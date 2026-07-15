Concurso Ler Bem 2026 reúne representantes dos 184 municípios de Pernambuco e de Fernando de Noronha na fase semifinal
A iniciativa estimula o desenvolvimento da fluência leitora, da interpretação de textos, da comunicação oral e da autoconfiança dos estudantes
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Criado para incentivar a leitura entre estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da rede municipal, o Concurso Ler Bem chega à fase semifinal da edição 2026.
Entre os dias 20 e 31 de julho, sempre às 13h45, os representantes dos municípios pernambucanos participarão de apresentações virtuais, transmitidas ao vivo pelo YouTube, em busca de uma vaga na final estadual.
A iniciativa estimula o desenvolvimento da fluência leitora, da interpretação de textos, da comunicação oral e da autoconfiança. Nesta edição, o projeto mobilizou cerca de 185 mil estudantes de 5.100 escolas municipais, com a participação dos 184 municípios pernambucanos e do Arquipélago de Fernando de Noronha.
Após as etapas realizadas em cada cidade, um representante de cada município conquistou vaga na semifinal estadual.
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Apresentações
Os semifinalistas foram distribuídos em dez grupos. As apresentações dos grupos de 1 a 5 ocorrerão entre os dias 20 e 24 de julho, enquanto os grupos de 6 a 10 se apresentarão de 27 a 31 de julho. As leituras serão avaliadas por uma comissão julgadora, que observará critérios como fluência, entonação vocal, espontaneidade e respeito à pontuação do texto.
Para esta fase, a obra escolhida foi "A Volta ao Mundo em 80 Dias", clássico da literatura escrito por Júlio Verne. A proposta é desafiar os participantes a demonstrarem domínio da leitura e capacidade de interpretação.
Os melhores colocados avançam para a final estadual, que será realizada em 17 de setembro, no Recife. Segundo os organizadores do evento, todos os representantes municipais já receberam um tablet e acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore. Os vencedores da competição serão premiados com um notebook e um fim de semana em um resort no litoral pernambucano.
Ao longo de 15 edições, o Concurso Ler Bem já impactou mais de 1,2 milhão de estudantes pernambucanos, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo à leitura no estado.