Entre riscos e oportunidades, uso da tecnologia por crianças e adolescentes exige proteção e preparo de famílias e escolas

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O tema "Cyberbullying, IA e Crimes Digitais" irá nortear o JC Educação, que será realizado na próxima quarta-feira (19), às 9h, na sede do SJCC

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A relação de crianças e adolescentes com a tecnologia tem levantado alertas entre educadores, famílias, poder público e sociedade civil. No ambiente escolar, as ferramentas digitais ampliam as possibilidades de aprendizagem, mas também reforçam a necessidade de desenvolver competências socioemocionais e pensamento crítico.

A forma como o ambiente digital é visto e acessado tem mudado constantemente e levantado alertas importantes. Nesta quarta-feira (12), o Instituto Alana divulgou a pesquisa Sem Filtro, que ouviu mais de 500 jovens de 13 a 18 anos. Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados acreditam que a internet deve continuar a existir, mas com mudanças, enquanto 9% consideram que a internet deveria acabar.

Os dados mostram que, embora os adolescentes reconheçam os riscos e aspectos negativos do ambiente digital, há uma compreensão de que é necessário transformar e melhorar esse espaço.

Os resultados foram analisados durante o programa Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, desta quinta-feira (13), que teve como tema “Cyberbullying, IA e Crimes Digitais”. Essa discussão também vai nortear o JC Educação, que será realizado na próxima quarta-feira (19), às 9h, no Auditório Graça Araújo, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). O evento integra a programação da Jornada Bett Nordeste, que terá sequência no Expo Center Recife a partir da tarde do dia 19 e durante o dia 20.

Para Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil, os dados precisam ser analisados com cautela, especialmente o percentual de 9% dos jovens que afirmam que gostariam que a internet não existisse, porque também reforça a necessidade de discutir como a sociedade está se preparando para lidar com as novas tecnologias.

No caso da inteligência artificial, não é mais possível ignorar ou rejeitar a ferramenta, o desafio está em compreender como lidar com ela no dia a dia, na escola, em casa e no ambiente profissional. “Tudo que vem com a evolução da tecnologia é de uma velocidade infinitamente maior do que a capacidade humana de se adaptar a essas inovações”, disse.

“Enxergo que a gente esteja em um descompasso nesse preparo humano para lidar com esse avanço tecnológico. Então, nesse sentimento, o mais fácil que tem é tirar a tecnologia porque eu não estou dando conta desse recado”, avaliou.

Ainda de acordo com Adriana, a resposta para esse cenário não está em uma “lógica técnica”, mas em uma “lógica humana”. “Nós já temos esse descompasso, a ponto de 9% desses jovens falarem: ‘Não aguento mais isso’. Veja, isso é grave. E, na minha opinião, se esse índice aumenta, a solução não está em interromper a internet, a inteligência artificial ou a inovação tecnológica. Pelo contrário: é um sinal de que precisamos investir cada vez mais em desenvolvimento humano, capacidade socioemocional, autoconhecimento, visão crítica e pensamento crítico — tanto entre os jovens quanto entre educadores e pais", explicou.

Avanços legislativos e penalidades

Recentemente, a sociedade acompanhou o avanço de marcos regulatórios fundamentais, a exemplo do ECA Digital (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 15.211/2025).

A norma engloba a proteção de menores de 18 anos em ambientes virtuais, criando mecanismos de verificação e cobrando responsabilidade direta das plataformas digitais e desenvolvedores para que a internet deixe de ser tratada como um espaço sem limites.

Somado a isso, a vigência da Lei 14.811/2024 incluiu oficialmente o bullying e o cyberbullying no Código Penal brasileiro. Com as novas regras, a intimidação sistemática virtual deixou de ser apenas um desvio de conduta para se tornar crime. As escolas, portanto, ganharam uma responsabilidade redobrada na mediação e prevenção desses conflitos.

Nessa quarta-feira, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou a suspensão preventiva de todas as transmissões ao vivo (lives) e de recursos de compartilhamento de vídeo equivalentes do Discord no Brasil. O debate nacional sobre o impacto da rede se intensificou após a morte de uma adolescente de 13 anos em Mato Grosso do Sul.

"A plataforma Discord, que a maioria dos pais, infelizmente, não conhece, que é um ringue digital onde vários crimes acontecem, teve a sua área de streaming, de transmissão ao vivo de eventos, bloqueada sob pena de multa. Isso quer dizer o quê? A legislação já começando a funcionar, não antes por conta de uma pressão social", afirmou Jaime Ribeiro, CEO da Educa.

"Mas a legislação já avançou. O que eu desejo é que o Brasil siga a Austrália, siga agora a França, siga a Espanha, outros países que estão proibindo jovens abaixo de 16 anos a terem redes sociais, porque o problema não é internet, o problema é utilização e como as plataformas utilizam da nossa audiência para nutrir o modelo de negócio deles", criticou.

Por fim, os especialistas ressaltaram que, além de responsabilizar plataformas e combater crimes digitais, é necessário fortalecer a prevenção, com a atuação conjunta do Estado, das escolas e das famílias na proteção de crianças e adolescentes.

Painel multidisciplinar: educação, segurança, tecnologia e jornalismo

O JC Educação contará com um time de convidados com diferentes perspectivas sobre a vivência digital dos jovens – unindo segurança pública, pesquisa tecnológica e gestão emocional.

A mediação do painel será feita por Mirella Araújo, titula da coluna JC Educação. "Apesar dos avanços na legislação relacionada aos crimes digitais, é fundamental discutir formas de prevenção e enfrentamento de práticas como o cyberbullying, além de aprofundar o debate sobre o uso responsável e crítico de ferramentas como a inteligência artificial (IA)", afirma Mirella.

O time de palestrantes inclui:

Carla Alexandre: PhD em Educação Tecnológica e gestora de Soluções Educacionais no CESAR/Porto Digital.



Mayara Thais de Castro: policial federal (DELECIBER/DRPJ/SR/PF/PE) e instrutora do Programa Guardiões da Infância, desenvolvido pela Diretoria de Crimes Cibernéticos da PF.



Jaime Ribeiro: escritor, especialista em inteligência artificial e CEO da Educa.

Jornada Bett Nordeste

Após o JC Educação de manhã, a programação da Jornada Bett Nordeste continua, a partir das 13h, no Recife Expo Center.

Mirella Araújo mediará o painel "Aprendizagem em ação: o que acontece quando escola e família caminham juntas?", no Auditório Educação Pública, com visitação gratuita.

O encontro reunirá Bete Rodrigues, consultora educacional da Disciplina Positiva Brasil Consultoria, e Leonardo Xavier, coordenador pedagógico bilíngue do Centro de Educação Integrada.

Na sequência, às 18h30, a colunista participa do Debate Bett, destacando os principais momentos da programação iniciada pela manhã no Auditório Graça Araújo, no SJCC, e encerrada no Recife Expo Center.

Relembre como foi a edição do JC Educação 2025