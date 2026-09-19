A jornada humana, escrita
Livro impactante de Paulliny Tort, "Os imortais" terá sessão de autógrafos nesta segunda, em São Paulo, após papo da autora com Zélia Duncan
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Para lembrar que todo longo caminho tem começo, e não se chega a lugar algum sem levarmos junto o ponto de onde partimos. Em “um romance diferente de todos”, como diz Caetano W. Galindo no texto da orelha, a brasiliense Paulliny Tort vem conquistando boas críticas e muitos leitores, todos impressionados com “Os imortais”, publicado pela Fósforo. Para Galindo, “Paulliny escava tão fundo as raízes da nossa humanidade que acaba chegando ao que de mais contemporâneo e mais atemporal nós temos”, num misto de pré-história e ficção científica ao mesmo tempo.
Entre a ânsia de “chegar depressa a qualquer parte” e a compreensão de que “não há como adiar certos destinos”, neandertais e ancestrais de antigas eras ou habitantes do século 21 compartilham uma jornada de medo, coragem, perda e conquista. Paulliny deixa boas inquietações e perguntas no livro que suscita encontro com Zélia Duncan, nesta segunda, 21, em São Paulo, seguido de sessão de autógrafos. Na Livraria da Travessa de Pinheiros, a partir das 7 da noite.
Geopoética da lama
Cineasta e professor da UFPE, Camilo Soares lança “Geopoética da lama - Do Lamaçal a um olhar de Insurgência”, em publicação da Editora Cultura Acadêmica (Unesp), nesta quarta, 23, no Recife. O autor conversa com Roberto Azoubel e Alcione Ferreira no Auditório do Centro Josué de Castro, na Boa Vista, a partir das 7 da noite.
Carreira sem sofrer
Ana Tomazelli lança “Carreira sem Sofrer - Um método para construir a carreira sem se destruir no caminho” nesta quarta, 23, no Recife. Será dentro da programação da 3ª edição do Café com Boas Práticas, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-PE. A partir das 8h da manhã, na sede da Moura Dubeux, no bairro do Pina.
Nódoa
Calila das Mercês lança “Nódoa” no Rio de Janeiro nesta quinta, 24, em conversa com Yasmin Santos antes dos autógrafos. Publicação da Companhia das Letras, o romance “é feito de pano, de nós, agulhas e linhas que se costuram alfabeticamente, um relato de rendas e remendos para consertar o rasgão sempre mal-acabado entre a vida e a morte”, comenta o escritor Mia Couto. O lançamento acontece na Janela Livraria do Jardim Botânico, das 7 da noite em diante.
Ponto de encontro
Novo romance de Menalton Braff, “Ponto de encontro” aborda divergências políticas e ideológicas dentro de casa, tratando “das diferentes visões de mundo e do choque de gerações - mas também da ternura, do amor e do cuidado entre os membros da família”, segundo a divulgação da obra, publicada pela Dialogar. Sessão de autógrafos na próxima quinta, 24, na Biblioteca Padre Euclides, em Ribeirão Preto, a partir das 7 da noite.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A voz feminina
A Livraria da Tarde recebe o segundo encontro do projeto “A voz feminina no mercado de livros” na quinta, 24, em São Paulo. O tema será “O ecossistema do livro: inovações e desafios”, e participam da conversa Cecília Arbolave, Luciana Gil, Simone Paulino e Tatiana Vasconcellos. A partir das 7 da noite, com entrada gratuita.
Ficção, utopia e subversão
Em um encontro para celebrar Ursula K. Le Guin, e promover o lançamento da Relicário de “A última entrevista e outras conversas” com a escritora, Ana Rüsche e Renata Sanches conversam sobre “Ficção, utopia e subversão” na quinta, 24, em Brasília. “A obra de Ursula K. Le Guin nos provoca olhar para além do óbvio, usando a ficção científica e a utopia como ferramentas para questionar o presente e reescrever o futuro”, diz a divulgação da editora. O evento será na Platô Livraria, a partir das 7 da noite.
Mulheres na filosofia
Promovido pela Academia Brasileira de Filosofia de quarta, 23 a sexta, 25, no Rio de Janeiro, o Seminário Mulheres na Filosofia terá a participação de Paula Cajaty na sexta, durante o encerramento do evento. A partir das 4 e meia da tarde, a editora e escritora será uma das homenageadas com a Medalha Antonio Paim. Na sede da entidade, no Centro do Rio.
Colmeia
Mel Duarte apresenta “Colmeia – Poemas reunidos” no sábado, 26, em São Paulo, em publicação da Malê. Com poemas escritos entre 2012 e 2020, o livro tem o texto da orelha assinado por Emicida, além de depoimentos de Ryane Leão e Preta Ferreira. O lançamento contará com bate-papo entre a autora e Maria Carolina Casati, no Tapera Tapera, a partir das 3 da tarde.
Rafael Gallo em Berlim
Autor de “Dor fantasma”, o premiado escritor Rafael Gallo vai fazer residência literária em Berlim, na Alemanha, em outubro, com a conquista de mais um prêmio, desta vez pelo Instituo Camões. Gallo passa o mês de outubro na capital alemã, escrevendo novo romance, e ainda participa da Feira do Livro de Frankfurt, um dos mais prestigiados eventos literários do mundo.
Hoje sou um horizonte
Antologia de poesia ilustrada do Brasil, organizada por Leonardo Tonus e traduzida por Lilli-Hannah Hoepner, a edição bilingue de “Hoje sou um horizonte” foi escolhido para integrar a Bayerns beste Independent Bücher, ou “Os melhores livros independentes da Baviera”, lista anual de recomendação criada pelo Ministério da Ciência e das Artes da Baviera, na Alemanha. Nela, são destacados dez livros publicados por editoras independentes da região. Participam da obra nomes como Adriana Lisboa, Fernanda Bastos, Graça Graúna, Mariana Ianelli e Tarso de Melo.