

nem ela me para

nunca fui de um tempo só”

