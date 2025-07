A Cepe em prêmios nacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico, em sua segunda edição, serão divulgados nesta terça, 22. Entre os semifinalistas na categoria Comunicação e Informação, um livro da editora Cepe – editora pública mantida pelo governo do Estado de Pernambuco – está na disputa: “Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro”, do jornalista Valmir Costa. A obra tem quase 700 páginas e retrata a sexualidade brasileira tratada na imprensa entre 1808 e 2022.

Outro livro da editora se classificou na semifinal do Prêmio Rubens Lucchetti (narrativa longa) da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror (Aberst). Trata-se de “O condomínio”, de Frederico Toscano, que já foi menção honrosa no Prêmio Vânia Souto Carvalho da Academia Pernambucana de Letras. Os finalistas da Aberst serão conhecidos em 2 de setembro.



O modernismo no Brasil

A Academia Pernambucana de Letras (APL) dá sequência aos eventos de difusão do saber literário para o público leitor, recebendo nesta segunda, 21, a acadêmica Flávia Suassuna, para palestra sobre o Modernismo no Brasil, com referências a escritores do século XX. A partir das 3 da tarde, na sede da entidade, no Recife.

A nigeriana Oyèrónké Oyewùmí - Gaelle Aminata Colin



Estudos africanos de gênero

Com participação de Ana Maria Gonçalves, recém-eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL), será na terça, 22, o lançamento da primeira tradução em português da obra organizada pela socióloga nigeriana Oyèrónké Oyewùmí. “Estudos africanos de gênero” resulta de ação da plataforma Ancestralidades (www.ancestralidades.org.br), com publicação da WMF Martins Fontes. Também participam do lançamento a filósofa Sueli Carneiro e o músico Tiganá Santana, com a mediação de Bianca Santana. Transmissão ao vivo pelo Youtube do Itaú Cultural a partir das 7 da noite.



De onde eles vêm

Jeferson Tenório lança “De onde eles vêm”, publicado pela Companhia das Letras, na quarta, 23, no Sesc Jundiaí. O novo romance do autor de “O avesso da pele” traz como tema “uma história sobre preconceito e luta, exclusão e sonho” com base na lei de cotas raciais. A mediação da conversa, antes dos autógrafos, será de Maria Carolina Casati, do @encruzilinhas.



Prêmio da Biblioteca Nacional

A partir da quarta, 23, estarão abertas as inscrições para o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura. Podem participar livros em primeira edição, publicados no período definido no edital, em doze categorias. Publicações independentes com ISBN e depósito legal também estão aptas a serem inscritas. Mais informações no Instagram @bibliotecanacional.br.

O escritor Maurício Mendes - Divulgação



Médico nuclear e escritor

O médico nuclear cearense Maurício Mendes lança seu primeiro livro na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em 2 de agosto. “O homem não foi feito para ser feliz” conta a história de formação de um médico, o personagem Germano. A publicação é da Mondru. O lançamento na Flip ocorrerá no estande da editora, às 5 da tarde.

Bruno Kono e Andréia Mello - Luis Nova/FUNBIO



Agenda climática

Na quarta, 16, foi lançada em Brasília publicação que destaca as ações dos povos indígenas e quilombolas em defesa do Cerrado e da Amazônia: “Comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas: impactos e soluções na agenda climática”. Bruno Kono, presidente do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e Andréia Mello, coordenadora do Diálogos Pelo Clima, Programa COPAÍBAS do Fundo Brasileiro para Biodiversidade, participaram do evento de lançamento. Este é o terceiro livro da iniciativa Diálogos pelo Clima, em edição bilingue, português e inglês.



Casa Record na Flip

Espaço consolidado no Festival Literário Internacional de Paraty (Flip) em mais uma edição do evento, a Casa Record terá a participação de 30 autores em bate-papos, da quinta, 31 de julho, até o domingo, 3 de agosto. Além dos debates, haverá oficina com Marcelino Freire, destinada a autores sem livros publicados, e transmissão ao vivo do Clube de Leitura Prioli & Karnal. Os debates serão gravados e postados, depois do evento, no Youtube da Record.



Consulta para o PNLL

Em iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, desde o último dia 7 foi aberta a consulta pública para o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 2025-2035. O documento que sintetiza “objetivos e metas para as políticas culturais e educacionais de livro, leitura, literatura, escrita e bibliotecas para os próximos dez anos” está disponível para contribuições até o próximo dia 8 de agosto, diretamente no texto apresentado, pelo link https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-ao-plano-nacional-de-livro-e-leitura-2025-2035.



Oficinas de escrita

Evelyn Blaut oferece duas oficinas online de escrita, a partir de agosto, pelo Astrolabio: uma de formação em escrita, de 6 de agosto a 17 de dezembro, em dois horários disponíveis nas quartas-feiras, e a outra, de escrita terapêutica, de 12 de agosto a 25 de novembro, às terças de manhã. Confira a programação completa em www.astrolabio.substack.com.



FLIG em Guaratinguetá

Estão abertas as inscrições para o credenciamento de livrarias, sebos, distribuidoras, editoras e empresas do setor para o processo seletivo de expositores na 6ª Festa Literária de Guaratinguetá – FLIG – no estado de São Paulo. O evento será de 22 a 24 de agosto. Os interessados podem se inscrever até 28 de julho. Outras informações no Instagram @culturaguaratingueta.



Sociologia da imagem

A editora Elefante iniciou a pré-venda do livro da boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, com tradução de Caroline Cotta de Mello Freitas. “Sociologia da imagem” busca elucidar “os nexos entre a história do passado e os dilemas do presente, com os pés fincados na história oral, na análise e na produção de imagens”, de acordo com a divulgação da editora. Saiba mais em www.editoraelefante.com.br.