Quando a incompetência motivada cria problemas para o governo mesmo que a Oposição não se aproveite de um grave equívoco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Proposta de seleção de vagas para as escolas técnicas por sorteio derrubaria todo o esforço de transformação para o sucesso baseado no mérito.

Clique aqui e escute a matéria

Agora que a secretaria de Educação de Pernambuco revogou a portaria que anulou uma outra que determinava a escolha das vagas a serem ocupadas por alunos no ensino médio por sorteio, cabem dois minutos de conversa - em sala da aula - sobre como as vezes servidores desconectados da realidade do modelo educacional do estado são capazes de desenvolver propostas que acabam criando problemas para o governo pela total falta de bom senso.



Porque para começo de conversa, é bom que o secretário de Educação do estado tenha um bom conjunto de motivos para explicar pessoalmente à governadora na próxima semana como uma ideia tão estapafúrdia pôde chegar ao final de um processo que nega todo o esforço do estado durante quase duas década como o advento de escola de tempo integral e onde - desde o governo Jarbas Vasconcelos - se estrutura e se desenvolve um modelo baseado na meritocracia e que custou bilhões que sob nenhum argumento poderá ser acessado por sorteio.



Mais providências



Ainda dá tempo do secretário se preparar para explicar à governadora (antes do que a Oposição pode fazer na Alepe) as providências internas na sua pasta tomadas diante do espetacular desgaste político que submeteu ao governo. E que exigiu a suspensão do projeto em menos de seis horas diante da repercussão de centenas de professores e educadores estupefatos com o absurdo da ideia.



E não havia mesmo outra solução senão cancelar tal absurdo em questão de horas. Não dá para entender que um gestor chegue ao entendimento de que a melhor forma de escolher quase 10 mil alunos que vão ingressar na rede de escolas técnicas é um sorteio eletrônico em que o Governo de Pernambuco investiu bilhões.



Secretaria de Educação vai oferecer 9 mil vagas distribuídas pelas 56 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em todas as regiões de Pernambuco. - Divulgação

Negação do mérito



Porque se isso - por alguma razão estúpida - fosse levado adiante, seria a negação de todo o esforço de milhares de professores em sala de aula onde o foco é de que a educação transforma e que nos trouxe ao estágio de termos a maior base de escolas de tempo integral do país.



Se por alguma razão isso fosse levado adiante, o que diriam os professores a seus alunos depois de anos de trabalho? E onde iria parar um discurso político da governadora que deseja iniciá-lo já por um conjunto de creches, transferência de mais recursos para o município para melhoria da entrega dos alunos do ensino básico e, finalmente, o acesso às escolas de tempo integral?



Como foi possível



O que chama a atenção é como isso dentro da Secretaria de Educação evoluiu a ponto do secretário autorizar a sua realização. E somente após a repercussão perceber que uma proposta como essa sequer deveria evoluir além da mesa da “mente brilhante” do gestor que a sugeriu. O que mais assustou os professores e especialistas em educação foi como a proposta evoluiu.



O que nos levaria à pergunta: Então, Pernambuco que se orgulha de por anos seguidos gastar mais do que 25% que a Lei de Responsabilidade Fiscal com educação especialmente no ensino médio, agora entende que a melhor forma de dar acesso a um aluno da rede pública é por um sistema semelhante a um sorteio de uma plataforma de bet?



Sinal ruim



Que sinal o governo Raquel Lyra, que tem no Programa Juntos pela Educação uma de suas maiores dotações orçamentárias, passaria para os prefeitos e para o Governo Federal?

Não dá para dizer que “foi mal”. É importante que esse tipo de ideia exótica seja não apenas anulada, como sirva de exemplo para que propostas semelhantes não tenham acolhimento dentro da Secretaria de Educação.



Avaliação por sorteio



Educação jamais pode ser avaliada por sorteio. Educação é investimento de longo prazo e custa muito dinheiro. Educação é uma proposta de futuro na meritocracia. Não permite que se fale em sorteio. O que nos leva à pergunta: que tipo de gestores temos na área de educação que têm a coragem de propor tal solução baseada no que pode entregar o Tigrinho?



O que certamente essas pessoas não perceberam é que, independentemente do desgaste político, isso causa uma enorme frustração em toda a base de profissionais que trabalham duro para obter melhores índices nos exames de avaliação do Ideb e do Idepe. E o ruim é saber que esse tipo de proposta. O que deve ser objeto de análise mais estratégica da governadora.



Exemplo ruim



Nos últimos anos ideias estapafúrdias têm chegado ao setor público. Como o de prefeitos que adotaram o sorteio na hora de distribuir imóveis no Minha Casa Minha Vida sob o argumento de que é mais democrático.



O argumento não resiste a dois minutos de análise: Porque não leva em consideração que em cada favela existe uma rede social construída pela colaboração entre famílias e que, uma vez mantida na disposição de um habitacional, amplia as chances de sucesso ocupacional.



Tessitura social



Isso, aliás, está provado em centenas de casos onde a tessitura dessa rede é replicada no novo habitacional. Embora prefeitos sem muito compromisso com a transparência apliquem o sorteio destruindo todo o ambiente social que leva à pressão para a melhoria da moradia.



Se isso já é dramático para uma família na hora de receber uma casa, imagine o estrago na cabeça de adolescente em depender de um sorteio para ter acesso a uma escola de melhor qualidade?



Correção de rumo



Por isso, é importante que ao voltar de sua viagem, a governadora Raquel Lyra chame seu pessoal da área de educação para ouvir explicações. E, naturalmente, tomar providências para que ideias geniais desse tipo não prosperem numa das áreas mais importantes de seu governo. O estrago em termos de imagem está feito, ainda que consertado. Mas ainda dá tempo de ela cuidar da melhoria dos processos.

