Benefícios sociais no governo Lula não reduziram endividamento
Perfil de 2024 não é igual ao de 2015, quando o maior percentual foi com crédito habitacional.Atualmente liderado pelo cartão de credito.
Em outubro de 2025, a inadimplência atingiu 30,5% das famílias brasileiras, o maior patamar da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), iniciada em 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O percentual de famílias que não têm condições de quitar suas dívidas atrasadas também subiu, atingindo 13,2% — o maior índice desde dezembro de 2024.O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer chegou a 79,5%.
É uma situação perturbadora porque, no ano passado, o percentual de brasileiros que receberam recursos de programas sociais do governo cresceu, alcançando patamar que fica abaixo apenas do registrado durante a pandemia.
De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a proporção da população com rendimento de programas sociais do governo subiu de 8,6% em 2023 para 9,2% no ano passado.
Transferência de renda e endividamento
A participação dos programas sociais no rendimento domiciliar per capita variou de 3,7% para 3,8% entre 2023 e 2024. Só ficou abaixo do ápice da série (5,9%), atingido em 2020, durante a pandemia.
Uma transferência impactante de renda
Foi uma transferência impactante. Em 2024, a massa de rendimento mensal domiciliar per capita, que é a soma de todos os rendimentos da população, atingiu o maior valor desde 2012: R$ 438,3 bilhões.
E um aumento de 5,4% frente ao ano anterior. Na comparação com 2019, o ano anterior à pandemia de Covid-19, houve uma alta de 15,0%.
Mas isso não melhorou a situação geral das famílias. Em 2024, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa) continuou avançando, até alcançar os quase 80% em outubro, o maior percentual desde outubro de 2022.
Há dez anos a mesma CNC se assustou quando em 2015, o percentual de famílias endividadas chegou a 61,1%.
Por outro lado, o atual percentual de transferência de renda do Governo só perde para o período de 2020 (13%) e 2021 (9,5%), marcado pelo auxílio emergencial de R$600,00 pago na pandemia. A série histórica começou em 2012.
