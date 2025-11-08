fechar
JC Negócios | Notícia

Benefícios sociais no governo Lula não reduziram endividamento

Perfil de 2024 não é igual ao de 2015, quando o maior percentual foi com crédito habitacional.Atualmente liderado pelo cartão de credito.

Por Fernando Castilho Publicado em 08/11/2025 às 12:00
Endividamento das familias no Brasil em 2025
Endividamento das familias no Brasil em 2025 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Em outubro de 2025, a inadimplência atingiu 30,5% das famílias brasileiras, o maior patamar da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada em 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O percentual de famílias que não têm condições de quitar suas dívidas atrasadas também subiu, atingindo 13,2% — o maior índice desde dezembro de 2024.O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer chegou a 79,5%.

É uma situação perturbadora porque, no ano passado, o percentual de brasileiros que receberam recursos de programas sociais do governo cresceu, alcançando patamar que fica abaixo apenas do registrado durante a pandemia.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a proporção da população com rendimento de programas sociais do governo subiu de 8,6% em 2023 para 9,2% no ano passado.

Transferência de renda e endividamento

A participação dos programas sociais no rendimento domiciliar per capita variou de 3,7% para 3,8% entre 2023 e 2024. Só ficou abaixo do ápice da série (5,9%), atingido em 2020, durante a pandemia.

Uma transferência impactante de renda 

Foi uma transferência impactante. Em 2024, a massa de rendimento mensal domiciliar per capita, que é a soma de todos os rendimentos da população, atingiu o maior valor desde 2012: R$ 438,3 bilhões.

E um aumento de 5,4% frente ao ano anterior. Na comparação com 2019, o ano anterior à pandemia de Covid-19, houve uma alta de 15,0%.

Mas isso não melhorou a situação geral das famílias. Em 2024, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa) continuou avançando, até alcançar os quase 80% em outubro, o maior percentual desde outubro de 2022.

Há dez anos a mesma CNC se assustou quando em 2015, o percentual de famílias endividadas chegou a 61,1%.

Por outro lado, o atual percentual de transferência de renda do Governo só perde para o período de 2020 (13%) e 2021 (9,5%), marcado pelo auxílio emergencial de R$600,00 pago na pandemia. A série histórica começou em 2012.

Continua na próxima página

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Leia também

Endividamento das famílias recifenses recua levemente, mas ainda tem cartão de crédito como vilão
ENDIVIDAMENTO

Endividamento das famílias recifenses recua levemente, mas ainda tem cartão de crédito como vilão
Brasil chega ao maior percentual de famílias que não têm condições de pagar suas dívidas
ENDIVIDAMENTO

Brasil chega ao maior percentual de famílias que não têm condições de pagar suas dívidas

Compartilhe

Tags