Apagão vira trauma no governo Lula que insiste em chamar de desligamentos todos os eventos em que parte do Brasil ficou sem energia

Alexandre Silveira insiste que não houve apagão e que o Brasil tem excesso de geração de energia; que não pode ser transmitida pela falta de linhas.

Clique aqui e escute a matéria

Numa entrevista, solicitada por ele mesmo, ao programa "Bom dia, Ministro", transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira informou nesta terça-feira (14) que uma "falha técnica pontual" em equipamento de uma subestação causou o apagão registrado em todos os estados do país durante a madrugada desta terça-feira.



É verdade. Embora ninguém tenha afirmado isso. Sabe-se agora que um incêndio na madrugada na Subestação de Bateias, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, provocou um apagão que atingiu diversas regiões do país. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os principais estados afetados foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, mas houve interrupção de energia em todas as unidades federativas do país.



Medo do apagão



Entretanto, Silveira tem mais medo de ser acusado de um apagão na sua gestão do que qualquer outra coisa. Na entrevista ele quase soletrou: "Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala sobre apagão, a gente lembra aqueles tristes episódios de 2001 e 2021, que aconteceram por falta de energia e planejamento. Hoje temos muita energia", afirmou. Não houve grandes danos ao sistema.



Ninguém está dizendo isso, ministro. Agora, se não houve danos ao sistema, houve prejuízos, e esse é um ponto que expõe um sério problema do sistema elétrico brasileiro. A falta de linhas de transmissão que numa situação como essa - se existissem em forma de redundância - poderia fazer o fornecimento ser melhor gerenciado e reduzir o impacto.



Incêndio na madrugada na Subestação de Bateias, em Campo Largo em Curitiba, - Eletrobras

Dados explicativos



O ONS forneceu dos dados técnicos para o discurso político do ministro dizendo que “às 0h32, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.



O Operador Nacional do Sistema Elétrico também disse que até 1h30min desta terça-feira todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste foram restabelecidas. E que as cargas da região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a ocorrência.



Sujeitos a crise



Sistemas de transmissão estão sim sujeitos a esse tipo de eventos. Mas o que está claro é que a cada dia fica mais urgente a necessidade de construção de novas linhas de transmissão para minimizar isso.



Certo, a Aneel vai fazer no próximo dia 31 a licitação para construção e manutenção de 1.081 quilômetros em linhas de transmissão e seccionamentos e de 2.000 megawatts (MW) em capacidade de transformação, além de sete compensações síncronas em 12 estados, com prazo para conclusão das obras variando de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade da construção. E outro em 2026 com cinco lotes serão leiloados, para a construção e manutenção de 661 quilômetros em linhas de transmissão.



Novos leilões



O governo também analisa a possibilidade de realizar leilões de sistemas de armazenamento como parte integrante das concessões de transmissão. E trabalha com a inclusão de baterias entre os empreendimentos licitados. Isso possibilitaria a flexibilidade e a continuidade de energias renováveis e variáveis no Sistema Interligado Nacional (SIN), reduzindo o risco de problemas de corte de geração por indisponibilidade do Sistema Interligado Nacional – o chamado curtailment.



Mas ainda assim sem que esses novos sistemas possam permitir maior conforto à administração daquilo a que Silveira chama “excesso de geração de energia”. De fato, o Brasil hoje tem o dobro da capacidade de geração de energia que consome. Mas vem sofrendo com uma série de problemas que a cada dia exige mais manobras do ONS, para não acontecer o que aconteceu nesta madrugada.



Linhas de trnsmissão Brasil. - ONS

Excesso de geração



Na verdade, o grande problema do setor elétrico brasileiro em 2025 e 2026 é o excesso de geração de energia em fontes renováveis (eólica, solar e geração distribuída) que a cada dia exige maior grau de complexidade de gestão do Sistema Interligado Nacional.



E nesse aspecto, a insuficiência de linhas de transmissão já é motivo de grandes perdas da energia gerada em parques eólicos e solares, assim como do travamento de projetos que demandam grandes blocos de energia no Nordeste. Ironicamente, a região que mais entrega ao país energia limpa.



Reunião preliminar



O ONS informou que vai realizar reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação até sexta-feira (17). É o procedimento normal de uma crise que a cada dia preocupa o setor elétrico, que passou a conviver com maiores riscos de apagões não pela falta de energia, mas pela insuficiência de seu sistema de transmissão que não recebeu o mesmo volume de investimentos que os feitos na geração. Isso é um fato.



E que pela falta de mais linhas sempre acaba ampliando o risco de apagão. Uma palavra que o presidente Lula tem pavor que aconteça no seu governo. O que explica a preocupação de Silveira dizer que não foi isso que aconteceu.



O ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de Pernambuco recebe a Aponti. - Divulgação

O desafio de formar gente de TI



Liderada pelo empresário Yves Nogueira, a Assespro e o Softex Pernambuco estão se unindo para formar a Aponti, entidade que reúne os associados das duas entidades numa reformulação que sinaliza uma mudança administrativa, mas também um reposicionamento estratégico institucional voltado para o fortalecimento do conjunto de empresas de Ti que formou no Porto Digital.



