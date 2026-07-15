Concurso Ler Bem 2026 reúne representantes dos 184 municípios de Pernambuco e de Fernando de Noronha na fase semifinal

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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A iniciativa estimula o desenvolvimento da fluência leitora, da interpretação de textos, da comunicação oral e da autoconfiança dos estudantes

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Criado para incentivar a leitura entre estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da rede municipal, o Concurso Ler Bem chega à fase semifinal da edição 2026.

Entre os dias 20 e 31 de julho, sempre às 13h45, os representantes dos municípios pernambucanos participarão de apresentações virtuais, transmitidas ao vivo pelo YouTube, em busca de uma vaga na final estadual.

A iniciativa estimula o desenvolvimento da fluência leitora, da interpretação de textos, da comunicação oral e da autoconfiança. Nesta edição, o projeto mobilizou cerca de 185 mil estudantes de 5.100 escolas municipais, com a participação dos 184 municípios pernambucanos e do Arquipélago de Fernando de Noronha.

Após as etapas realizadas em cada cidade, um representante de cada município conquistou vaga na semifinal estadual.

Apresentações

Os semifinalistas foram distribuídos em dez grupos. As apresentações dos grupos de 1 a 5 ocorrerão entre os dias 20 e 24 de julho, enquanto os grupos de 6 a 10 se apresentarão de 27 a 31 de julho. As leituras serão avaliadas por uma comissão julgadora, que observará critérios como fluência, entonação vocal, espontaneidade e respeito à pontuação do texto.

Para esta fase, a obra escolhida foi "A Volta ao Mundo em 80 Dias", clássico da literatura escrito por Júlio Verne. A proposta é desafiar os participantes a demonstrarem domínio da leitura e capacidade de interpretação.

Os melhores colocados avançam para a final estadual, que será realizada em 17 de setembro, no Recife. Segundo os organizadores do evento, todos os representantes municipais já receberam um tablet e acesso gratuito por um ano à plataforma de leitura Árvore. Os vencedores da competição serão premiados com um notebook e um fim de semana em um resort no litoral pernambucano.

Ao longo de 15 edições, o Concurso Ler Bem já impactou mais de 1,2 milhão de estudantes pernambucanos, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo à leitura no estado.