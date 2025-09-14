A alegria na música de tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

O menino albino de Alagoas fez do mundo um parque de sons.

Brincava no palco movendo notas no ar, o mágico da música.

Musicados objetos ganharam vida em suas mãos.

Multidões sorriam, gratas pelo inusitado.

Por onde ia, aparecia, desaparecia, tocava e encantava.

Dizem que se foi. Teria partido para outra dimensão, em busca de novos arranjos e improvisos.

Mas hermetismos pascoais não somem – como canta Caetano.

Todo silêncio é apenas uma pausa, entre uma melodia e outra.

Afinal, ele ensinou e mostrou: tudo é música!

Que a alegria continue soprando no mundo poético deixado por Hermeto Pascoal.



O impacto da IA

O educador Luiz Cláudio Costa lança “O impacto da Inteligência Artificial na humanidade”, nesta segunda, 15, em Brasília. Publicado pela Editora Appris, o livro reúne ensaio e ficção para “mostrar como a tecnologia pode ampliar horizontes e, ao mesmo tempo, trazer dilemas éticos e aprofundar desigualdades”. Segundo o autor, “a tecnologia pode ser ponte ou abismo. Se for usada sem cuidado, a IA reforça preconceitos, concentra poder e exclui os mais vulneráveis”. A noite de autógrafos começa às 7 da noite na Livraria da Travessa.

Cidinha da Silva estará no Sempre Um Papo - Daisy Serena

Cidinha da Silva em BH

O Festival Sempre Um Papo recebe Cidinha da Silva em Belo Horizonte nesta terça, 16. Dois livros de sua autoria serão lançados na ocasião: “Só bato em cachorro grande, do meu tamanho ou maior: 81 lições do Método Sueli Carneiro”, publicado pela Rosa dos Tempos; e “Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo”, pela Autêntica. Antes dos autógrafos, a escritora bate papo com Afonso Borges no Teatro José Aparecido de Oliveira, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, a partir das 7 e meia da noite.



Sempre Um Papo

Criado por Afonso Borges em 1986, o projeto de quase quatro décadas e mais de 8 mil eventos já passou por 40 cidades brasileiras. Atualmente o Sempre Um Papo leva personalidades da literatura e da cena cultural do país, regularmente, para São Paulo, Brasília e Paracatu (MG), além de Belo Horizonte. As conversas podem ser conferidas no canal do YouTube do projeto. O patrocínio é da Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio do Itaú.



Encontro de autoras

O Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro (CBL), promove o encontro de Conceição Evaristo com Bel Santos Mayer, na terça, 16, no Rio de Janeiro, em debate sobre “Literatura e memória viva”. O evento contará com a mediação de Henrique Rodrigues, e faz parte do calendário oficial do Rio Capital Mundial do Livro, título concedido pela UNESCO à cidade. A conversa será no Salão Guarani do Teatro Carlos Gomes, a partir das 5 da tarde. A curadoria do Prêmio Jabuti e dos encontros no Rio de Janeiro é de Hubert Alquéres.

Edilson Martins estará na Travessa de Botafogo - Divulgação



Nossos índios, nossos mortos

Em edição especial de 50 anos pela Letra Capital, volta às livrarias a obra de Edílson Martins que reúne reportagens, entrevistas e artigos denunciando a violência contra os povos indígenas e a devastação da Amazônia. “Nossos índios, nossos mortos” teve 350 mil exemplares vendidos na primeira edição. Além dos textos originais de apresentação de Antônio Callado e Apoena Meirelles, o livro vem com novo prefácio, e uma crônica sobre Marina Silva. O relançamento será na quarta, 17, a partir das 18h, na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro.



Por si marcha

A editora Dialogar lança o livro de Pinduca Pasqual na sexta, 19, em Porto Alegre. “Por si marcha” traz um relato de viagem de mil quilômetros de bicicleta no litoral do Rio Grande do Sul e do Uruguai. O projeto gráfico e a capa são de Cintia Belloc. O evento de lançamento será na Pinacoteca da capital gaúcha, com a participação musical do grupo Arte em Jazz, em paralelo com a vernissage “Contemplação”, do artista plástico Miguel Canabarro, a partir das 7 da noite.



O gato que lê

A livraria Janela do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, recebe o lançamento de Alex Andrade, em publicação da Mireveja, no sábado, 20. Com a participação de Mag Pastori e Pedro Nêgo em apresentação musical e contação de histórias, antes dos autógrafos. A celebração da literatura com alegria terá início às 11h da manhã.

Bel Ito publica pela Amarelinha - Divulgação



O resgate de Flora

Escritora aos 13 anos, Bel Ito lança “Mundo mágico: O resgate de Flora” pela Amarelinha, no sábado, 20, em São Paulo. A obra tem ilustrações de Erika Mitie e projeto gráfico de Andressa Lima. “Desde pequena, sempre amei fadas, unicórnios e todos os tipos de seres mágicos. Quis criar um lugar onde todos possam acreditar que são dignos de grandes conquistas e realizações”, diz a autora. Com distribuição de brindes e sessão de autógrafos, o lançamento será a partir das 10h da manhã na Livraria Bibla.

Vanessa Valentim propõe exercício criativo - Divulgação Astrolabio



Meditação e escrita

Tem aulão online com Vanessa Valentim pelo Astrolabio, no sábado, 20, a partir das 10h da manhã, sobre “Meditação e escrita: Um exercício criativo para habitar as palavras”. A proposta é oferecer técnicas contemplativas e exercícios sensoriais para estimular o “silêncio interno como ponte para a criação literária”. Saiba mais no site www.oastrolabio.com.br.