Profissionais de eventos são homenageados em sessão solene na Alepe
A iniciativa começou no ano passado, quando foram homenageados setenta profissionais em evento semelhante
Por iniciativa do deputado Joel da Harpa, mais de noventa profissionais da área de eventos foram homenageados em uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em celebração ao Dia Estadual dos Profissionais de Eventos, data criada pelo próprio parlamentar e instituída oficialmente no dia 17 de junho.
Durante a cerimônia, nomes de destaque do setor em Pernambuco receberam o Diploma de Menção Honrosa em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a área. Entre os homenageados estavam Paulo Barbalho, da PB Produções; Eduardo Vaz, diretor do CNCP e cerimonialista do TRF; Roberta Ribeiro, chefe do Cerimonial da Prefeitura do Recife; e Giovani Santoro, chefe de Comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, além de muitos outros profissionais de grande relevância, como o decorados Romildo Alves.
“É uma data simbólica, de grande significado histórico e cultural para todos que atuam nos bastidores e também no coração de tantas experiências marcantes vividas pela sociedade pernambucana”, afirmou o deputado. “Essa categoria transforma sonhos em realidade, faz do planejamento uma arte, e da organização, um espetáculo à parte.”
Confira a lista completa com todos os profissionais homenageados:
1.ADEMAR DAMIÃO FILHO - FOTÓGRAFO
2.ADEMIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - MÚSICO
3. ADRIANA GOMES DA SILVA – CONFEITEIRA
4.ADRIANE CHIMENY - ANALISTA DE EVENTOS FIEPE
5.. ADRIANO ANTUNES - PRODUTOR DE EVENTOS
6.ALBERES DIAS - PRODUTOR DE EVENTOS
7.ALEXANDRE BORGES - PRODUTOR E MESTRE DE CERIMÔNIAS -
8.ALLAN MONTARROYOS – PIANISTA, CANTOR E COMPOSITOR –
9.ALMIR AVLYS - CANTOR
10.ALMIR DE OLIVEIRA SOARES - MESTRE DE CERIMÔNIA
11.ANDERSON CURSINO - FOTÓGRAFO
12.ANDERSON GENUÍNO DA SILVA - VÍDEOMAKE
13. ANDERSON MELO – CERIMONIALISTA E ASSESSOR
14.ARDONNY ANDERSON - CIRURGIÃO VISAGISTA ESTETA
15.BRUNO FELIPE - DJ
16. CARLOS CAVALCANTI - DECORAÇÃO DE EVENTOS E DESIGN DE INTERIORES
17.CARLOS EDUARDO SIQUEIRA - BUFFET
18. CAROL RIBEIRO – MESTRE DE CERIMÔNIAS
19.CHEF LUIZA MARIZ - CHEF
20.CLAUDIO GOMES - JORNALISTA E SOCIAL MEDIA
21.CLEIDE SANTOS - PROMOTER DE EVENTOS
22.CRISTIANA PEDROSA - CASTELLOS RECEPÇÕES E EVENTOS
23. CRISTIANE OLÍMPIO – CERIMONIALISTA E ASSESSORA
24. CRISTINA NUNES DAMASCENO – CONFEITEIRA, CONFRARIA DOS DOCES
25.DAYSE MAGALHÃES DE CARVALHO - CERIMONIALISTA, MESTRE DE CERIMÔNIAS
26.DYEGO MARQUES RIBEIRO DA SILVA - DECORADOR
27.EDILANGE PEREIRA - PRODUTORA DE EVENTOS
28. EDUARDO VAZ - MESTRE DE CERIMÔNIAS
29.ELAINE CRISTINA DA SILVA - PRODUTORA DE EVENTOS (MÍDIA EVENTUS
30.ELIZABETH CRISTINA CHAVES
31. ELIZAMA ARAÚJO – PRODUTORA DE EVENTOS
32.ELY JOSÉ BATATA - EMPREENDEDOR DE COMUNICAÇÃO
33.ELVYS LOPES DA SILVA – REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO
34.FERNANDA FIDELIS - PRODUTORA DE EVENTOS
35.FÁBIO LEOPOLDINO XAVIER - FOTÓGRAFO (ATITUDE EVENTOS)