Carlo Bauducco fala no Experience Club, no Recife, sobre o modelo de governança da Família Bauducco. - Fernando Castilho

O sucesso dos Bauducco



Os Bauducco, representados pelo acionista Carlo Bauducco e pela futura acionista Camila Piccini, atualmente responsável pela preparação das novas gerações nos negócios da companhia líder mundial na produção de panetones, estiveram no Recife no evento Family promovido pelo Experience Club liderado pelo empresário André Farias.



Marca com mais de 70 anos e empresas de capital fechado, a Bauducco é um case de sucesso e transformação de marca global exportando para 50 países e sendo líder nos Estados Unidos pelo panetone que virou substantivo no Brasil. Esse ano entregara ao mercado 100 milhões de unidades.



Camila Piccini, da Família Bauducco, e Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart. - Foto: Renato Ramos/JC Imagem

Lider global



A Bauducco, porém, saiu da condição de uma empresa de produtos de época ( o ciclo de produção do panetone leva seis meses) para uma companhia com cinco plantas, sete mil colaboradores e centenas de itens de consumo regular e aposta no varejo numa rede de 200 lojas que serão 500 em 2028 e transformaram o nome Bauducco numa experiência gastronômica inclusive com inclusão no cardápio de itens importados.

Na conversa com mais de 200 empresários, a maioria filhos de fundadores de empresas pernambucanos, Carlos e Camila, dividiram como a família de apenas 21 membros e já na quinta geração se prepara para manter os valores e cultura empresarial que mesmo com um CEO externo ainda tem um modelo de governança de conselho formado pelos filhos dos fundadores.

E que, como costumam dizer, está tão preservada como massa de fermentação trazida da Itália e que ainda hoje conduz o processo de produção do panetone que leva o nome da família.

Ansiedade



Com base em dados do INSS e do Ministério da Previdência Social, a plataforma Cajuína Recursos Humanos, Gente e Gestão identificou que no primeiro semestre de 2025 foram concedidos 267.690 afastamentos relacionados a transtornos mentais e comportamentais, 56,7% do total de 2024, quando o Brasil bateu recorde histórico de licenças, com 472.328 casos.



A ansiedade segue como a principal causa, com mais de 80 mil casos apenas no primeiro semestre. Em seguida aparecem os episódios depressivos e o transtorno depressivo recorrente, que somados já ultrapassam 92 mil afastamentos. O transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia também figuram entre as doenças mais recorrentes.



Grupo Tauá de Hotéis e Resorts inaugura nova unidade em Jão Pessoa no próximo ano. - Divulgação

Tauá João Pessoa



O Grupo Tauá de Hotéis e Resorts é reconhecido como um dos principais players do turismo de lazer e eventos do Brasil, chegando à Paraíba em 1º de julho de 2026 quando deve inaugurar o Tauá Resort João Pessoa, seu primeiro empreendimento no Nordeste. O Grupo Tauá de Hotéis e Resorts tem unidades em Goiás, Minas Gerais e São Paulo e em João Pessoa, na Paraíba, com mais de 2.800 apartamentos distribuídos nos quatro estados.



Economia



O Moda Center no Agreste projeta receber até 1 milhão de visitantes até o fim de 2025 e prevê crescimento de 8% nas vendas neste fim de ano. O centro atacadista, que reúne mais de 10 mil pontos comerciais, é responsável por 600 mil empregos diretos e indiretos no Agreste pernambucano.



Kroma 1000



A Kroma Gestão, empresa do Grupo Kroma Energia, alcançou a marca de 1.000 unidades consumidoras sob gestão, consolidando sua presença entre as principais companhias atuantes no Ambiente de Contratação Livre (ACL). Atualmente, o volume de energia administrado pela empresa chega a 150 megawatts médios (MWm), quantidade suficiente para abastecer cerca de 700 mil residências.



Feira Petnor



De 16 a 18 de novembro de 2025, Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, tem a Petnor, maior feira pet e veterinária do Norte e Nordeste. Focada no público profissional, reunirá 160 expositores e marcas líderes como PremierPet, TECSA Laboratórios, ECO Diagnóstica e Alfapet, com previsão de R$60 milhões em negócios.



Sindicato de São Paulo inicia projeto para motivar contratação de padeiros em falta em todo Brasil. - Divulgação

Vaga de padeiro



Com uma enorme dificuldade de atração e retenção de profissionais para a atividade, o Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do ABC de São Paulo (Sipan) está tentando uma solução bem interessante. A contratação de profissionais acima de 50 anos para atuar em padarias e confeitarias.

O Sipan vai promover na próxima quinta-feira (30) o primeiro Feirão de Empregos da Panificação do Grande ABC. O evento, que conta com o apoio da Fiesp, quer triplicar os resultados noutros estados como modelo de recolocação. A faixa salarial fica entre R$2.097,67 e R$5.000,00.



Catchup Picante



A Tambaú Alimentos amplia seu portfólio e passa a oferecer no mercado o Catchup Picante, da linha 100% Nordestino, na embalagem de 380 g. O produto já é comercializado na versão 830g direcionada ao mercado de food service e com o lançamento, a expectativa da Tambaú é um aumento de 3% a 5% das vendas da linha de produtos 100% Nordestino no varejo



Reconhecimento



O escritório Queiroz Advogados, referência em direito tributário sob o comando de Mary Elbe Queiroz, Elmo Queiroz e Antônio Carlos de Souza, foi “Recomendado” na categoria Tributário Nordeste pelo Leaders League Transactional 2026, publicação, uma das mais respeitadas do mercado global jurídico e financeiro.

