Profissionais de eventos são homenageados em sessão solene na Alepe

Por iniciativa do deputado Joel da Harpa, mais de noventa profissionais da área de eventos foram homenageados em uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em celebração ao Dia Estadual dos Profissionais de Eventos, data criada pelo próprio parlamentar e instituída oficialmente no dia 17 de junho.

Durante a cerimônia, nomes de destaque do setor em Pernambuco receberam o Diploma de Menção Honrosa em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a área. Entre os homenageados estavam Paulo Barbalho, da PB Produções; Eduardo Vaz, diretor do CNCP e cerimonialista do TRF; Roberta Ribeiro, chefe do Cerimonial da Prefeitura do Recife; e Giovani Santoro, chefe de Comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, além de muitos outros profissionais de grande relevância, como o decorados Romildo Alves.

“É uma data simbólica, de grande significado histórico e cultural para todos que atuam nos bastidores e também no coração de tantas experiências marcantes vividas pela sociedade pernambucana”, afirmou o deputado. “Essa categoria transforma sonhos em realidade, faz do planejamento uma arte, e da organização, um espetáculo à parte.”

Confira a lista completa com todos os profissionais homenageados:



1.ADEMAR DAMIÃO FILHO - FOTÓGRAFO

2.ADEMIR LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - MÚSICO

3. ADRIANA GOMES DA SILVA – CONFEITEIRA

4.ADRIANE CHIMENY - ANALISTA DE EVENTOS FIEPE

5.. ADRIANO ANTUNES - PRODUTOR DE EVENTOS

6.ALBERES DIAS - PRODUTOR DE EVENTOS

7.ALEXANDRE BORGES - PRODUTOR E MESTRE DE CERIMÔNIAS -

8.ALLAN MONTARROYOS – PIANISTA, CANTOR E COMPOSITOR –

9.ALMIR AVLYS - CANTOR

10.ALMIR DE OLIVEIRA SOARES - MESTRE DE CERIMÔNIA

11.ANDERSON CURSINO - FOTÓGRAFO

12.ANDERSON GENUÍNO DA SILVA - VÍDEOMAKE

13. ANDERSON MELO – CERIMONIALISTA E ASSESSOR

14.ARDONNY ANDERSON - CIRURGIÃO VISAGISTA ESTETA

15.BRUNO FELIPE - DJ

16. CARLOS CAVALCANTI - DECORAÇÃO DE EVENTOS E DESIGN DE INTERIORES

17.CARLOS EDUARDO SIQUEIRA - BUFFET

18. CAROL RIBEIRO – MESTRE DE CERIMÔNIAS

19.CHEF LUIZA MARIZ - CHEF

20.CLAUDIO GOMES - JORNALISTA E SOCIAL MEDIA

21.CLEIDE SANTOS - PROMOTER DE EVENTOS

22.CRISTIANA PEDROSA - CASTELLOS RECEPÇÕES E EVENTOS

23. CRISTIANE OLÍMPIO – CERIMONIALISTA E ASSESSORA

24. CRISTINA NUNES DAMASCENO – CONFEITEIRA, CONFRARIA DOS DOCES

25.DAYSE MAGALHÃES DE CARVALHO - CERIMONIALISTA, MESTRE DE CERIMÔNIAS

26.DYEGO MARQUES RIBEIRO DA SILVA - DECORADOR

27.EDILANGE PEREIRA - PRODUTORA DE EVENTOS

28. EDUARDO VAZ - MESTRE DE CERIMÔNIAS

29.ELAINE CRISTINA DA SILVA - PRODUTORA DE EVENTOS (MÍDIA EVENTUS

30.ELIZABETH CRISTINA CHAVES

31. ELIZAMA ARAÚJO – PRODUTORA DE EVENTOS

32.ELY JOSÉ BATATA - EMPREENDEDOR DE COMUNICAÇÃO

33.ELVYS LOPES DA SILVA – REPÓRTER CINEMATOGRÁFICO

34.FERNANDA FIDELIS - PRODUTORA DE EVENTOS

35.FÁBIO LEOPOLDINO XAVIER - FOTÓGRAFO (ATITUDE EVENTOS)