36.GEYSON FERNANDES - FILMMAKER
37.GLAUCIA MARTINS - ASSESSORIA E CERIMONIAL
38.GIVYSSON RODRIGUES - MARKETING E EVENTOS DO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS
39. GIZELLE DIAS – CANTORA, VIOLINISTA E COMPOSITORA
40.GUILHERME COUTO - PRODUTOR DE EVENTOS
41.GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA - VIOLINISTA
42.GEYSON FERNANDES - FILMMAKER
43.HÉLIO SANTOS - SANTTUS CERIMONIAL
44.HUGO MARANHÃO - FOTÓGRAFO
45.ISAAC RAMOS – PRODUTOR MUSICAL E EVENTOS
46.ITALO XAVIER - KEY AUDIOVISUAL
47.JANDIRA SILVA - DECORADORA E PROPRIETÁRIA DA ENCANTTU’S RECEPÇÕES
48. JEOVAN DE LIMA BARBOSA JÚNIOR - FOTÓGRAFO
49. JOÃO PEREIRA DE SÁ – CINEGRAFISTA
50. JOÃO HENRIQUE AGUIAR SILVA – PRODUTOR DE EVENTOS
51.JONAS NETO - CERIMONIALISTA
52.JOSÉ DOMINGOS RAMOS - FOTÓGRAFO SOCIAL
53.JOSÉ FERNANDES SILVA - COMANDANTE DO SAX -
54. JOSÉ RAMIRO SALGUEIRO - MAXPAPER PERSONALIZADOS
55.JOSÉ VALDERE SILVESTRE - RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIALISTA
56.JOSILENE ALVES DE SOUZA - CERIMONIALISTA
57.JÚNIOR XANFER - MÚSICO
58.KAYO SOUZA - EMPRESÁRIO E PALESTRANTE
59.KLEBER BRANDÃO - BALLROOM FESTAS E EVENTOS
60.LEO LIMA – MESTRE DE CERIMONIAS
61. LIDIANE SARA – ASSESSORA E CERIMONIALISTA
62.LUCAS GOMES SILVA - REPRESENTANTE - CONTE CONOSCO ASSESSORIA E CERIMONIAL
63.LUIZ GUSTAVO TORRES PEREIRA DE SOUSA - MESTRE DE CERIMÔNIAS
64.LÚCIO AZEVEDO - ORQUESTRA UNIVERSAL
65. LUZENARIO JUNIOR – ÃNGULO FILMES
66. MÁRCIA ANDRÉA TAVARES MUTRAN - RECEPCIONISTA
67.MARIANA BARBOSA LIMA SOARES - CERIMONIAL
68.MARIA SALETE DIAS DA SILVA CABRAL - CERIMONIALISTA
69.MAX LIMA - DJ
70.MIQUEIAS CARVALHO - FOTÓGRAFO
71.MICHELE ALVES - MICHELEALVESCAKECOFFEE
72.MÔNICA MEDEIROS - TIA MÔNICA SUSPIROS
73. NÁDIA DIAS – ASSESSORA DE EVENTOS
74. NERIS RODRIGUES – TROMBONISTA
75.OSMAR LIMA - FOTÓGRAFO
76.PAULO BARBALHO JUNIOR – PB PRODUÇOES E EVENTOS.
77.PEDRO AUGUSTO MONTEIRO DA CRUZ FILHO
78.PEDRO FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - CHEFE DO CERIMONIAL
79. PEDRO MATTANA – ACORDEONISTA
80. REBECA BARBOSA DOS SANTOS DIAS –CERIMONIALISTA E MESTRE DE CERIMONIAS
81. REJANE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CERIMONIAL
82. RENATA ANDREZA DE ALBUQUERQUE (SÓ CONVITE) – ASSESSORA E CERIMONIALISTA DE EVENTOS
83.RICARDO MACHADO XAVIER LINS - CANTOR E PROFESSOR - RECIFE
84.RINALDO AMARO DA SILVA – MESTRE DE CERIMONIAS – DIRETOR DE EVENTOS.
85. ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (DJ BETTOS)
86.RODRIGO CÉSAR - FOTÓGRAFO
87.ROGÉRIO MENDES - CERIMONIALISTA
88.ROMILDO ALVES – DECORADOR
89.RONALD SABINO MAIA – ORQUESTRA ACORDES MUSIC
90.SABRINA BEATRIZ OLIVEIRA - EXECUTIVA DE EVENTOS
91. SAMARA SIQUEIRA – ASSESSORA E CERIMONIALISTA
92.SANDRINHA LIMA - CERIMONIALISTA
93. SARAH COSTA - CERIMONIALISTA
94.SEABRA NETO - DIRETOR MINISTERIAL DO MPPE
95. SHIRLEY ALVES DE SOUZA MACÁRIO
96. SOARES JUNIOR - FOTÓGRAFO
97 . ULISSES LIRA DE CARVALHO – FOTÓGRAFO
98. VINICIUS OLIVEIRA - MESTRE DE CERIMÔNIAS
99.WALKIRIA TORQUATO VASCONCELOS - CERIMONIALISTA