Arte entre a letra e a voz

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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No papel que se lê em silêncio, no palco em que a fala do corpo se move, no ar em que a melodia transporta e poesia – a palavra pode ser encontrada e compartilhada. De sexta, 31 de julho, até o sábado, 8 de agosto, a capital pernambucana celebra mais uma edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz, uma celebração de leituras abrangendo o teatro e a música ao encanto literário.

A programação que se espalha por nove endereços é gratuita, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. A realização é da secretaria municipal de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. O tema de 2026, “Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram”, com homenagem a Tiago West e Raimundo Carrero, in memoriam, e à Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco.

Em destaque no Teatro de Santa Isabel, Gregório Duvivier apresenta “Aos pés da letra” na sexta, 31, no encerramento do programa de abertura que se inicia às 7 da noite. No mesmo local, no sábado, 1 de agosto, Aline Bei e Clarice Freire conversam sobre “Narrativas para Habitar o Mundo” às 4 e meia da tarde. E no domingo, 2, às 7 da noite, será a vez do espetáculo “Até Cansar o Cansaço” de Juliana Linhares, pura poesia musical inspirada na obra do neurocientista e escritor Sidarta Ribeiro.

Saiba mais no Instagram @culturadorecife.



Livraria como lugar de encontro

Estão abertas as inscrições para a 34ª Convenção Nacional de Livrarias, que será nos dias 2 e 3 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O tema do evento este ano é “A livraria como lugar de encontro”, e a programação completa está disponível no site da Associação Nacional de Livrarias, onde também podem ser feitas as inscrições. Acesse www.anl.org.br. A convenção antecede a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que começa no dia 4 de setembro, no mesmo endereço.



Livro, queijo e aspirina

A propósito da importância das livrarias para o cotidiano das cidades e das pessoas, vale trazer uma passagem de Rosa Freire DÁguiar em “Sempre Paris – Crônica de uma cidade, seus escritores e artistas”, Livro do Ano 2024 no Prêmio Jabuti. A autora destaca os 14 anos de presidência de François Miterrand, entre 1981 e 1995, período em que, segundo ela, “a cultura passou definitivamente a ser artigo de primeira necessidade”. E comenta: “Não por acaso, na crise da pandemia em 2020, que confinou estritamente a população e fechou todo o comércio, foram autorizados a funcionar na França os supermercados, as farmácias... e as livrarias. O livro era um bem tão necessário como o camembert ou a aspirina”.



Ler Bem

Projeto de incentivo à leitura realizado pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), o Concurso Ler Bem, em 16 edições, estimulou o hábito da leitura para 1,2 milhão de estudantes. A semifinal da edição 2026 está em andamento desde o dia 20, e segue até 31 de julho, com 184 crianças do 4° ano do Ensino Fundamental dos municípios classificados. Os estudantes da rede pública são avaliados em domínio da leitura e capacidade de interpretação de um clássico da literatura mundial: "A Volta ao Mundo em 80 Dias", de Julio Verne. Para o presidente da ASPA, Inácio Miranda, o concurso "é um dos maiores legados sociais da ASPA. Hoje temos a participação de 183 municípios pernambucanos mais Fernando de Noronha. Isso demonstra a força e a credibilidade dessa iniciativa. A cada edição, vemos crianças descobrindo o prazer da leitura e ampliando seus sonhos”.



Mário Faustino e a tradição poética

Integrante da Academia Pernambucana de Letras (APL), Peron Rios faz a palestra “Entre solo e voz coral: Mário Faustino e a tradição poética”, nesta segunda, 27, no Recife. O acadêmico irá mostrar o diálogo da obra de Faustino – que foi poeta, tradutor e crítico literário – com outras expressões da literatura brasileira. Na sede da APL, a partir das 3 da tarde, com entrada gratuita e estacionamento no local.



Lendo Guimarães Rosa

Nova etapa do projeto Lendo Guimarães Rosa tem início nesta terça, 28, na Academia Pernambucana de Letras (APL): a leitura de “Grande Sertão: Veredas”, obra que completa 70 anos de publicada em 2026. No primeiro encontro serão feitos esclarecimentos sobre o cronograma de leitura e o funcionamento do grupo. A participação é gratuita. Na sede da APL, no Recife, a partir das 3 da tarde.

Denize Dutra estará na ABRH-PE - Divulgação



O futuro começa em mim

Denize Dutra lança no Recife “O Futuro Começa em Mim – Estratégia Pessoal para um mundo em transformação”. Será na próxima quinta, 30, durante evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco (ABRH-PE), na sede da Moura Dubeux, no bairro do Pina, a partir das 8h da manhã. Antes dos autógrafos, a autora irá conversar sobre temas como saúde mental, felicidade corporativa e a construção de organizações mais humanas, com reflexões e práticas sobre liderança humanizada, equilíbrio emocional e o futuro da gestão de pessoas.

Cida Pedrosa, Sonia Marques e José Luiz Passos - Divulgação



Encontro na livraria

Antes da sessão de autógrafos de “O círculo do Derby” no Recife, na última quarta, 22, Sonia Marques conversou sobre a obra com Cida Pedrosa e José Luiz Passos, que escreveu que a narrativa “dança entre o lirismo e a acidez, alternando meditações filosóficas com observações cortantes sobre a condição brasileira contemporânea”. O encontro aconteceu na Livraria do Jardim.



Zé Limeira

A Elo Editora promove a turnê de lançamento de “Zé Limeira” em Pernambuco e na Paraíba, no próximo final de semana. No livro infantil, Gregório Duvivier conta em versos como nasceu e cresceu o menino que se tornaria um lendário repentista paraibano. “Zé Limeira é como um Homero do cordel, uma figura mítica, central, do qual muitos poetas sabem versos de cor – e, ainda assim, não se tem certeza se ele existiu de fato”, diz Duvivier. Na sexta, 31 de julho, o autor e a ilustradora, Bruna Lubambo, conversam com Gianni Gianni na Livraria Jaqueira da Madre de Deus, no Recife Antigo, a partir das 2 da tarde. Gregório e Bruna estarão em João Pessoa no sábado, 1 de agosto, no Museu de História da Paraíba, também às 2 da tarde. E no domingo, em Campina Grande, no Museu de Arte de Ciência (MAC) ao meio-dia.



Rave de Leitura

Prática cada vez mais em moda no Brasil e no mundo, a leitura coletiva também chegou a Pernambuco. No próximo sábado, 2 de agosto, a Bienal do Livro de Pernambuco e a Lavanda Literária promovem a 1ª Rave de Leitura, no Parque da Jaqueira, no Recife. O evento é gratuito e os leitores são convidados a ler no gramado do parque. Haverá sorteio de livros para os participantes. A primeira edição da Rave de Leitura conta com a parceria de editoras como a Fissura, Aleph e Flyve. O encontro será a partir das 2 da tarde no Eco Núcleo do Parque da Jaqueira.