36.GEYSON FERNANDES - FILMMAKER

37.GLAUCIA MARTINS - ASSESSORIA E CERIMONIAL

38.GIVYSSON RODRIGUES - MARKETING E EVENTOS DO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS

39. GIZELLE DIAS – CANTORA, VIOLINISTA E COMPOSITORA

40.GUILHERME COUTO - PRODUTOR DE EVENTOS

41.GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA - VIOLINISTA

42.GEYSON FERNANDES - FILMMAKER

43.HÉLIO SANTOS - SANTTUS CERIMONIAL

44.HUGO MARANHÃO - FOTÓGRAFO

45.ISAAC RAMOS – PRODUTOR MUSICAL E EVENTOS

46.ITALO XAVIER - KEY AUDIOVISUAL

47.JANDIRA SILVA - DECORADORA E PROPRIETÁRIA DA ENCANTTU’S RECEPÇÕES

48. JEOVAN DE LIMA BARBOSA JÚNIOR - FOTÓGRAFO

49. JOÃO PEREIRA DE SÁ – CINEGRAFISTA

50. JOÃO HENRIQUE AGUIAR SILVA – PRODUTOR DE EVENTOS

51.JONAS NETO - CERIMONIALISTA

52.JOSÉ DOMINGOS RAMOS - FOTÓGRAFO SOCIAL

53.JOSÉ FERNANDES SILVA - COMANDANTE DO SAX -

54. JOSÉ RAMIRO SALGUEIRO - MAXPAPER PERSONALIZADOS

55.JOSÉ VALDERE SILVESTRE - RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIALISTA

56.JOSILENE ALVES DE SOUZA - CERIMONIALISTA

57.JÚNIOR XANFER - MÚSICO

58.KAYO SOUZA - EMPRESÁRIO E PALESTRANTE

59.KLEBER BRANDÃO - BALLROOM FESTAS E EVENTOS

60.LEO LIMA – MESTRE DE CERIMONIAS

61. LIDIANE SARA – ASSESSORA E CERIMONIALISTA

62.LUCAS GOMES SILVA - REPRESENTANTE - CONTE CONOSCO ASSESSORIA E CERIMONIAL

63.LUIZ GUSTAVO TORRES PEREIRA DE SOUSA - MESTRE DE CERIMÔNIAS

64.LÚCIO AZEVEDO - ORQUESTRA UNIVERSAL

65. LUZENARIO JUNIOR – ÃNGULO FILMES

66. MÁRCIA ANDRÉA TAVARES MUTRAN - RECEPCIONISTA

67.MARIANA BARBOSA LIMA SOARES - CERIMONIAL

68.MARIA SALETE DIAS DA SILVA CABRAL - CERIMONIALISTA

69.MAX LIMA - DJ

70.MIQUEIAS CARVALHO - FOTÓGRAFO

71.MICHELE ALVES - MICHELEALVESCAKECOFFEE

72.MÔNICA MEDEIROS - TIA MÔNICA SUSPIROS

73. NÁDIA DIAS – ASSESSORA DE EVENTOS

74. NERIS RODRIGUES – TROMBONISTA

75.OSMAR LIMA - FOTÓGRAFO

76.PAULO BARBALHO JUNIOR – PB PRODUÇOES E EVENTOS.

77.PEDRO AUGUSTO MONTEIRO DA CRUZ FILHO

78.PEDRO FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - CHEFE DO CERIMONIAL

79. PEDRO MATTANA – ACORDEONISTA

80. REBECA BARBOSA DOS SANTOS DIAS –CERIMONIALISTA E MESTRE DE CERIMONIAS

81. REJANE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CERIMONIAL

82. RENATA ANDREZA DE ALBUQUERQUE (SÓ CONVITE) – ASSESSORA E CERIMONIALISTA DE EVENTOS

83.RICARDO MACHADO XAVIER LINS - CANTOR E PROFESSOR - RECIFE

84.RINALDO AMARO DA SILVA – MESTRE DE CERIMONIAS – DIRETOR DE EVENTOS.

85. ROBERTO OLIVEIRA MARTINS (DJ BETTOS)

86.RODRIGO CÉSAR - FOTÓGRAFO

87.ROGÉRIO MENDES - CERIMONIALISTA

88.ROMILDO ALVES – DECORADOR

89.RONALD SABINO MAIA – ORQUESTRA ACORDES MUSIC

90.SABRINA BEATRIZ OLIVEIRA - EXECUTIVA DE EVENTOS

91. SAMARA SIQUEIRA – ASSESSORA E CERIMONIALISTA

92.SANDRINHA LIMA - CERIMONIALISTA

93. SARAH COSTA - CERIMONIALISTA

94.SEABRA NETO - DIRETOR MINISTERIAL DO MPPE

95. SHIRLEY ALVES DE SOUZA MACÁRIO

96. SOARES JUNIOR - FOTÓGRAFO

97 . ULISSES LIRA DE CARVALHO – FOTÓGRAFO

98. VINICIUS OLIVEIRA - MESTRE DE CERIMÔNIAS

99.WALKIRIA TORQUATO VASCONCELOS - CERIMONIALISTA