Ao longo das suas histórias, a Assespro sempre atuou na defesa da categoria e representação coletiva das empresas, e o Sofitex se consolidou pela execução de projetos, consultorias e formação de mão de obra qualificada como suporte ao setor, além do fomento ao empreendedorismo. A Aponti nasce, portanto, com a missão de ser representante coletiva buscando sempre o interesse comum da categoria e do mercado de TI.



Agregador de projetos



Mas existe um desafio que é importante ser colocado desde o início para a nova entidade: a de ser um agregador de projetos de investimentos do setor privado para formação de mão de obra em maiores volumes.



A nova constituição permite que identifique, desenvolva e apresente projetos de formação de mão de obra em escala ampliando a captação de recursos no setor privado, indo além dos oferecidos pelo governo, nos quais já está inserido.



O desafio da entidade é avançar na formulação de projetos que busquem a participação financeira efetiva das empresas que estão chegando e já estão no Porto Digital beneficiando-se da sua marca.



Gargalo de pessoal



A Aponti pode destravar esse gargalo e ser um veículo onde empresas que chegam ao Porto Digital possam também financiar a formação de profissionais para o setor e de áreas afins sem, necessariamente, para seus quadros, embora possam ser.



Na verdade, chegou a hora de empresas que chegam em condições de contratação de grande número de profissionais de TI - e que buscam a grife Porto Digital - passarem a contribuir para a formação de novos talentos em maior escala.



Até para robustecer, de fato, o S de seus programas de ESG e não apenas captar talentos já formados aqui. E a entidade, como o próprio nome diz, pode ligar esses pontos.



Dislub Equador



O Grupo Dislub Equador participa do NACS Show 2025, que acontece até sexta (17), em Chicago (Estados Unidos), considerado o maior evento global voltado ao varejo de conveniência e combustíveis. Nesta quarta (15), o gerente de marketing David Freidzon fala no painel “A evolução das lojas de conveniência na América Latina”, ao lado dos parceiros da Balko, escritório argentino responsável pelo projeto de design e arquitetura da Convém, onde irá apresentar o case de sucesso da marca que conquistou o título de Melhor Loja de Conveniência da América Latina.

Marcelo Noronha é o novo presidente do Bradesco. - Divulgação

Noronha do Bradesco



O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha estará no Recife hoje. Participa do almoço do LIDE Pernambuco falando sobre o tema “Atividade econômica do Brasil em 2025 e perspectivas para 2026” no Mirante do Paço, no Recife Antigo,a convite da Finacap, Moura Dubeux e Porto de Suape.



Corecon-PE



Nos dias 7 e 8 de novembro, o Recife recebe o XXXIII Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste, com o tema “Desafios para o Desenvolvimento Sustentável da Região Nordeste”. A presidente do Corecon-PE, Ana Cláudia Arruda, destaca que o evento também fortalece a integração entre instituições, profissionais e estudantes de Economia.



Mix Talks



O Super Mix Talks by SindVarejista acontece de 5 a 7 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções vai debater Indústria e Varejo de Alimentos e a Reforma Tributária, a Geração Z no mercado de trabalho e a importância do Marketing à Venda na construção de uma operação integrada e focada em resultados.



Paraskate Recife

Neste sábado (18) acontece o ParaskateTour Recife, no Skatepark da Rua Aurora, no Bairro de Santo Amaro, evento exclusivo da modalidade voltado ao público PCD. Ele acontece desde 2021, em São Paulo,totalmente dedicado ao Paraskate que é praticado por pessoas com deficiência. Esta será a terceira edição do evento e pela primeira vez será na Região Nordeste como presença de nomes de destaque como Vini Sardi, Italo Romano, Tony Alves.



Congresso Sindhospe



De terça-feira (22) a quarta-feira (24) tem a 14ª edição do Congresso Norte / Nordeste de Gestão em Saúde realizado pelo Sindhospe no Centro de Convenções de Pernambuco. O tema central deste ano será "Sustentabilidade do setor saúde: desenvolvimento do complexo industrial e econômico da saúde” E dentro dele teremos a dentro da 13ª edição da Feira HospitalMed, maior feira hospitalar do Nordeste.



Road Show



O projeto “Porto de Galinhas na Estrada” chega nesta semana à sua última etapa nesta semana, com eventos nas cidades de Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) numa ação realizada pelo Porto de Galinhas Convention e Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas.



Governadora Raquel Lyra em missao intyernacional. - Divulgação

Raquel e Ney



A província de Sichuan, na China, que a governadora Raquel Lyra vai visitar antes de ir à Dinamarca a convite da European Energy, é território irmão de Pernambuco. Essa aproximação foi resultado de um trabalho do então senador Ney Maranhão no governo de Deng Xiaoping, de quem se tornou amigo pessoal, assim como do governador da província.

No governo XI Jinping e com a morte de Maranhão, as relações esfriaram e ninguém nunca mais ouviu falar de Sichuan. Em 2018, uma comitiva da Província de Sichuan, na China, com 25 integrantes. Ney foi um dos pioneiros na defesa do estreitamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. A visita de Raquel Lyra pode fazer uma reaproximação, embora os chineses nunca tenham investido no estado.

