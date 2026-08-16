IA e a nova dinâmica em sala de aula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Artigo

por Ângelo Xavier

A rápida expansão da inteligência artificial (IA) na educação traz desafios importantes para professores, alunos e gestores na área da educação. Como conciliar a aplicação de ferramentas capazes de gerar respostas quase instantâneas com materiais didáticos, fortalecendo as trocas interpessoais em sala de aula?

Quanto mais fácil se torna acessar informações, mais importante passa a ser a capacidade de organizar conhecimento de forma coerente, progressiva e confiável. Em um ambiente marcado por excesso de estímulos, conteúdos fragmentados e circulação acelerada de informações, cresce a necessidade de referências pedagógicas estáveis, alinhadas a objetivos formativos de longo prazo. Nesse contexto, é fundamental equilibrar tecnologia, material didático de qualidade e interação humana, com curadoria e valorização do papel do professor em sala de aula.

A inteligência artificial amplia o acesso à informação, simplifica tarefas, oferece explicações sob demanda e personaliza respostas em segundos. Trata-se de uma transformação importante, capaz de enriquecer práticas pedagógicas e apoiar o trabalho em sala de aula. Mas aprender vai além de receber respostas rápidas. O processo envolve elaboração, sequência, construção de repertório e desenvolvimento do pensamento crítico.

Por isso, é preciso evitar que estudantes confundam facilidade de acesso à informação com substituição da aprendizagem. A inteligência artificial pode apoiar o ensino, mas não substitui o ato de pensar. O recurso digital deve funcionar como complemento, e não como alternativa à escolarização formal.

Nesse cenário, o papel do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) ganha ainda mais relevância. O livro didático não é apenas um conjunto de conteúdos organizados em capítulos. Ele segue uma lógica pedagógica: estabelece progressão de complexidade, organiza conceitos, articula teoria e prática, respeita a faixa etária dos estudantes e mantém coerência curricular.

Enquanto a IA responde a comandos isolados, o livro constrói percursos de aprendizagem. A inteligência artificial reage à demanda imediata. O material didático, por sua vez, organiza uma trajetória intelectual consistente. Em outras palavras, a IA pode responder à próxima pergunta do aluno, mas o livro continua essencial para orientar qual deve ser o próximo passo.

Outro ponto decisivo é a validação pedagógica. Conteúdos produzidos por IA podem conter imprecisões, simplificações excessivas e até erros conceituais. As respostas variam conforme o comando utilizado e nem sempre consideram adequação de linguagem, faixa etária ou contexto educacional. Já o livro didático passa por processos rigorosos de autoria, revisão técnica, avaliação pedagógica e curadoria editorial.

Em um cenário de abundância de informações, a curadoria humana deixa de ser um diferencial e passa a ser necessidade estrutural da educação. O material didático oferece referências seguras em meio à dispersão digital e contribui para a formação do senso crítico, competência indispensável em tempos de algoritmos e automação.

Esse contexto também amplia o papel do professor. Longe de perder relevância, o docente se torna ainda mais importante como mediador, orientador e provocador intelectual. Caberá cada vez mais ao professor contextualizar informações, estimular reflexão e ajudar o aluno a ser mais consciente em relação ao uso de IA, garantindo a convivência com os conteúdos didáticos.

A própria discussão sobre regulamentação do uso da IA nas escolas já demonstra a importância desse debate. O Conselho Nacional de Educação publicou recentemente um documento orientativo sobre a utilização da inteligência artificial no ambiente educacional, sinalizando que o desafio não está em rejeitar a tecnologia, mas em integrá-la de forma responsável e pedagogicamente consistente.

O futuro da educação não será definido pela oposição entre livro didático e inteligência artificial. Os melhores resultados tendem a surgir da combinação entre estrutura curricular sólida, materiais de qualidade, mediação docente e ferramentas tecnológicas capazes de apoiar a aprendizagem.

Em tempos de IA, o diferencial da educação não será apenas oferecer acesso à informação, mas garantir que esse acesso se transforme em conhecimento significativo. E, nesse processo, o livro didático segue como um dos principais instrumentos para organizar, validar e dar sentido à aprendizagem.

Ângelo Xavier, da Abrelivros - Divulgação

Ângelo Xavier é presidente da Abrelivros – Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais

